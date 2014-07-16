Myjki do okien - czyszczenie okien może być przyjemne

Nikt z nas nie lubi sprzątania. Właśnie dlatego Kärcher oferuje doskonałe rozwiązanie do czyszczenia okien: myjka do okien WV gwarantuje czyszczenie okien bez smug i zacieków.

Zasilania bateryjnie myjka do okien zrewolucjonizowała czynność mycia okien. Teraz czyszczenie okien, luster i innych gładkich powierzchni jest nie tylko łatwe i niemal bezwysiłkowe, ale także odbywa się w iście ekspresowym tempie. Bez smug, zacieków, kapiącej wody i śladów po wysychających kroplach.