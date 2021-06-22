Akumulatorowe narzędzia ogrodowe: czy warto kupić wiele urządzeń z jedną baterią?
Ogród wymaga szeregu zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych. Różnego rodzaju prace można sobie ułatwić, wybierając funkcjonalne narzędzia akumulatorowe.
Platforma bateryjna Kärcher a urządzenia ogrodowe
Marka Kärcher zaproponowała innowacyjne rozwiązanie dedykowane gamie urządzeń ogrodowych, ale także sprzątających. Mowa o uniwersalnej platformie bateryjnej Kärcher Battery Power. Wymienne akumulatory są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami tej samej klasy napięcia z linii Home & Garden oraz Professional.
Wymienne 18- i 36-woltowe baterie są zgodne z wieloma różnymi narzędziami do ogrodu, takimi jak:
- kosiarki,
- podkaszarki,
- wycinak do chwastów,
- nożyce do żywopłotu,
- nożyce do trawy,
- nożyce do gałęzi,
- piły łańcuchowe,
- dmuchawy do liści.
Jak działa platforma bateryjna Kärcher?
Innowacyjna platforma bateryjna Kärcher Battery Power obejmuje 2 rodzaje akumulatorów o różnych pojemnościach:
- bateria 18V – 2 wersje pojemności: 18 V / 2,5 Ah i 18 V / 5,0 Ah,
- bateria 36V – 2 pojemności: 36 V / 2,5 Ah i 36V / 5,0Ah.
Zaletą platformy bateryjnej Kärcher jest unikalna technologia Real Time, dająca użytkownikowi dostęp do najważniejszych i szczegółowych informacji o aktualnej kondycji akumulatora. Zintegrowany wyświetlacz LCD, w przeciwieństwie do standardowych ekranów, pokazuje zarówno dane dotyczące stanu pracy (procentowe zużycie), jak i pozostały czas w minutach do wyczerpania baterii. Z kolei w trakcie ładowania wyświetla się ilość czasu pozostałego do jego końca. Dzięki temu wiadomo, kiedy urządzenie będzie gotowe do pracy.
Warto też podkreślić, że akumulatory Kärcher Battery Power są niezwykle wydajne i wytrzymałe. Zbudowane są z ogniw litowo-jonowych, a inteligentne zarządzanie temperaturą zapewnia wysoką efektywność. Dodatkowo cechuje je odporność na wstrząsy, kurz i niekorzystne warunki atmosferyczne. Ma to szczególne znaczenie podczas pracy na zewnątrz.
Fot.: narzędzia akumulatorowe pozwalają pracować w każdym zakamarku ogrodu.
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Sprzęty ogrodowe działające z platformą bateryjną
Ogrodowe narzędzia akumulatorowe Kärcher zasilanie wymienną 18-woltową baterią charakteryzują się wydajnością, kompaktową budową i wygodną obsługą. Przeznaczone są do pielęgnacji małych i średnich ogrodów.
Narzędzia ogrodowe Kärcher kompatybilne z akumulatorem 18 V:
● kosiarki – modele LMO 18-33 oraz LMO 18-36,
● podkaszarki – LTR 18-25 i LTR 28-30,
● nożyce do trawy GSH 18-20,
● nożyce do żywopłotu – HGE 18-45 oraz HGE 18-50,
● nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45,
● piła łańcuchowa do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20,
● nożyce do gałęzi TLO 18-32,
● wycinak do chwastów WRE 4,
● dmuchawa do liści LBL 2.
Proste w obsłudze kosiarki elektryczne Kärcher zasilane baterią 18 V sprawiają, że koszenie trawnika staje się przyjemnością. Każdy model posiada ostry stalowy nóż, funkcję mulczowania oraz centralną regulację wysokości koszenia. Zaletą są także grzebienie unoszące trawę przy krawędziach trawnika, dzięki czemu jest równo przycięta.
Z kolei ze ścinaniem trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych, np. w pobliżu krzewów doskonale radzą sobie podkaszarki akumulatorowe. Przy tym są wyjątkowo lekkie i komfortowe w obsłudze (oburęczny uchwyt). Automatyczna regulacja żyłki zapewnia zawsze jej idealną długość.
Wszędzie tam, gdzie nie poradzi sobie kosiarka lub podkaszarka, można zastosować akumulatorowe nożyce do trawy, które posiadają system 2 w 1. Dzięki temu nadają się także do kształtowania krzewów (ostrze z obosiecznymi krawędziami tnącymi).
Elektryczne nożyce do żywopłotu precyzyjnie i bez wysiłku przycinają krzewy ostrzem szlifowanym diamentowo. Przy tym są lekkie i wygodne. Do wysokiego żywopłotu sprawdzą się zaś akumulatorowe nożyce na wysięgniku. Zasięg 4 m sprawia, że drabina staje się zbędna, a praca bezpieczna, bezwysiłkowa i szybka.
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Do pielęgnacyjnych cięć drzew przyda się pilarka łańcuchowa elektryczna, która zasilana jest baterią. Jej zastosowanie jest o wiele szersze – od przygotowania drewna na opał aż po budowę drewnianych konstrukcji. Przy tym piła nie wymaga kłopotliwego serwisowania. Wyposażona jest beznarzędziowy system napinania łańcucha, automatyczne smarowanie oraz przezroczysty zbiornik oleju (łatwa kontrola poziomu), a także systemy bezpieczeństwa. W ofercie Kärcher znajduje się też akumulatorowa piła na wysięgniku, która umożliwia bezproblemowe cięcie gałęzi na wysokości nawet 4 metrów.
