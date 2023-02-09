Ściereczka do okien, ściągaczka do szyb czy myjka?
Sposobów na szybkie mycie okien bez smug jest bez liku – zarówno jeżeli chodzi o domowe środki, jak i te sklepowe. Nic w tym dziwnego! Mało kto lubi to zajęcie i dlatego stale poszukujemy rozwiązań, które ułatwią nam pracę. Na rynku możemy znaleźć różne akcesoria, które mają sprawić, że czyszczenie szyb stanie się bezproblemowe. Czy rzeczywiście „magiczna” ściereczka do mycia okien się sprawdza? Jaka jest najlepsza ściągaczka do szyb? Czy warto myć okna myjką elektryczną? Sprawdź!
Rodzaje i zastosowania ściereczek do okien
Mycie okien bez ścierki nie byłoby możliwe. Przydaje się ona bowiem na każdym etapie prac, zarówno do usuwania zabrudzeń, jak i wycierania na sucho czy polerowania. Dawniej używano zwykłego kawałka materiału, np. z nienoszonej już odzieży. Dziś w sklepach znajdziemy szeroki wybór ściereczek do mycia okien, które wykonane są z różnych materiałów i mają różnorodne zastosowanie.
Do mycia okien najczęściej wykorzystuje się ścierki z mikrofibry, czyli mieszanki niezwykle cienkich włókien poliestrowych i nylonowych. Wyróżniają się one doskonałą chłonnością i mają zdolność gromadzenia dużych ilości brudu, ponieważ poziom zagęszczenia ich włókien jest znacznie wyższy w porównaniu do innych szmatek. Co więcej, dostępne są także ściereczki z mikrofibry do okien, które – według producentów – czyszczą samą wodą, bez użycia detergentów i nie pozostawiają smug.
Ścierki z mikrofibry wykorzystywane są nie tylko do czyszczenia na mokro, ale także do wycierania szyb na sucho i ich polerowania. Z tym ostatnim zadaniem doskonale radzą sobie także szmatki z nylonu. Już nasze babcie znały właściwości tego materiału, stosując nylonowe rajstopy do pucowania szyb. Nylon, czyli tkanina poliamidowa, przyciąga kurz, dzięki czemu na szklanych powierzchniach nie zostają żadne pyłki.
Do polerowania szyb, aby były lśniące i bez smug wykorzystuje sią także irchę – naturalną (wytwarzaną w procesie garbowania skóry owczej lub innych zwierząt z użyciem oleju z wątroby ryb morskich) lub syntetyczną. Ściereczki tego typu mają znakomite właściwości absorpcji wody i nie pozostawiają śladów na powierzchni.
Trzeba mieć jednak świadomość, że nie wszystkie ścierki do okien zapewniają doskonałe rezultaty. Jedną z przyczyn pojawiania się smug jest użycie nieodpowiedniej szmatki. Dlatego warto wybierać te najwyższej jakości.
Do czego niezbędne są ściereczki?
Ścierki są używane nie tylko do usuwania zabrudzeń z szyb, ale także do czyszczenia całego okna i wszystkich jego elementów. Służą do mycia ram oraz parapetów. Z tym zadaniem także najlepiej radzą sobie ściereczki z mikrofibry.
Ściereczka do mycia okien samą wodą bez polerowania?
Specjalną kategorią wśród akcesoriów do czyszczenia okien są ściereczki do mycia szyb bez detergentów. Według producentów wystarczy sama woda, aby pozbyć się zabrudzeń i pozostawić powierzchnię lśniącą.
„Magiczne” ścierki do mycia okien bez płynu wykonane są z mikrofibry nowej generacji. W zależności od producenta mają one różną strukturę i skład. Ich działanie jest jednak podobne – należy namoczyć ściereczkę w czystej wodzie, umyć szyby i pozostawić do wyschnięcia.
Opinie użytkowników na temat ścierek do mycia szyb bez płynu są podzielone. Jedni je chwalą, a inni nie są w pełni zadowoleni z efektu. Trzeba mieć bowiem świadomość, że ściereczki do mycia okien bez polerowania nie sprawdzą się w przypadku silnych zabrudzeń. Jeżeli w ich strukturę dostanie się duża ilość brudu, stracą swoje właściwości.
Pamiętajmy także, że mycie okien – nawet przy użyciu „magicznej” ściereczki – nadal wymaga zaangażowania czasu i wysiłku.
Ściągaczka do okien do zastosowań domowych, czy warto?
Kolejnym rozwiązaniem, które ułatwia mycie okien jest ściągaczka. Ten prosty przyrząd ma na celu zbieranie nadmiaru wody z szyby po jej umyciu. Dzięki temu nie trzeba wycierać jej powierzchni do sucha, co oszczędza czas.
