Jak usunąć chwasty i mech z kostki brukowej? Czym pozbyć się mchu? Sprawdzone sposoby

Przyczyny obecności chwastów, mchu i wykwitów na kostce brukowej

Kostka brukowa to jeden z najpopularniejszych rodzajów nawierzchni wybieranych do utwardzania m.in. ścieżek, chodników czy podjazdów. Daje nieograniczone możliwości aranżacyjne, ale przede wszystkim jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Mimo licznych zalet nie jest to rozwiązanie idealne. Głównym problemem jest porastanie szczelin między kostkami przez trawy, chwasty, mech. Wpływa to na estetykę, ponieważ otoczenie wygląda na zaniedbane, ale także przyspiesza niszczenie nawierzchni (samej kostki oraz fug kostki brukowej). Warto zauważyć, że omszała powierzchnia kostki brukowej po deszczu staje się niebezpiecznie śliska. A wilgoć sprzyja rozwojowi mchu.

Mech porasta kostkę brukową zwłaszcza w miejscach wilgotnych i zacienionych, ponieważ jest to jego naturalne środowisko. Lubi się pojawiać w szczelinach, ale może się rozprzestrzeniać na całą powierzchnię. Aby temu zapobiec, warto zadbać o odpowiednie odwodnienie działki oraz przygotowanie podłoża przed położeniem kostki. Konieczne jest zastosowanie żwiru oraz piasku.

Chwasty to samosiewy i rośliny dzikie, które mają niskie wymagania i dynamicznie się rozprzestrzeniają. Dzięki temu, że produkują nasiona zdolne do długotrwałego przebywania w spoczynku, mogą kiełkować dopiero wtedy, gdy wystąpią odpowiednie warunki, np. gdy są wystawione na działanie światła. Chwasty szybko przystosowują się do nowych warunków i dlatego bez problemu wyrastają nawet w szczelinach między kostką brukową. Choć obecności mchu na kostce brukowej nie da się wyeliminować raz na zawsze, odpowiednie narzędzia, akcesoria i środki chemiczne pozwolą zminimalizować problem i zapewnią skuteczną likwidację mchu.

Jak zwalczać mech, który nieestetycznie porasta kostkę brukową?