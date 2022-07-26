Najlepsze sposoby na osuszanie stawu i przesadzenie roślin

Przed rozpoczęciem czyszczenia rośliny i zwierzęta takie jak: ryby, żaby i traszki, muszą zostać przeniesione w inne miejsce. Należy także spuścić wodę z akwenu. Najszybciej można o zrobić przy pomocy pompy zanurzeniowej do brudnej wody. Pompę trzeba umieścić w najgłębszym miejscu oczka, ponieważ tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń. Gdy oczko jest puste, należy usunąć błoto. Następnie folię, żwir i większe kamienie można wyczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej, co pozwoli usunąć zgromadzone na dnie oczka zanieczyszczenia. Aby nie uszkodzić folii należy użyć płaskiego strumienia. Szczególną ostrożność należy zachować przy czyszczeniu brzegów oczka, ponieważ osadza się tam sporo zanieczyszczeń. Następnie przy pomocy pompy zanurzeniowej można wypompować z oczka (nowo powstałą) brudną wodę.

Warto też sprawdzić czy folia nie jest uszkodzona, a w razie potrzeby ją naprawić, na przykład za pomocą kawałków folii do stawu i wodoodpornego kleju do PVC. Gdy wszystko jest w porządku, rośliny można z powrotem wsadzić na swoje miejsce, a oczko napełnić czystą wodą.

Szczególną uwagę należy zachować przy czyszczeniu zarybionego oczka wodnego. Przed czyszczeniem trzeba ostrożnie przenieść ryby. Zbiornik może posłużyć dla ryb jako tymczasowe mieszkanie. Aby stworzyć rybom podobne warunki, zbiorniki należy napełnić w taki sposób, aby woda ze stawu stanowiła około jednej trzeciej. W ten sposób można także zabezpieczyć rośliny z oczka przed uschnięciem. Aby zapewnić im dodatkową ochronę, po oczyszczeniu nie należy zbyt szybko wlewać świeżej wody do oczka. Równomierna temperatura sprawi, że rośliny szybciej się zakorzenią na dnie oczka.