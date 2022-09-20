Sadzenie i uprawa truskawek. Jak nawadniać truskawki?
Truskawki to jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych owoców sezonowych. Dlatego tak chętnie uprawiamy je w przydomowych ogródkach, a także w donicach. Najlepiej bowiem smakują zerwane wprost z krzaka. Uprawa truskawek nie jest skomplikowana. Nie wymagają one szczególnej pielęgnacji, jednak ważne jest prawidłowe sadzenie, nawożenie truskawek i optymalne podlewanie. Zapewnia to odpowiednie warunki wzrostu, przez co rośliny lepiej owocują i są odporne na choroby i szkodniki. Jak i kiedy sadzić własne truskawki? Jak je uprawiać? Jak nawadniać truskawki? Sprawdź, co warto wiedzieć o uprawie truskawek
Sadzenie i uprawa truskawek - jaki jest najlepszy termin sadzenia truskawek?
Prawidłowy wzrost i obfite owocowanie truskawek w dużej mierze zależy od właściwego terminu ich sadzenia. Ten zaś należy dopasować do rodzaju sadzonek oraz sposobu uprawy. Do wyboru mamy:
- sadzonki zielone,
- sadzonki doniczkowe,
- sadzonki tzw. frigo.
Sadzonki truskawek zielone kopane są z gruntu. W sprzedaży dostępne są wiosną i jesienią. Mają goły korzeń, który jest wrażliwy na uszkodzenie. Należy je zatem posadzić na miejsce stałe od razu po zakupie, aby bryła korzeniowa nie wyschła. Wiosną sadzimy je od rozpoczęcia wegetacji, czyli od połowy marca do maja. Natomiast jesienią – od września do pierwszych przymrozków. Trzeba jednak pamiętać, że rośliny mogą być narażone na przemarznięcie, zanim dobrze ukorzenią się na nowym stanowisku. Najlepszym terminem sadzenia truskawek jest okres wiosenny, ponieważ panują wówczas lepsze warunki do przyjmowania się sadzonek. Pierwszego owocowania truskawek możemy spodziewać się w następnym sezonie wegetacyjnym.
Przez praktycznie cały sezon dostępne są sadzonki truskawek doniczkowane. Uprawiane są w pojemnikach, dzięki czemu mają w pełni rozwiniętą bryłę korzeniową i lepiej się przyjmują na nowym stanowisku. Możemy je sadzić od połowy marca do listopada. Zalecanym terminem sadzenia truskawek w doniczce jest jednak sierpień. Jeśli posadzimy je wiosną, jest szansa na pojedyncze owoce w obecnym sezonie wegetacyjnym, ale obfitym plonowaniem możemy się cieszyć dopiero w następnym roku.
Coraz większą popularnością w amatorskich uprawach cieszą się sadzonki truskawek frigo, które do niedawna wykorzystywane były głównie przez plantatorów. Pobierane są one z gruntu jesienią w okresie spoczynku i przechowywane w chłodni w temperaturze -2°C przez całą zimę. Wiosną pojawiają się w sprzedaży. Sadzonki truskawek frigo sadzi się od marca do czerwca. Ich zaletą jest szybkie owocowanie – już w pierwszym roku uprawy. Truskawki możemy zbierać już po ośmiu tygodniach po posadzeniu. Truskawki frigo są też bardziej wytrzymałe, łatwiej się przyjmują, ale wymagają regularnego podlewania po posadzeniu.
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Jak sadzić truskawki?
Truskawki to rośliny, które możemy uprawiać:
- tradycyjnie – w gruncie,
- w gruncie na ściółce (agrowłóknina, słoma),
- pod osłonami – w podłożu, pojemnikach lub rynnach,
- w donicach i skrzynkach, np. na balkonach.
Najczęściej truskawki uprawiane są w gruncie. Posadzone na odpowiednim stanowisku zapewniają bogaty plon. Grządki z truskawkami można także ściółkować, np. słomą (trzeba wymieniać ją co roku), agrowłókniną lub czarną folią. Ma to wiele zalet. Przede wszystkim ogranicza rozwój chwastów. Materiał ściółkujący chroni także owoce przed zabrudzeniem i sprawia, że gleba szybciej się nagrzewa. Dodatkowo ogranicza parowanie wody z podłoża. Ściółkowanie zapewnia truskawkom lepsze warunki do wzrostu.
