Czyszczenie okien
Mycie okien może być przyjemne! Poręczne myjki do okien Kärcher to doskonałe rozwiązanie do szybkiego wyczyszczenia okien w całym domu. Zapomnij o wielogodzinnych zmaganiach z brudnymi oknami!
Myjki do okien - czyszczenie okien może być przyjemne
Nikt z nas nie lubi sprzątania. Właśnie dlatego Kärcher oferuje doskonałe rozwiązanie do czyszczenia okien: myjka do okien WV gwarantuje czyszczenie okien bez smug i zacieków.
Zasilania bateryjnie myjka do okien zrewolucjonizowała czynność mycia okien. Teraz czyszczenie okien, luster i innych gładkich powierzchni jest nie tylko łatwe i niemal bezwysiłkowe, ale także odbywa się w iście ekspresowym tempie. Bez smug, zacieków, kapiącej wody i śladów po wysychających kroplach.
Polecane urządzenia i akcesoria
Zasilany akumulatorowo WV 2 Plus
Szybkie, wygodnie i czysto.
Zestaw przedłużający
Bezproblemowo umyjesz nawet wysoko położone okna.