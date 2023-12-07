Robot sprzątający sierść psa i kota — jaki wybrać?

Czy robot sprzątający usunie sierść psa i kota?

Posiadanie zwierzaka, poza pięknymi chwilami spędzanymi wspólnie np. na spacerach, wiąże się również z szeregiem obowiązków. Abstrahując od regularnego wyprowadzania czworonoga na spacery czy karmienia, mieszkanie z psem lub kotem to także walka z wypadającą sierścią, która nie jest łatwa do usunięcia z tapicerki, mebli, dywanów, podłóg ani ubrań. Niektóre urządzenia najzwyczajniej nie radzą sobie z jej precyzyjnym zbieraniem, dlatego wybór właściwego może stanowić nie lada wyzwanie. Sprzętem do zadań specjalnych jest robot sprzątający Kärcher, który upora się z uciążliwą sierścią bez problemu.

Inteligentny robot sprzątający do sierści bez wysiłku radzi sobie z czyszczeniem zarówno twardych posadzek, jak i miękkich dywanów z włosiem. Urządzenie samo wykrywa wszelkie zabrudzenia i śmieci, a dzięki możliwości dopasowania parametrów czyszczenia, takich jak np. moc zasysania, nie musisz już dłużej obawiać się o to, że sprzęt pominie trudne do zebrania odpady.