Ściereczka do okien, ściągaczka do szyb czy myjka?

Rodzaje i zastosowania ściereczek do okien

Mycie okien bez ścierki nie byłoby możliwe. Przydaje się ona bowiem na każdym etapie prac, zarówno do usuwania zabrudzeń, jak i wycierania na sucho czy polerowania. Dawniej używano zwykłego kawałka materiału, np. z nienoszonej już odzieży. Dziś w sklepach znajdziemy szeroki wybór ściereczek do mycia okien, które wykonane są z różnych materiałów i mają różnorodne zastosowanie.

Do mycia okien najczęściej wykorzystuje się ścierki z mikrofibry, czyli mieszanki niezwykle cienkich włókien poliestrowych i nylonowych. Wyróżniają się one doskonałą chłonnością i mają zdolność gromadzenia dużych ilości brudu, ponieważ poziom zagęszczenia ich włókien jest znacznie wyższy w porównaniu do innych szmatek. Co więcej, dostępne są także ściereczki z mikrofibry do okien, które – według producentów – czyszczą samą wodą, bez użycia detergentów i nie pozostawiają smug.

Ścierki z mikrofibry wykorzystywane są nie tylko do czyszczenia na mokro, ale także do wycierania szyb na sucho i ich polerowania. Z tym ostatnim zadaniem doskonale radzą sobie także szmatki z nylonu. Już nasze babcie znały właściwości tego materiału, stosując nylonowe rajstopy do pucowania szyb. Nylon, czyli tkanina poliamidowa, przyciąga kurz, dzięki czemu na szklanych powierzchniach nie zostają żadne pyłki.

Do polerowania szyb, aby były lśniące i bez smug wykorzystuje sią także irchę – naturalną (wytwarzaną w procesie garbowania skóry owczej lub innych zwierząt z użyciem oleju z wątroby ryb morskich) lub syntetyczną. Ściereczki tego typu mają znakomite właściwości absorpcji wody i nie pozostawiają śladów na powierzchni.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie wszystkie ścierki do okien zapewniają doskonałe rezultaty. Jedną z przyczyn pojawiania się smug jest użycie nieodpowiedniej szmatki. Dlatego warto wybierać te najwyższej jakości.