Dostępne są różne rodzaje ściągaczek do szyb. Różnią się między sobą m.in. materiałem, z którego wykonany jest uchwyt (tworzywo sztuczne lub metal), oraz jego długością (krótki bądź długi). Najważniejszym elementem ściągaczki do okien jest jednak listwa zbierająca. Wyróżnia się:
- Ściągaczki z gumową listwą – są wytrzymałe, ale dość sztywne. Listwy gumowe mają często ściągaczki do zbierania wody z podłogi.
- Ściągaczki z silikonową listwą – są miękkie i elastyczne, przez co lepiej przylegają do powierzchni i dokładniej usuwają nadmiar wody. Nadają się nie tylko do okien, ale także do szyb prysznicowych czy płytek. Dodatkowo ściągaczki silikonowe są bezpieczne dla powierzchni – nie ma ryzyka ich porysowania.
Obecnie na rynku dostępne są tradycyjne ściągaczki ręczne oraz nowoczesne modele elektryczne. W przypadku tych pierwszych listwa zbierająca usuwa wilgoć, ale gromadzi się ona na ramie okna i parapecie. Co prawda, nie musisz wycierać szyb, ale konieczne jest zbieranie ściekającej wody. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest elektryczna ściągaczka do szyb.
Jaka ściągaczka najlepiej zbiera wodę?
Wodę z szyb najlepiej zbiera ściągaczka elektryczna, ponieważ działa podobnie jak odkurzacz, czyli ją zasysa. Brudna ciecz trafia do specjalnego zbiornika, który po skończonej pracy należy opróżnić.
Wybierając elektryczną ściągaczkę, czyli myjkę do okien, maksymalnie ułatwiasz sobie pracę. Urządzenie o wiele dokładniej zbiera wodę z szyb, eliminując konieczność ich wycierania, ale także zapobiega powstawaniu bałaganu podczas pracy. Dzięki temu okna są lśniące i pozbawione smug, a ich mycie zajmuje mniej czasu i nie jest tak męczące.
Kompleksowe rozwiązanie – elektryczna myjka do okien
Elektryczne myjki do okien Kärcher z serii WV to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o mycie okien. Urządzenia mają wiele zalet i oferują liczne korzyści. Najważniejsze z nich to:
- lśniąco czyste okna bez jakichkolwiek smug i zacieków – brudna ciecz jest zasysana przez myjkę, a nie rozmazywana, jak w przypadku ręcznego wycierania,
- trzy razy szybsze mycie okien przy mniejszym nakładzie pracy,
- brak wody kapiącej na parapet czy podłogę,
- brak kontaktu z brudną wodą – nie tylko podczas mycia okien, ale nawet przy opróżnianiu zbiornika,
- możliwość pracy we wszystkich kierunkach – dzięki myjce umyjesz każde okno, nawet dachowe, ze szprosami (za pomocą wąskiej ssawki) czy wysokie (możliwość dokupienia lancy wydłużającej),
- szeroki zakres zastosowania – elektryczna ściągaczka do szyb Kärcher nadaje się do czyszczenia także innych płaskich powierzchni, takich jak: płytki, lustra, kabiny prysznicowe, blaty, szklane drzwi, płyty grzewcze, szyby w samochodzie itp.
Dopełnieniem myjki do okien Kärcher jest pad z mikrofibry ze spryskiwaczem (dołączony do zestawu) lub wibrujący pad KV4 Kärcher. To ostatnie urządzenie pozwala myć szyby w zaledwie dwóch krokach. Pad generuje wibracje, które ułatwiają odspajanie się zabrudzeń, a dodatkowo automatycznie dozuje roztwór czyszczący.
W ofercie Kärcher dostępne są wymienne ściereczki do obu padów. Można wybrać np. takie specjalnie dostosowane do użytku na zewnątrz (o zwiększonej liczbie chłonnych włókien do uporczywych zabrudzeń) lub do czyszczenia płytek (ze ściernymi i chłonnymi włóknami do usuwania zabrudzeń z płytek i fug).
Duet: myjka do okien i pad (ze spryskiwaczem lub wibrujący) to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szybkie oraz – co najważniejsze – skuteczne mycie szyb, ale nie tylko.
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Jak używać myjki do okien?
Obsługa myjki do okien jest bardzo łatwa. Naładowane urządzenie należy włączyć i przesuwać w kierunku od góry ku dołowi. Pamiętaj, aby zbyt mocno nie dociskać myjki do powierzchni. Ważne jest też przecieranie gumowej lub silikonowej listwy ssącej w celu usunięcia z niej brudu, który może wpływać na skuteczność odsysania wody. Po skończonej pracy trzeba wylać brudną wodę ze zbiornika.
Czytaj więcej: Jak i czym umyć okna bez smug?
Polecane myjki do okien
Marka Kärcher, biorąc pod uwagę różne potrzeby, oferuje całą gamę elektrycznych ściągaczek z serii WV. W zależności od tego, ile masz okien w domu i jak często je myjesz, możesz wybrać odpowiednią myjkę dla siebie.
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