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Akumulatorowe nożyce do cięcia drzewek sprawdzają się do bezwysiłkowego usuwania gałęzi o średnicy do 3 cm. Sekator posiada wysokiej jakości stalowe ostrze Bypass z powłoką teflonową. Nożyce do gałęzi na wysięgniku umożliwiają z kolei dotarcie do wyżej położonych konarów, a wbudowany hak, który działa jak zacisk, usuwa odnogi z korony drzewa.
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Fot.: wymiana akumulatora w urządzeniach z platformy bateryjnej Karcher jest niezwykle prosta.
Ogrodowe prace porządkowe ułatwi akumulatorowy wycinak do chwastów, który dzięki szybko obracającej się szczotce skutecznie usuwa niechciane rośliny i mech z kostki brukowej czy chodników. Co najważniejsze, praca odbywa się bez schylania.
Przyda się także akumulatorowa dmuchawa do liści. Ta doskonała alternatywa dla grabi i miotły za pomocą strumienia powietrza ułatwia sprzątanie liści, skoszonej trawy i innych odpadów w ogrodzie.
Do pielęgnacji dużych ogrodów Kärcher zaprojektował bezprzewodowe narzędzia ogrodnicze kompatybilne z 36-woltową baterią. Najmocniejszy akumulator gwarantuje przedłużoną pracę i maksymalną wydajność, porównywalną z narzędziami spalinowymi.
Narzędzia do pracy w ogrodzie kompatybilne z baterią 36 V:
● kosiarki LMO 36-46 i LMO 36-40,
● podkaszarka LTR 36-33,
● nożyce do żywopłotu HGE 36-60,
● dmuchawa do liści LBL 4,
● piła łańcuchowa CNS 36-35.
Koszenie trawnika z pomocą najmocniejszych kosiarek elektrycznych Kärcher jest jeszcze przyjemniejsze. Najlepszy model posiada dodatkowy napęd na tylne koło Push Assist, dzięki czemu użytkowanie nie wymaga wiele wysiłku. Pojemny kosz i wskaźnik jego napełnienia decydują o dużej funkcjonalności.
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Z wysokimi trawami, uporczywymi chwastami i zaroślami świetnie radzi sobie akumulatorowa podkaszarka z wydajnym system cięcia, umożliwiającym pracę w trudno dostępnych miejscach. Funkcja bezstopniowej regulacji prędkości umożliwia dopasowanie do każdego typu pracy.
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Mocne nożyce akumulatorowe do żywopłotu Kärcher wyróżnia funkcja dwustopniowej regulacji, która daje możliwość wyboru między maksymalną prędkością a mocą. W zależności od zastosowania, można precyzyjnie kształtować krzewy lub obcinać grubsze gałęzie. Idealnie nadają się też do gęstych żywopłotów.
Do prac ogrodowych Kärcher poleca też akumulatorową dmuchawę do liści, która wytwarza strumień powietrza o sile aż 250 km/h:
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Pilarka akumulatorowa bez problemu poradzi sobie z cięciem grubych gałęzi, a nawet zetnie małe drzewo:
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Pielęgnacja dużego ogrodu wygodna jak nigdy
Narzędzia ogrodowe zasilane akumulatorowo cieszą się dużą popularnością. Trudno się dziwić, zważywszy na ich zalety!
Fot.: wkładanie akumulatora do urządzenia ogrodowego, niewielki akumulator – wielkie możliwości!
Liczne korzyści wynikają z zasilania urządzeń baterią. Dzięki temu sprzęty nie wymagają dostępu do źródła prądu. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku prac wykonywanych w ogrodzie czy na działce. Bezprzewodowe narzędzia mają nieograniczony zasięg pracy i docierają do każdego zakamarka. Nie trzeba korzystać z przedłużacza, który im dłuższy, tym niższe napięcie, a więc i mniejsza efektywność pracy sprzętu. Akumulatorowe narzędzia zapewniają także swobodę ruchów w czasie pracy i łatwość manewrowania. Najważniejszą korzyścią jest jednak bezpieczeństwo. Koszenie trawnika bez uciążliwych przewodów, które zahaczają o inne rośliny jest wygodne, ale także eliminuje ryzyko przecięcia kabla.
Akumulatorowe narzędzia ogrodnicze to też natychmiastowa gotowość do pracy. Nie trzeba szukać gniazdka czy przygotowywać mieszanki paliwa do kosiarki spalinowej. Warunkiem jest jednak naładowany akumulator. Dla zapominalskich rozwiązaniem problemu jest właśnie jeden rodzaj baterii do wszystkich sprzętów. To gwarantuje nieprzerwaną pracę.
Posiadając narzędzia kompatybilne z platformą bateryjną, można zaoszczędzić przy następnym zakupie i wybrać model bez akumulatora. To też oszczędność miejsca do przechowywania i ograniczenie liczby akcesoriów (jeden typ ładowarki).
Zaletą akumulatorowych narzędzi ogrodowych jest także napęd elektryczny, a co za tym idzie brak emisji szkodliwych spalin i dość niski poziom hałasu w porównaniu z urządzeniami spalinowymi. To wszystko sprawia, że bezprzewodowe sprzęty do ogrodu są wygodne i komfortowe w użytkowaniu. Szczególnie różnicę odczują użytkownicy pilarek. Te elektryczne są lekkie i ciche.
Podsumowując, narzędzia do ogrodu marki Kärcher pracujące w oparciu o platformę bateryjną zostały zaprojektowane, by jak najbardziej ułatwić pracę, oszczędzić czas i wysiłek fizyczny. Cechują się wydajnością, ergonomiczną budową, prostą obsługą oraz przemyślanymi rozwiązaniami technologicznymi. Dlatego niezmiennie cieszą się pozytywnymi opiniami wśród użytkowników.
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