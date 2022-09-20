Sadzenie i uprawa truskawek. Jak nawadniać truskawki?

Sadzenie i uprawa truskawek - jaki jest najlepszy termin sadzenia truskawek?

Prawidłowy wzrost i obfite owocowanie truskawek w dużej mierze zależy od właściwego terminu ich sadzenia. Ten zaś należy dopasować do rodzaju sadzonek oraz sposobu uprawy. Do wyboru mamy:

sadzonki zielone,

sadzonki doniczkowe,

sadzonki tzw. frigo.

Sadzonki truskawek zielone kopane są z gruntu. W sprzedaży dostępne są wiosną i jesienią. Mają goły korzeń, który jest wrażliwy na uszkodzenie. Należy je zatem posadzić na miejsce stałe od razu po zakupie, aby bryła korzeniowa nie wyschła. Wiosną sadzimy je od rozpoczęcia wegetacji, czyli od połowy marca do maja. Natomiast jesienią – od września do pierwszych przymrozków. Trzeba jednak pamiętać, że rośliny mogą być narażone na przemarznięcie, zanim dobrze ukorzenią się na nowym stanowisku. Najlepszym terminem sadzenia truskawek jest okres wiosenny, ponieważ panują wówczas lepsze warunki do przyjmowania się sadzonek. Pierwszego owocowania truskawek możemy spodziewać się w następnym sezonie wegetacyjnym.

Przez praktycznie cały sezon dostępne są sadzonki truskawek doniczkowane. Uprawiane są w pojemnikach, dzięki czemu mają w pełni rozwiniętą bryłę korzeniową i lepiej się przyjmują na nowym stanowisku. Możemy je sadzić od połowy marca do listopada. Zalecanym terminem sadzenia truskawek w doniczce jest jednak sierpień. Jeśli posadzimy je wiosną, jest szansa na pojedyncze owoce w obecnym sezonie wegetacyjnym, ale obfitym plonowaniem możemy się cieszyć dopiero w następnym roku.

Coraz większą popularnością w amatorskich uprawach cieszą się sadzonki truskawek frigo, które do niedawna wykorzystywane były głównie przez plantatorów. Pobierane są one z gruntu jesienią w okresie spoczynku i przechowywane w chłodni w temperaturze -2°C przez całą zimę. Wiosną pojawiają się w sprzedaży. Sadzonki truskawek frigo sadzi się od marca do czerwca. Ich zaletą jest szybkie owocowanie – już w pierwszym roku uprawy. Truskawki możemy zbierać już po ośmiu tygodniach po posadzeniu. Truskawki frigo są też bardziej wytrzymałe, łatwiej się przyjmują, ale wymagają regularnego podlewania po posadzeniu.

Dowiedz się więcej jak prawidłowo zaprojektować samodzielnie ogród >>