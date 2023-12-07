Robot sprzątający sierść psa i kota — jaki wybrać?
W Twoim domu mieszkają zwierzęta? Jeśli tak, to zapewne wiesz, jak uciążliwym problemem może być regularne usuwanie sierści. Na szczęście istnieje sprawdzony sposób, który pozwoli Ci utrzymać dom w czystości. Robot sprzątający do sierści psa i kota, jak żaden inny sprzęt automatyczny umożliwia efektywne sprzątanie. Dowiedz się więcej!
Czy robot sprzątający usunie sierść psa i kota?
Posiadanie zwierzaka, poza pięknymi chwilami spędzanymi wspólnie np. na spacerach, wiąże się również z szeregiem obowiązków. Abstrahując od regularnego wyprowadzania czworonoga na spacery czy karmienia, mieszkanie z psem lub kotem to także walka z wypadającą sierścią, która nie jest łatwa do usunięcia z tapicerki, mebli, dywanów, podłóg ani ubrań. Niektóre urządzenia najzwyczajniej nie radzą sobie z jej precyzyjnym zbieraniem, dlatego wybór właściwego może stanowić nie lada wyzwanie. Sprzętem do zadań specjalnych jest robot sprzątający Kärcher, który upora się z uciążliwą sierścią bez problemu.
Inteligentny robot sprzątający do sierści bez wysiłku radzi sobie z czyszczeniem zarówno twardych posadzek, jak i miękkich dywanów z włosiem. Urządzenie samo wykrywa wszelkie zabrudzenia i śmieci, a dzięki możliwości dopasowania parametrów czyszczenia, takich jak np. moc zasysania, nie musisz już dłużej obawiać się o to, że sprzęt pominie trudne do zebrania odpady.
Robot sprzątający sierść zwierząt – jak działa?
Roboty sprzątające do sierści działają na zasadzie nowoczesnych technologii. Dzięki temu skrupulatne odkurzanie i czyszczenie posadzek w domu nie powinno już stanowić najmniejszego problemu. Jeżeli do tej pory borykałeś się z wszechobecnym, trudnym do wyeliminowania futerkiem psa lub kota, koniecznie rozważ zakup robota sprzątającego sierść.
Dzięki szczotce bocznej, obrotowej i wentylatorowi pochłania suche zanieczyszczenia, w tym wspomnianą już sierść. Śmieci gromadzone są we wbudowanym zbiorniku zanieczyszczeń.
Jakie funkcje gwarantuje dodatkowo robot sprzątający sierść zwierząt?
● Mopowanie;
● automatyczne czyszczenie;
● tryby odkurzania: czyszczenie na sucho, czyszczenie na mokro, połączone czyszczenie (na mokro i sucho), automatyczny system;
● czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów;
● funkcja timer;
● nawigacja LiDAR, pomocna m.in. w omijaniu przeszkód;
● sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej poprze Wi-Fi;
● komunikat głosowy.
Usuwanie sierści z dywanu
Zależy Ci na dokładnym poodkurzaniu podłogi, na której rozłożony jest dywanik? Od teraz to zadanie nie sprawi Ci najmniejszej trudności. Robot sprzątający do sierści bez problemu usunie ją z dywanu z krótkim włosiem. Urządzenie marki Kärcher dzięki wbudowanemu czujnikowi ultradźwiękowemu doskonale radzi sobie z wykrywaniem wspomnianego elementu wyposażenia domu. Co warte podkreślenia, czyszczenie wykładzin z sierści staje się jeszcze efektywniejsze, a to za sprawą trybu Auto Boost, gwarantującego maksymalną moc zasysania zanieczyszczeń.
Robot sprzątający sierść z funkcją mopowania
Robot sprzątający do sierści Kärcher RCV 5, poza funkcją odkurzania, zapewnia również opcję mopowania, co wpływa na zwiększenie funkcjonalności urządzenia i pozwala na kompleksowy efekt czyszczenia. Zapomnij o żmudnym zamiataniu sierści pupila, a następnie myciu podłogi. Automatyczny odkurzacz Kärcher zrobi to za Ciebie! Urządzenie dysponuje trzema trybami: czyszczeniem na sucho, mokro i pracuje w trybie łączonym – na mokro i sucho.
Jak działa robot sprzątający sierść psa i kota z funkcją mopowania? Wystarczy napełnić przeznaczony do tego pojemnik czystą wodą i zamontować nakładkę ze ściereczką z mikrofibry. Proste, prawda? Jeżeli zajdzie potrzeba, dzięki funkcji komunikatów głosowych robot samodzielnie poinformuje Cię o konieczności wykonania konkretnej czynności. Ciekawostką jest, że w trybie mopowania robot sprzątający do sierści psa bezwarunkowo omija dywany.
Robot sprzątający sierść z funkcją mopowania składa się:
● ze zbiornika na czystą wodę,
● ze zbiornika na zanieczyszczenia,
● z dwóch szczotek bocznych,
● ze szczotki do czyszczenia,
● z dwóch ściereczek czyszczących,
● z czujników: dywanów oraz tych zapobiegających upadkowi urządzenia ze schodów,
● ze stacji do ładowania baterii,
● z podwójnego lasera i kamery,
● z dwóch filtrów.
Jakie powierzchnie sprząta robot z funkcją mopowania?
Inteligentny robot sprzątający Kärcher z funkcją mopowania nadaje się do czyszczenia wielu powierzchni. Charakteryzowany sprzęt wyręczy Cię w wielu codziennych czynnościach, zwłaszcza wtedy, jeśli poza regularnymi domownikowi, w Twoim domu mieszkają również zwierzaki.
Robota sprzątającego sierść z powodzeniem można wykorzystać do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak: parkiet, podłogi laminowane, korek, kamień, linoleum lub PVC. To jednak nie wszystko. Urządzenie świetnie poradzi sobie także z usuwaniem sierści z dywanu z krótkim włosiem.
Podsumowanie
Jeżeli członkiem Twojej rodziny jest szczęśliwy pies lub kot, doskonale wiesz, jak często trzeba odkurzać dywany i myć podłogi. Gubienie sierści przez czworonogi jest nieuniknionym elementem mieszkania ze zwierzakami. Aby ułatwić sobie codzienne sprzątanie i walkę z uporczywymi zabrudzeniami, warto rozważyć zakup robota sprzątającego do sierści. Urządzenie poza funkcją odkurzania zajmie się również myciem podłóg. Jest łatwe w obsłudze – do kontroli pracy robota służy intuicyjna aplikacja mobilna. Nic nie stoi na przeszkodzie, by obsługiwać go także za pomocą przycisków, które umieszczono bezpośrednio na urządzeniu.