Jak usunąć chwasty i mech z kostki brukowej? Czym pozbyć się mchu? Sprawdzone sposoby
Chwasty, mech i wykwity pojawiają się w szczelinach między płytkami oraz kostką, a także na jej powierzchni. Jak skutecznie z nimi walczyć?
Przyczyny obecności chwastów, mchu i wykwitów na kostce brukowej
Kostka brukowa to jeden z najpopularniejszych rodzajów nawierzchni wybieranych do utwardzania m.in. ścieżek, chodników czy podjazdów. Daje nieograniczone możliwości aranżacyjne, ale przede wszystkim jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Mimo licznych zalet nie jest to rozwiązanie idealne. Głównym problemem jest porastanie szczelin między kostkami przez trawy, chwasty, mech. Wpływa to na estetykę, ponieważ otoczenie wygląda na zaniedbane, ale także przyspiesza niszczenie nawierzchni (samej kostki oraz fug kostki brukowej). Warto zauważyć, że omszała powierzchnia kostki brukowej po deszczu staje się niebezpiecznie śliska. A wilgoć sprzyja rozwojowi mchu.
Mech porasta kostkę brukową zwłaszcza w miejscach wilgotnych i zacienionych, ponieważ jest to jego naturalne środowisko. Lubi się pojawiać w szczelinach, ale może się rozprzestrzeniać na całą powierzchnię. Aby temu zapobiec, warto zadbać o odpowiednie odwodnienie działki oraz przygotowanie podłoża przed położeniem kostki. Konieczne jest zastosowanie żwiru oraz piasku.
Chwasty to samosiewy i rośliny dzikie, które mają niskie wymagania i dynamicznie się rozprzestrzeniają. Dzięki temu, że produkują nasiona zdolne do długotrwałego przebywania w spoczynku, mogą kiełkować dopiero wtedy, gdy wystąpią odpowiednie warunki, np. gdy są wystawione na działanie światła. Chwasty szybko przystosowują się do nowych warunków i dlatego bez problemu wyrastają nawet w szczelinach między kostką brukową. Choć obecności mchu na kostce brukowej nie da się wyeliminować raz na zawsze, odpowiednie narzędzia, akcesoria i środki chemiczne pozwolą zminimalizować problem i zapewnią skuteczną likwidację mchu.
Jak zwalczać mech, który nieestetycznie porasta kostkę brukową?
Jak wyczyścić kostkę brukową z mchu? Sprawdzone sposoby
Fot.: Usuwanie chwastów i mchu
Czym zwalczyć mech na kostce? Zwalczenie mchu na kostce brukowej wymaga zastosowania odpowiedniego sposobu, który nie uszkodzi kostki brukowej i roślinności wokół. Trzeba jednak mieć świadomość, że problemu nie da się usunąć i podtrzymać powstawania mchu raz na zawsze. Co jakiś czas czyszczenie kostki z mchu trzeba powtarzać. Ważna jest też profilaktyka, czyli stosowanie impregnatów do powierzchni kamiennych, które opóźniają porost wszelkich chwastów.
Likwidacja mchu na kostce brukowej wymaga zastosowania odpowiedniego sposobu, który nie uszkodzi powierzchni i roślinności wokół. Trzeba jednak mieć świadomość, że problemu nie da się usunąć raz na zawsze. Co jakiś czas czyszczenie kostki z mchu trzeba powtarzać. Ważna jest też profilaktyka, czyli stosowanie impregnatów do powierzchni kamiennych, które opóźniają porost wszelkich chwastów.
Jak i czym usunąć mech z kostki brukowej? Najczęściej trzeba pozbyć się go manualnie. Pomocne są narzędzia:
- szczotki,
- skrobaki,
- palniki,
- ale także nowoczesne akumulatorowe wycinaki do chwastów.
Często stosowane są także chemiczne środki do czyszczenia kostki brukowej z mchu. W walce z niepożądanymi roślinami sprawdza się także myjka ciśnieniowa.
