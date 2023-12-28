Nawadnianie ogrodu warzywnego za pomocą Kärcher Rain System™ – kluczowe informacje

Jak działa system nawadniania warzyw Kärcher Rain System ™?

Nawadnianie ogrodu warzywnego to kluczowy element jego pielęgnacji, a Kärcher Rain System™ to innowacyjne i efektywne rozwiązanie, które pomoże Ci zadbać o przydomowy warzywnik. Ten zaawansowany system nawadniania możesz dostosować do indywidualnych potrzeb roślin, aby precyzyjnie dostarczał wodę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Jak to możliwe?

Kärcher Rain System™ łączy zalety węży kroplujących z tradycyjnym nawadnianiem, dzięki zastosowaniu węży PVC oraz dysz kroplujących i spryskujących. System pracuje z wodą pod ciśnieniem do maksymalnie 4 barów. Możliwość instalacji reduktora chroniącego dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem oraz filtra wyłapującego zanieczyszczenia z wody, sprawia, że instalacja jest maksymalnie wydajna. Kärcher Rain System™ pozwala równocześnie oszczędzać wodę i zapewnia roślinom optymalne warunki do wzrostu.