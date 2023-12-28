Nawadnianie ogrodu warzywnego za pomocą Kärcher Rain System™ – kluczowe informacje
Odpowiednio zaprojektowany system nawadniania ogrodu warzywnego nie tylko wspomaga wzrost roślin, ale także pomaga w zapobieganiu chorobom spowodowanym niedoborem wody. To przekłada się na lepszą jakość plonów. Wykorzystanie zestawów do podlewania może znacząco ułatwić ten proces, zapewniając jednocześnie równomierne dostarczanie wody do wszystkich roślin.
Jak działa system nawadniania warzyw Kärcher Rain System™?
Nawadnianie ogrodu warzywnego to kluczowy element jego pielęgnacji, a Kärcher Rain System™ to innowacyjne i efektywne rozwiązanie, które pomoże Ci zadbać o przydomowy warzywnik. Ten zaawansowany system nawadniania możesz dostosować do indywidualnych potrzeb roślin, aby precyzyjnie dostarczał wodę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Jak to możliwe?
Kärcher Rain System™ łączy zalety węży kroplujących z tradycyjnym nawadnianiem, dzięki zastosowaniu węży PVC oraz dysz kroplujących i spryskujących. System pracuje z wodą pod ciśnieniem do maksymalnie 4 barów. Możliwość instalacji reduktora chroniącego dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem oraz filtra wyłapującego zanieczyszczenia z wody, sprawia, że instalacja jest maksymalnie wydajna. Kärcher Rain System™ pozwala równocześnie oszczędzać wodę i zapewnia roślinom optymalne warunki do wzrostu.
Kärcher Rain System™ ZESTAW IRYGACYJNY DELUXE
To najbardziej rozbudowany zestaw do nawadniania ogrodu – przede wszystkim grządek i rzędów z warzywami. Zawiera wszystkie elementy, których potrzebujesz, by zbudować swój system – niczego nie musisz dokupować.
W skład zestawu irygacyjnego Kärcher Rain System™ wchodzą między innymi:
· węże: kroplujący i nawadniający wąż Kärcher Rain – łącznie 45 metrów,
· dysze spryskujące: 3 x 360°, 6 x 180°, 6 x 90°,
· drobne akcesoria: szpilki do węży, złączki, adaptery i kołnierze uszczelniające,
· 2 czujniki poziomu wilgotności gleby,
· SensoTimer ST6 Duo eco!ogic (uwaga: wymaga doposażenia w baterie!) – będzie sterował nawadnianiem poprzez radiowy pomiar wilgotności gleby.
Kärcher Rain System™ ZESTAW IRYGACYJNY PREMIUM
Mniej rozbudowany system do nawadniania skrzynek z warzywami i niewielkich grządek. W skład zestawu irygacyjnego Premium Kärcher Rain System™ wchodzą:
· węże kroplujące i zasilające (łącznie 35 metrów),
· dysze spryskujące,
· niezbędne akcesoria,
· jeden czujnik poziomu wilgotności,
· SensoTimer ST6 eco!ogic (wymaga doposażenia w baterie!).
Sprawdź szczegóły: Kärcher Rain System™ – zestaw irygacyjny Premium
Kärcher Rain System™ KÄRCHER RAIN BOX
To podstawowy, startowy zestaw do nawadniania ogrodów, który możesz dowolnie rozbudowywać w kolejnych sezonach. To idealna opcja dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przydomową uprawą roślin. W skład Kärcher Rain Box wchodzą:
· wąż kroplujący i nawadniający (łącznie 25 metrów),
· dysze kroplujące,
· niezbędne złączki i adaptery.
Zalety zestawu do nawadniania warzyw Kärcher Rain System
Zestawy do nawadniania warzyw Kärcher Rain System™ zapewniają szereg istotnych zalet, które czynią je wyjątkowo efektywnymi rozwiązaniami w ogrodnictwie. Dlaczego warto zainwestować w zautomatyzowany system do podlewania ogrodu warzywnego?
- Precyzyjne nawadnianie – system nawadniania zapewnia dokładne dostarczenie wody bezpośrednio do korzeni roślin, minimalizując marnotrawstwo i zwiększając efektywność podlewania.
- Automatyzacja – dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak SensoTimer i czujnikom wilgoci, system automatycznie dostosowuje nawadnianie do aktualnych potrzeb gleby, co zapewnia optymalne warunki dla roślin.
- Oszczędność czasu – automatyzacja procesu nawadniania znacząco redukuje czas potrzebny na ręczne podlewanie, umożliwiając ogrodnikom skupienie się na innych zadaniach.
- Oszczędność wody – system zapewnia efektywne wykorzystanie wody, ograniczając jej zużycie poprzez precyzyjne dostarczanie jej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i ekonomii.
Konserwacja i bezpieczeństwo
Regularne przeglądanie i konserwowanie systemu nawadniania przekłada się na jego optymalną wydajność i trwałość. Uważne monitorowanie stanu poszczególnych elementów instalacji i przeprowadzanie niezbędnych napraw zapobiega awariom oraz przedłuża jej żywotność. Istotne jest także regularne czyszczenie dysz i filtrów, aby unikać ich zatykania (dzięki temu utrzymasz najwyższą sprawność nawadniania) oraz sprawdzanie szczelności połączeń, by uniknąć wycieków i marnotrawienia wody.
Na kondycję systemu będzie miał wpływ również sposób przechowywania zestawu w okresie zimowym. Karcher Rain System™ jest sprzedawany w solidnych walizkach, w których możesz bezpiecznie składować wszystkie elementy instalacji poza sezonem.