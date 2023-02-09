Jak urządzić i sprzątać ganek przed domem? Nowoczesny wiatrołap, w którym panuje porządek

Jakie są podstawowe funkcje ganku i wiatrołapu w domu?

Wiatrołap (ganek, przedsionek, sień) to niewielkie pomieszczenie, które znajduje się między drzwiami wejściowymi a częścią mieszkalną domu. Ten niepozorny element pełni bardzo ważne funkcje.

Wiatrołap w domu jest pośrednio wymagany przez polskie prawo budowlane, które mówi o konieczności tworzenia przegród cieplnych. Przedsionek jest właśnie jedną z nich. Jego zadaniem jest wspomaganie izolacji termicznej budynku. Ma to szczególne znaczenie jesienią i zimą, kiedy panuje duża różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz domu. Wiatrołap chroni przed nadmiernym wyziębieniem i utratą ciepła wskutek otwierania drzwi wejściowych. Zapewnia odpowiednią izolację akustyczną i skutecznie tłumi hałas z zewnątrz.

Inną ważną rolą wiatrołapu jest zapobieganie przenoszeniu błota, kurzu, wilgoci i innych zabrudzeń do wnętrza domu. To właśnie w przedsionku domownicy i goście pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie. W tym miejscu czyścisz także łapy psa, zanim wpuścisz go do części mieszkalnej.

Wiatrołap służy także jako pomieszczenie do przechowywania różnych rzeczy. Przede wszystkim jest garderobą na kurtki, płaszcze, buty itp. Często znajdują się w nim też różne sprzęty i akcesoria, np. wózek czy rowerek dziecięcy, odkurzacz, narzędzia i wiele innych przedmiotów, na które nie ma przestrzeni w domu.

Poza tym wiatrołap to pierwsze miejsce, w którym witasz gości. Pełni zatem funkcję reprezentacyjną. Ważne jest wobec tego, aby przedsionek były funkcjonalny, stylowo urządzony i zawsze utrzymany w czystości.