Truskawki mogą również rosnąć pod osłonami – w tunelach i szklarniach. Dzięki temu są chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. przymrozkami czy gradobiciem. Pod osłonami panuje również korzystny mikroklimat, który przyspiesza wegetację roślin. Trzeba jednak pamiętać o regularnym podlewaniu truskawek, gdyż są one narażone na nadmierne przesychanie z uwagi na brak opadów.
W gospodarstwach produkcyjnych pod osłonami stosowana jest uprawa truskawek w rynnach, pojemnikach lub w gruncie. W przydomowej szklarni możemy także posadzić rośliny na zagonach lub np. w wiszących doniczkach. Szczególnie ten ostatni sposób uprawy znacznie ułatwia pielęgnację i zbiór owoców.
Jeśli nie mamy ogrodu, z powodzeniem możemy uprawiać truskawki w pojemnikach lub doniczkach na balkonie. Wówczas najlepiej wybrać odmiany wczesne i późne lub powtarzające owocowanie, a także wytwarzające dużo rozłogów (truskawki pnące lub zwisające). Warto przy tym zakupić sadzonki frigo lub w donicach (sadzonki starsze), aby cieszyć się smakiem truskawek w bieżącym sezonie.
Fot. Plantacja owoców w szklarni
Jaka ziemia pod truskawki i jakie stanowisko?
Aby uprawa truskawek miała szansę powodzenia, musimy zapewnić im odpowiednie warunki stanowiskowe. Najlepszy wzrost i owocowanie uzyskamy, sadząc rośliny na słonecznym miejscu, osłoniętym od wiatru. Zacienione stanowisko sprawia, że truskawki będą mało dorodne i kwaśne. Warto też zwrócić uwagę na rośliny rosnące obok. Nie powinno się sadzić truskawek obok malin, jeżyn, ogórków i warzyw kapustnych, gdyż mają one niekorzystny wpływ na ich wzrost. Przyjazne są natomiast takie rośliny, jak czosnek i cebula, które pomagają chronić truskawki przed szarą pleśnią.
Warto też wiedzieć, że truskawki najlepiej rosną w glebie lekkiej, przepuszczalnej i bogatej w próchnicę. Niewskazane jest podłoże ciężkie i podmokłe (glebę można rozluźnić, mieszając ją z piaskiem i kompostem). Truskawki preferują ziemię lekko kwaśną, o odczynie pH 5,5–6,5 (można sprawdzić miernikiem pH gleby). Na glebach bardziej kwaśnych może wystąpić chloroza spowodowana zakłóceniem pobierania żelaza, a podłoże zasadowe przyczynia się do niedoborów wapnia. W efekcie truskawki gorzej rosną i owocują.
W przypadku uprawy truskawek w pojemnikach lub doniczkach ziemia powinna być wystarczająco żyzna, ponieważ rośliny mają do dyspozycji niewielką jej ilość. Można zastosować podłoże uniwersalne wymieszane z torfem, kompostem lub piaskiem. Warto także na dnie donicy zastosować drenaż z drobnego żwiru lub keramzytu. Truskawki w pojemnikach należy ustawić w dobrze nasłonecznionym miejscu.
Optymalny rozstaw truskawek – co ile sadzić truskawki?
Truskawki w gruncie najwygodniej uprawiać jest w rzędach w odległości co 70 cm. Optymalny rozstaw między sadzonkami wynosi zaś 40–60 cm. Warto pamiętać, że truskawki sadzone zbyt gęsto wykształcają mniejsze owoce.
Uprawiając truskawki na balkonie, należy wybrać dość duże i głębokie donice o średnicy minimum 25 cm. Dobrze sprawdzą się także długie skrzynie, w których rozstaw truskawek powinien wynosić także minimum 30–40 cm.