Akumulatorowy wycinak do chwastów
Pomocnym urządzeniem do usuwania mchu z kostki brukowej jest akumulatorowy wycinak do chwastów marki Kärcher. Został zaprojektowany po to, by szybko i skutecznie pozbyć się problemu niechcianych roślin. Co istotne, czyszczenie kostki brukowej z mchu odbywa się bez schylania. K
onstrukcja bezprzewodowego wycinaka zapewnia komfortową i wygodna pracę. Aluminiowa teleskopowa rura oraz ergonomiczny uchwyt zapewniają dogodną pozycję, niezależnie do wzrostu. Stożkowa budowa głowicy pozwala na dopasowanie kąta cięcia do różnych warunków czyszczenia. Z kolei asystent zbliżeniowy, czyli półkolista podpórka na nakrętce, ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.
Napędzana elektrycznie innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem, obraca się z dużą prędkością. Sprawnie i szybko usuwa chwasty, trawy i mech z:
- chodników,
- podjazdów,
- schodów
- oraz innych kamiennych czy betonowych powierzchni wokół domu.
Elektryczny wycinak do chwastów wyposażono w baterię litowo-jonową. Jest kompatybilny z platformą bateryjną Kärcher Battery Power 18 V. Dzięki temu jest mobilny i ma nieograniczony zasięg pracy.
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Zobacz, jakie zastosowanie ma wycinak Kärcher:
Manualne urządzenia do wydłubywania mchu i chwastów ze szczelin
Jakie akcesoria pomogą w walce z mchem? W usuwaniu mchu z kostki brukowej pomocny jest skrobak do szczelin lub specjalna szczotka z twardym włosiem i długim drążkiem. Tego typu narzędzia ułatwiają czyszczenie, a przy tym są tanie i ogólnodostępne.
Manualna metoda sprawdza się, gdy mchu i chwastów jest niewiele. W innym przypadku wydłubywanie porostów i roślin spomiędzy szczelin to żmudna, wyczerpująca i ciężka praca, która na dodatek jest czasochłonna. Przynosi także krótkotrwały efekt. Poza tym zbyt twarde włosie szczotki może porysować powierzchnię z kamienia.
Czyszczenie kostki brukowej z mchu: preparaty chemiczne
Czym usunąć mech z kostki? Jaki środek na mech w kostce okaże się najlepszy? Często do czyszczenia kostki brukowej z mchu stosuje się różnego rodzaju opryski chemiczne. Ich skuteczność jest wysoka, a dostępność i wybór duży. Nie są jednak pozbawione wad.
- Chemiczne środki do usuwania mchu z kostki brukowej mogą być przede wszystkim szkodliwe dla zdrowia i z tego powodu powinny być stosowane rozsądnie i jako ostateczność, gdy inne metody zawodzą.
Trzeba także pamiętać o zabezpieczeniu dróg oddechowych (maska) i rąk (rękawiczki). Ważne, by stosować się do zaleceń producenta. Przed użyciem środka na mech na kostce warto także sprawdzić, czy nie jest toksyczny dla roślin, które rosną w pobliżu miejsca zastosowania. Trzeba zwrócić uwagę, czy oprysk działa zarówno na mech, jak i na chwasty. Czasem mają zastosowanie tylko do jednego typu roślin.
Działanie preparatów chemicznych trwa kilka dni. W tym czasie, aby zabieg przyniósł oczekiwany skutek, spryskaną powierzchnię trzeba chronić przed deszczem. Dopiero po pewnym czasie porastające kostkę brukową wykwity, mech i chwasty obumierają. Uschnięte rośliny trzeba wtedy usunąć z kostki – wodą lub szczotką, a samą kostkę dokładnie wyczyścić. Robiąc to ręcznie, warto pamiętać, że środek nadal może podrażniać dłonie. Co ważne, jednorazowy proces usuwania mchu przy pomocy środków chemicznych może okazać się niewystarczający. Jeśli mech jest gruby i usuwa się go z trudem, zabieg należy powtórzyć.
Usuwanie mchu z kostki brukowej: palnik do wypalania chwastów
Skutecznym narzędziem stosowanym do czyszczenia kostki brukowej (także kostki granitowej) z mchu jest palnik gazowy. W przypadku, gdy niepożądanych roślin jest dużo, metody manualne są niewystarczające. Jako metoda mechaniczna palnik szybko wypala mech i chwasty, a przy tym nie uszkadza powierzchni kostki. Jest wygodny w obsłudze i przynosi długotrwały efekt. Trzeba jednak ostrożnie się z nim obchodzić. Po wypaleniu suche rośliny wymagają ręcznego usunięcia z kostki brukowej.
