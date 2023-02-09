Jak urządzić i sprzątać ganek przed domem? Nowoczesny wiatrołap, w którym panuje porządek
Wiatrołap stanowi ważną część domu. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed zimnem i zabrudzeniami. Aby spełniał swoje funkcje, powinien być odpowiednio zaaranżowany i regularnie sprzątany. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak urządzić wiatrołap i utrzymać w nim porządek, przeczytaj nasz poradnik. Przygotowaliśmy dla Ciebie garść praktycznych informacji.
Jakie są podstawowe funkcje ganku i wiatrołapu w domu?
Wiatrołap (ganek, przedsionek, sień) to niewielkie pomieszczenie, które znajduje się między drzwiami wejściowymi a częścią mieszkalną domu. Ten niepozorny element pełni bardzo ważne funkcje.
Wiatrołap w domu jest pośrednio wymagany przez polskie prawo budowlane, które mówi o konieczności tworzenia przegród cieplnych. Przedsionek jest właśnie jedną z nich. Jego zadaniem jest wspomaganie izolacji termicznej budynku. Ma to szczególne znaczenie jesienią i zimą, kiedy panuje duża różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz domu. Wiatrołap chroni przed nadmiernym wyziębieniem i utratą ciepła wskutek otwierania drzwi wejściowych. Zapewnia odpowiednią izolację akustyczną i skutecznie tłumi hałas z zewnątrz.
Inną ważną rolą wiatrołapu jest zapobieganie przenoszeniu błota, kurzu, wilgoci i innych zabrudzeń do wnętrza domu. To właśnie w przedsionku domownicy i goście pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie. W tym miejscu czyścisz także łapy psa, zanim wpuścisz go do części mieszkalnej.
Wiatrołap służy także jako pomieszczenie do przechowywania różnych rzeczy. Przede wszystkim jest garderobą na kurtki, płaszcze, buty itp. Często znajdują się w nim też różne sprzęty i akcesoria, np. wózek czy rowerek dziecięcy, odkurzacz, narzędzia i wiele innych przedmiotów, na które nie ma przestrzeni w domu.
Poza tym wiatrołap to pierwsze miejsce, w którym witasz gości. Pełni zatem funkcję reprezentacyjną. Ważne jest wobec tego, aby przedsionek były funkcjonalny, stylowo urządzony i zawsze utrzymany w czystości.
Jaką wybrać podłogę do nowoczesnego ganku przed domem?
Wybierając podłogę do wiatrołapu, warto postawić na funkcjonalność, ale także trwałość i estetykę. Rynek materiałów budowlanych oferuje różne rozwiązania:
- płytki – terakota, gres,
- kamień – granit, marmur, trawertyn, piaskowiec,
- beton architektoniczny,
- panele – laminowane, winylowe,
- deski podłogowe,
- wykładziny PVC.
Każdy z wyżej wymienionych materiałów nadaje się do wykończenia podłogi w wiatrołapie. Warto jednak wybrać posadzkę, która będzie cechowała się dużą trwałością, odpornością na ścieranie i małą nasiąkliwością, a dodatkowo zapewni szybkie i łatwe wyczyszczenie. Dlatego płytki do wiatrołapu to najczęstszy wybór. W zależności od swoich upodobań oraz aranżacji mieszkania może wybrać takie, które harmonijnie do niego nawiązują: w stylu nowoczesnym, industrialnym, w stylu rustykalnym czy minimalistycznym.
Czytaj również nasz poradnik: Jak wyczyścić podłogę z gresu?
Jak wykończyć ściany w wiatrołapie: styl skandynawski, rustykalny czy minimalistyczny?
Przy wyborze materiałów do wykończenia ścian w wiatrołapie również należy kierować się kryteriami funkcjonalności i trwałości. Pamiętaj, że w tak małym pomieszczeniu nietrudno o uszkodzenie czy zabrudzenie.
Jeżeli zdecydujesz się na farby, wybierz te zmywalne, aby ściany można było czyścić na mokro. Ze względu na niewielkie rozmiary pomieszczenia warto postawić na jasne kolory, które sprawią, że ganek będzie wydawał się większy i elegancki. Dekoracyjne tapety do wiatrołapu powinny natomiast być wykonane z materiału o dużej wytrzymałości, który dodatkowo jest odporny na wilgoć. Dobrym wyborem do przedsionka są płytki ceramiczne czy boazeria, które można bez problemu myć wodą. To zdecydowanie ułatwia utrzymanie czystości.