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Nawadnianie truskawek
Truskawki należą do roślin płytko korzeniących się i jednocześnie charakteryzują się dużą masą i powierzchnią części nadziemnej, przez co są wrażliwe na suszę. Nawadnianie jest zatem kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym, który wpływa na wzrost oraz wielkość i walory smakowe owoców. Dostarczenie odpowiedniej dawki wody jest ważne w czasie całego okresu wegetacji – od fazy kwitnienia aż po zbiór owoców oraz okres po nim.
Główną zasadą nawadniania truskawek jest częste dostarczanie małych dawek wody. Chociaż ich potrzeby wodne są dość duże, to rzadkie i intensywne podlewanie prowadzi do gromadzenia się nadmiaru wilgoci w glebie, co jest szkodliwe dla systemu korzeniowego. Ponadto może przyczyniać się do rozwoju chorób grzybowych. Nadmierne podlewanie truskawek obniża również walory smakowe, jędrność i trwałość owoców. Duża ilość wody powoduje też drobnienie truskawek oraz zmianę ich wyglądu i zapachu.
Niedobór wilgoci jest szczególnie niepożądany w okresie wzrostu zawiązków owocowych i podczas dojrzewania truskawek, czyli od połowy maja do końca czerwca. Brak wody może skutkować małą ilością drobnych, mało soczystych owoców. Nie należy także zaniedbywać podlewania truskawek po zbiorach. Na przełomie lata i jesieni zawiązują się bowiem pąki kwiatowe na przyszły sezon.
Warto pamiętać, że zarówno zbyt mała, jak i za duża dawka wody ma negatywny wpływ na wzrost i owocowanie truskawek.
Podlewanie truskawek konewką i wężem ogrodowym
Najpopularniejszą metodą nawadniania truskawek jest podlewanie ręczne, czyli z użyciem konewki lub węża ogrodowego. Ten sposób jest efektywny zwłaszcza w przypadku uprawy w pojemnikach czy na balkonie. Ręcznie można także podlewać niewielkie plantacje. Jeżeli w ogrodzie rośnie dużo truskawek, bieganie z konewką lub wężem jest czasochłonne i męczące.
Co więcej, podlewanie truskawek wężem lub konewką sprawia, że zraszane są całe rośliny, łącznie w owocami. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych i podatność na szarą pleśń. Truskawki najlepiej nawadniać, dostarczając wodę w okolice strefy korzeniowej.
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Fot. Podlewanie truskawek w ogrodzie
Nawadnianie kropelkowe truskawek – taśmy kroplujące
Najlepszą metodą podlewania truskawek jest zastosowanie systemu nawadniania kropelkowego. To rozwiązanie daje szereg korzyści. Węże lub taśmy kroplujące do truskawek pozwalają utrzymać optymalną wilgotność gleby. Co więcej, odpowiednia ilość wody dostarczana jest bezpośrednio do strefy korzeniowej. Dzięki temu nie są zraszane nadziemne części rośliny, a to z kolei eliminuje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Oprócz tego precyzyjna aplikacja ogranicza straty wody, co jest przyjazne dla środowiska i obniża rachunki za wodę. System nawadniania to także oszczędność czasu.
Kärcher oferuje system nawadniania kropelkowego Rain System®. Można wybrać gotowy zestaw lub samodzielnie skompletować elementy do budowy instalacji nawadniającej truskawki. Do wyboru są m.in.:
- Węże kroplujące, które rozkłada się między krzakami truskawek.
- Różnego rodzaju złącza.
- Dysze kroplujące montowane na wężach kroplujących do precyzyjnej aplikacji wody.
- Moduły sterujące automatyzujące pracę całego systemu – najprostszy jest włącznik czasowy, który automatycznie włącza i wyłącza się według zaprogramowanego czasu. Bardziej zaawansowane moduły pozwalają na indywidualne programowanie nawadniania truskawek. Inteligentne komputery kontrolują poziom nawodnienia w oparciu o dane z czujników wilgotności i deszczu.
- Filtr wody chroniący system przez zanieczyszczeniami.
- Pompy ogrodowe umożliwiające pobieranie wody z alternatywnych źródeł, np. beczki czy studni.
Dzięki systemowi nawadniania Kärcher podlewanie truskawek jest efektywne, oszczędne i ekologiczne. Rośliny otrzymują optymalną ilość wody, co korzystnie wpływa na ich rozwój i owocowanie.
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