Jak skutecznie pozbyć się mchu z kostki za pomocą myjki ciśnieniowej?
Fot.: Usuwanie mchu za pomocą myjki ciśnieniowej
Ekologicznym, a jednocześnie efektywnym urządzeniem do oczyszczenia kostki brukowej z mchu i chwastów jest wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kostki brukowej Kärcher. Duża moc ciśnienia wody z łatwością radzi sobie z każdym rodzajem niechcianej roślinności na podjeździe czy chodniku. Myjka wysokociśnieniowa jest jednocześnie delikatna dla nawierzchni kamiennej i nie obniża jej odporności na działanie czynników zewnętrznych, jak to może mieć miejsce przy manualnych narzędziach.
Mech na kostce brukowej często powoduje także zmianę koloru powierzchni. Myjka wysokociśnieniowa nie tylko skutecznie usuwa niepożądane rośliny wraz z korzeniami, ale także pozwala pozbyć się przebarwień. Czyszczenie kostki jest zatem kompleksowe i daje długotrwały efekt.
Jak pozbyć się mchu z kostki brukowej za pomocą myjki ciśnieniowej? Najskuteczniejsze czyszczenie zapewnia zastosowanie dyszy rotacyjnej urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher. Przy tym strumień wody należy kierować pionowo z odległości 20–30 cm od podłoża. Dla najlepszych efektów, całą powierzchnię trzeba czyścić pasami na zakładki.
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Zamiatanie kostki wokół domu
Czyszczenie kostki brukowej to nie tylko wyrywanie mchu i chwastów ze szczelin. Potem trzeba zmieść z powierzchni wszystkie zanieczyszczenia. Robienie tego ręcznie jest męczące i zajmuje dużo czasu. Znacznie lepszym rozwiązaniem okazują się domowe zamiatarki marki Kärcher, które zamiatają 5 razy szybciej w porównaniu do tradycyjnych szczotek. Przy tym skutecznie zbierają wszelkiego rodzaju zabrudzenia i są łatwe w użyciu, a regulowany uchwyt zapewnia komfort pracy.
Zamiatarka ręczna do kostki brukowej Kärcher to urządzenie napędzane ręcznie przez 2 duże koła. Zbudowana jest standardowo z głównej szczotki walcowej, która zbiera zabrudzenia do zbiornika i 1 lub 2 szczotek bocznych, które zwiększają powierzchnię roboczą oraz zbierają brud z trudno dostępnych miejsc, np. przy krawędziach i w kątach.
Warto zauważyć, że dużą zaletą zamiatarki Kärcher w porównaniu do zwykłej miotły jest to, że wszystkie zabrudzenia trafiają od razu do szczelnego zbiornika. Dzięki temu nie trzeba używać szufelki, a kurz nie wzbija się w powietrze. Opróżnianie pojemnika jest łatwe.
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Jak skutecznie usunąć mech z kostki brukowej? Podsumowanie
Czyszczenie kostki brukowej z mchu i chwastów jest konieczne i nieuniknione. Spośród różnych metod usuwania niechcianych roślin najlepiej wybrać taką, która jest skuteczna, nie wymaga nakładów pracy i nie szkodzi zdrowiu ani środowisku.
Najlepszym sposobem na pozbycie się mchu i traw, jest akumulatorowy wycinak Kärcher. Urządzenie jest na tyle uniwersalne, że ma zastosowanie do wielu różnych nawierzchni, a przy tym jest dla nich bezpieczne. Sprawnie usunie także wszystkie rodzaje niepożądanych roślin. Używanie wycinka nie wymaga wysiłku, a doskonałe efekty uzyskuje się w krótkim czasie. Po wszystkim wystarczy użyć zamiatarki Kärcher. Dzięki najnowszym rozwiązaniom Kärcher utrzymanie otoczenia w porządku i ładzie jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku tradycyjnych narzędzi.
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