Jak dobrać idealne oświetlenie, także do małego ganku?
Warto też pomyśleć o odpowiednim oświetleniu wiatrołapu. W zależności od wielkości pomieszczenia należy dobrać ilość, moc oraz barwę punktów oświetleniowych.
W małym wiatrołapie wystarczające będzie jedno minimalistyczne źródło światła, umieszczone w centralnym punkcie sufitu. W większym przedsionku warto postawić na wiszącą lampę i dodatkowo zastosować kinkiety. W przypadku długiego i wąskiego pomieszczenia konieczne jest zamontowanie kilku punktów oświetleniowych rozmieszczonych w równych odstępach.
Jeśli w wiatrołapie jest okno, najlepiej wybrać oświetlenie o chłodniejszej barwie. W sytuacji, gdy pomieszczenie nie ma dostępu do światła dziennego, lepiej postawić na lampę o cieplejszym odcieniu.
Ciekawym pomysłem jest zastosowanie w wiatrołapie nowoczesnego oświetlenia na czujnik. Dzięki temu lampa automatycznie włączy się, gdy wykryje ruch, co jest praktyczne, gdy np. masz ręce zajęte przez zakupy.
Jak utrzymać porządek w wiatrołapie?
Wiatrołap, jak każdą inną część domu, należy regularnie sprzątać. W tym pomieszczeniu gromadzi się jednak znacznie więcej zabrudzeń. Aby utrzymanie porządku było maksymalnie łatwe i szybkie, warto odpowiednio urządzić wiatrołap. Dobór funkcjonalnych mebli i dodatków oraz pomocne urządzenia do sprzątania sprawią, że w przedsionku będzie panował ład.
Jak urządzić nowoczesny ganek drewniany, czyli jakie meble są niezbędne?
Podstawowe meble do wiatrołapu to przede wszystkim szafa lub wieszak na ubrania oraz szafka na buty. W przedsionku zostawiamy odzież wierzchnią, dlatego powinna ona mieć swoje miejsce, byśmy mogli uniknąć bałaganu.
Do przechowywania płaszczy i kurtek warto zamontować wieszak. Jeżeli w wiatrołapie jest wystarczająco dużo miejsca, dobrym pomysłem jest wstawienie szafy. Sprawdzi się zwłaszcza mebel robiony na wymiar, który można w pełni dostosować do pomieszczenia i potrzeb domowników. Szafa w wiatrołapie pomieści nie tylko odzież, ale także inne przedmioty, na które nie ma miejsca w domu.
W przedsionku przyda się także szafka na buty, która pomoże je uporządkować. Dzięki temu nie będą przeszkadzały w trakcie codziennego użytkowania ganku, ale także podczas sprzątania. Szafka w wiatrołapie poprawia estetykę tego pomieszczenia.
Praktyczne wyposażenie ganku murowanego
Wstawienie szafy i szafki do wiatrołapu pomoże utrzymać porządek, ale warto także pomyśleć o innych rozwiązaniach. Często nawet niewielka zmiana może sprawić, że sprzątanie stanie się łatwiejsze.
Aby zapobiegać nadmiernemu nanoszeniu zabrudzeń do przedsionka, przed drzwiami wejściowymi należy położyć wycieraczkę. Warto także umieścić specjalny ociekacz, na którym zaraz po przyjściu do domu można postawić zabłocone obuwie. Jeżeli położysz dywanik w wiatrołapie, możesz częściowo ograniczyć przenoszenie zabrudzeń do innych pomieszczeń.
Porządek w wiatrołapie pomoże utrzymać także stojak na parasole. Dzięki temu będą w jednym miejscu i pomoże Ci to pamiętać o zabraniu ich z domu. Jeżeli na ganku jest wystarczająca ilość miejsca, można również wstawić stolik na drobne przedmioty, np. klucze, ale także elementy ozdobne, np. wazon z kwiatami.
Praktycznym rozwiązaniem jest pufa lub ławka do wiatrołapu. Siedzisko docenisz przy zmianie obuwia. Warto też zawiesić lustro, aby przed wyjściem z domu móc skontrolować swój wygląd.
