Jak przygotować oczko wodne do zimy – krok po kroku

Krok pierwszy: jak wypompować wodę z oczka wodnego?

Wypompowanie wody z oczka wodnego to pierwszy i niezbędny etap sprzątania przed zimą. Tutaj przyda się pompa zanurzeniowa do wody Kärcher, która wyeliminuje konieczność wybierania jej wiaderkiem. W ofercie jest wiele modeli, które doskonale poradzą sobie z tym zadaniem. Warto wymienić:

● pompę zanurzeniową SP 9.000 FLAT – zasysa wodę nawet przy jej niskim poziomie; jej wydajność wynosi do 9 000 l/godz., dlatego znakomicie osusza nawet małe baseny czy piwnice po zalaniach; dzięki włącznikowi pływakowemu i niezawodnemu pierścieniowi uszczelniającemu pompa ta jest trwała i bezpieczna;

● pompę zanurzeniową SP 11.000 DIRT – skutecznie wypompowuje wodę z oczek wodnych i stawów dzięki wydajności 11 000 l/godz., a także radzi sobie z zanieczyszczeniami o średnicy do 20 mm; opcjonalny filtr wstępny zwiększa ochronę przed większymi cząstkami zanieczyszczeń, a wbudowany włącznik pływakowy automatycznie kontroluje pracę pompy w zależności od poziomu wody, pozwalając jej działać nawet przy niskim stanie wody;

● pompę ciśnieniową SP 1 DIRT – ma zdolność przepompowywania wody zawierającej zanieczyszczenia o rozmiarach do 20 mm; dostępny jest także filtr wstępny wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej; dzięki zastosowaniu szybkozłącza Quick Connect możliwe jest błyskawiczne podłączanie węży o średnicy 1 ¼"; ceramiczny pierścień uszczelniający zwiększa trwałość i niezawodność pompy;

● pompę zanurzeniową 22.000 DIRT LEVEL SENSOR – uruchamiana jest automatycznie przez czujnik poziomu przy kontakcie z wodą; ta wydajna pompa ciśnieniowa nadaje się do wypompowywania zanieczyszczonej wody zawierającej cząsteczki o wielkości do 30 mm z wydajnością 22 000 l/godz.; w przypadku bardzo zanieczyszczonej wody zintegrowany filtr wstępny ze stali nierdzewnej chroni pompę przed zatkaniem.