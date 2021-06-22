Akumulatorowe narzędzia ogrodowe: czy warto kupić wiele urządzeń z jedną baterią?

Sprzęty ogrodowe działające z platformą bateryjną

Ogrodowe narzędzia akumulatorowe Kärcher zasilanie wymienną 18-woltową baterią charakteryzują się wydajnością, kompaktową budową i wygodną obsługą. Przeznaczone są do pielęgnacji małych i średnich ogrodów.

Narzędzia ogrodowe Kärcher kompatybilne z akumulatorem 18 V:

● kosiarki – modele LMO 18-33 oraz LMO 18-36,

● podkaszarki – LTR 18-25 i LTR 28-30,

● nożyce do trawy GSH 18-20,

● nożyce do żywopłotu – HGE 18-45 oraz HGE 18-50,

● nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45,

● piła łańcuchowa CNS 18-30,

● piła łańcuchowa do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20,

● nożyce do gałęzi TLO 18-32,

● wycinak do chwastów WRE 4,

● dmuchawa do liści LBL 2.

Proste w obsłudze kosiarki elektryczne Kärcher zasilane baterią 18 V sprawiają, że koszenie trawnika staje się przyjemnością. Każdy model posiada ostry stalowy nóż, funkcję mulczowania oraz centralną regulację wysokości koszenia. Zaletą są także grzebienie unoszące trawę przy krawędziach trawnika, dzięki czemu jest równo przycięta.

Z kolei ze ścinaniem trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych, np. w pobliżu krzewów doskonale radzą sobie podkaszarki akumulatorowe. Przy tym są wyjątkowo lekkie i komfortowe w obsłudze (oburęczny uchwyt). Automatyczna regulacja żyłki zapewnia zawsze jej idealną długość.

Wszędzie tam, gdzie nie poradzi sobie kosiarka lub podkaszarka, można zastosować akumulatorowe nożyce do trawy, które posiadają system 2 w 1. Dzięki temu nadają się także do kształtowania krzewów (ostrze z obosiecznymi krawędziami tnącymi).

Elektryczne nożyce do żywopłotu precyzyjnie i bez wysiłku przycinają krzewy ostrzem szlifowanym diamentowo. Przy tym są lekkie i wygodne. Do wysokiego żywopłotu sprawdzą się zaś akumulatorowe nożyce na wysięgniku. Zasięg 4 m sprawia, że drabina staje się zbędna, a praca bezpieczna, bezwysiłkowa i szybka.

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Do pielęgnacyjnych cięć drzew przyda się pilarka łańcuchowa elektryczna, która zasilana jest baterią. Jej zastosowanie jest o wiele szersze – od przygotowania drewna na opał aż po budowę drewnianych konstrukcji. Przy tym piła nie wymaga kłopotliwego serwisowania. Wyposażona jest beznarzędziowy system napinania łańcucha, automatyczne smarowanie oraz przezroczysty zbiornik oleju (łatwa kontrola poziomu), a także systemy bezpieczeństwa. W ofercie Kärcher znajduje się też akumulatorowa piła na wysięgniku, która umożliwia bezproblemowe cięcie gałęzi na wysokości nawet 4 metrów.

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Akumulatorowe nożyce do cięcia drzewek sprawdzają się do bezwysiłkowego usuwania gałęzi o średnicy do 3 cm. Sekator posiada wysokiej jakości stalowe ostrze Bypass z powłoką teflonową. Nożyce do gałęzi na wysięgniku umożliwiają z kolei dotarcie do wyżej położonych konarów, a wbudowany hak, który działa jak zacisk, usuwa odnogi z korony drzewa.

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