Rady, jak dbać o podłogę w wiatrołapie
Podłoga w wiatrołapie jest narażona na intensywne zabrudzenia, a w konsekwencji na większe zniszczenie. Aby jak najdłużej zachowała swój ładny wygląd, należy o nią odpowiednio dbać. Przede wszystkim konieczne jest regularne sprzątanie. Może się okazać, że posadzkę na ganku trzeba myć i odkurzać częściej niż w pozostałej części domu, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym, kiedy deszcz i błoto są standardem. Na bieżąco należy również czyścić wycieraczki oraz prać dywaniki. Dzięki temu w wiatrołapie zawsze będzie czysto.
Jaki odkurzacz sprawdzi się najlepiej?
Do odkurzania podłogi w wiatrołapie nadaje się każdy odkurzacz. Jeżeli jednak chcesz ułatwić sobie sprzątanie, wybierz model, który może pracować na sucho i na mokro. Za pomocą odkurzacza uniwersalnego do pracy na mokro i sucho Kärcher z serii WD bez problemu usuniesz piasek, ale także błoto.
Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po urządzenie 2 w 1, czyli mop elektryczny Kärcher z linii FC, który jednocześnie odkurza i myje. Dzięki temu posprzątasz wiatrołap dwa razy szybciej bez straty czasu i bez wysiłku.
Czytaj więcej: Nowoczesne odkurzacze i mopy – poznaj dostępne rozwiązania
Przeszklony ganek: Czyste ściany i lustra przy wejściu do domu
Jak już wspominaliśmy, wiatrołap to pomieszczenie, które łatwo ulega zabrudzeniu, a z drugiej strony jest wizytówką domu i pierwszym, co widzą Twoi goście. Dlatego powinien być utrzymany w nienagannej czystości. Konieczne jest zatem nawet czyszczenie ścian. Jeżeli są wyłożone płytkami lub boazerią, to mycie nie sprawia problemu. Czyszczenie pomalowanych lub wytapetowanych ścian także jest możliwe, pod warunkiem, że te materiały są przystosowane do czyszczenia na mokro.
Nieco więcej uwagi podczas porządków w wiatrołapie należy poświęcić również lustrom. Często w tym pomieszczeniu umieszczone są duże tafle, przez co ich czyszczenie może być kłopotliwe.
Szybkie czyszczenie luster w przedpokoju myjką elektryczną
Sposobem na szybkie i skuteczne mycie luster jest użycie myjki do okien Kärcher z serii WV. To urządzenie zasysa brudną wodę do specjalnego pojemnika, co eliminuje konieczność ręcznego wycierania do sucha i polerowania. Myjka sprawia, że na lustrze nie pojawiają się smugi ani zacieki, a Ty oszczędzasz czas.
Zobacz także: Jak skutecznie i szybko umyć okna?
Utrzymanie porządku w wiatrołapie nie jest trudne, pod warunkiem, że urządzisz go w przemyślany sposób, a do sprzątania użyjesz funkcjonalnych sprzętów, które ułatwiają pracę.
Jaki odkurzacz myjący podłogi wybrać? Ranking najlepszych
Co to jest i jak działa odkurzacz myjący? Jakie są rodzaje takich urządzeń? Ranking, zestawienie najlepszych odkurzaczy Kärcher z funkcją mycia Czytaj więcej
Odkurzacz do sierści zwierząt: jak wybrać najlepszy?
Na co zwrócić uwagę wybierając odkurzacz domowy do zbierania sierści zwierząt? Jaki kupić? Pionowy z HEPA, myjący, parowy czy lekki i poręczny? Czytaj więcej
Odkurzacze parowe do domu: jak działają, czy warto?
Odkurzacz parowy to znacznie więcej niż tylko sprzęt do usuwania suchych zabrudzeń. Sprawdź, jak działa odkurzacz parowy i czy to urządzenie dla Ciebie. Czytaj więcej
Jaki odkurzacz myjący podłogi wybrać? Ranking najlepszych
Co to jest i jak działa odkurzacz myjący? Jakie są rodzaje takich urządzeń? Ranking, zestawienie najlepszych odkurzaczy Kärcher z funkcją mycia
Odkurzacz do sierści zwierząt: jak wybrać najlepszy?
Na co zwrócić uwagę wybierając odkurzacz domowy do zbierania sierści zwierząt? Jaki kupić? Pionowy z HEPA, myjący, parowy czy lekki i poręczny?
Odkurzacze parowe do domu: jak działają, czy warto?
Odkurzacz parowy to znacznie więcej niż tylko sprzęt do usuwania suchych zabrudzeń. Sprawdź, jak działa odkurzacz parowy i czy to urządzenie dla Ciebie.