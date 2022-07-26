CZYSZCZENIE OCZKA WODNEGO: NAJLEPSZE SPOSOBY ZAPEWNIAJĄCE CZYSTĄ WODĘ W STAWIE
Oczko wodne to piękny element dekoracyjny ogrodu, ale trzeba je również regularnie pielęgnować i dokładnie czyścić. Tylko czyste oczko jest miejscem, w którym chętnie zagoszczą zwierzęta i rośliny. Dzięki naszym profesjonalnym poradom każde czyszczenie oczka wodnego zakończy się powodzeniem.
Czyszczenie oczka wodnego: Kiedy i jak?
Oczko wodne należy dokładnie czyścić co najmniej dwa razy w roku – raz na wiosnę i ponownie pod koniec jesieni.
Jesienią warto zabezpieczyć staw i oczko wodne przed zimą. Dzieje się tak dlatego, że liście, resztki uschniętych roślin lub martwe owady tworzą na dnie stawu organiczną masę, a proces rozkładu wykorzystuje duże ilości tlenu. Pod taflą lodu cyrkulacja wody jest niska, co prowadzi do powstania beztlenowego środowiska, w którym nie przeżyją większe organizmy żyjące w stawie takie jak ryby i żaby. Dlatego tak ważne jest dokładne oczyszczenie dna oczka wodnego z mułu, błota i zapewnienie zdrowego ekosystemu wodnego przed zimą.
Oczyszczanie dna oczka
Po zimie w oczku ponownie gromadzą się liście i resztki roślin, a na dnie zbiornika odkłada się gruba warstwa błota, mułu i glonów. Wiosną należy je ponownie usunąć, spuścić wodę z oczka, oczyścić dno oczka morskiego i napuścić nową wodę. To idealny sposób przygotowania oczka wodnego na lato i zmniejszenie zamulenia wody.
Najlepsze sposoby na osuszanie stawu i przesadzenie roślin
Przed rozpoczęciem czyszczenia rośliny i zwierzęta takie jak: ryby, żaby i traszki, muszą zostać przeniesione w inne miejsce. Należy także spuścić wodę z akwenu. Najszybciej można o zrobić przy pomocy pompy zanurzeniowej do brudnej wody. Pompę trzeba umieścić w najgłębszym miejscu oczka, ponieważ tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń. Gdy oczko jest puste, należy usunąć błoto. Następnie folię, żwir i większe kamienie można wyczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej, co pozwoli usunąć zgromadzone na dnie oczka zanieczyszczenia. Aby nie uszkodzić folii należy użyć płaskiego strumienia. Szczególną ostrożność należy zachować przy czyszczeniu brzegów oczka, ponieważ osadza się tam sporo zanieczyszczeń. Następnie przy pomocy pompy zanurzeniowej można wypompować z oczka (nowo powstałą) brudną wodę.
Warto też sprawdzić czy folia nie jest uszkodzona, a w razie potrzeby ją naprawić, na przykład za pomocą kawałków folii do stawu i wodoodpornego kleju do PVC. Gdy wszystko jest w porządku, rośliny można z powrotem wsadzić na swoje miejsce, a oczko napełnić czystą wodą.
Szczególną uwagę należy zachować przy czyszczeniu zarybionego oczka wodnego. Przed czyszczeniem trzeba ostrożnie przenieść ryby. Zbiornik może posłużyć dla ryb jako tymczasowe mieszkanie. Aby stworzyć rybom podobne warunki, zbiorniki należy napełnić w taki sposób, aby woda ze stawu stanowiła około jednej trzeciej. W ten sposób można także zabezpieczyć rośliny z oczka przed uschnięciem. Aby zapewnić im dodatkową ochronę, po oczyszczeniu nie należy zbyt szybko wlewać świeżej wody do oczka. Równomierna temperatura sprawi, że rośliny szybciej się zakorzenią na dnie oczka.
Odkurzacz do usuwania błota
Wodę, która pozostaje po czyszczeniu i biologiczne resztki, takie jak liście lub pyłki, można usunąć za pomocą specjalnych odkurzaczy do usuwania błota lub odkurzaczy wielofunkcyjnych zapewniających wygodne i szybkie działanie. Część osadu na dnie powinna pozostać w oczku ogrodowym, aby wspomagać jego odnowienie. Błoto usunięte z oczka można także wykorzystać - suche błoto może posłużyć jako nawóz do użyźnienia kwiatowych grządek.
Zabezpieczenie roślin i ryb przed zimą, co ochroni je przed mrozem
Rośliny nieodporne na działanie mrozu takie jak: hiacynty wodne czy kwiaty lotosu, po czyszczeniu oczka wodnego nie powinny trafić do niego z powrotem, ale spędzić zimę zabezpieczone przed mrozem w wiadrze z wodą w domu lub szopie. Nie będą ponownie używane aż do następnej wiosny.
Jeżeli w ogrodowym oczku hodowane są ryby, zimą należy zapobiegać jego całkowitemu zamarznięciu, ponieważ gazy powstające podczas fermentacji, muszą znaleźć ujście. To zapobiega zatruciu ryb, a jednocześnie zapewnia wystarczającą ilość tlenu w wodzie. Istnieją różne możliwości zapewnienia wymiany gazowej nawet w przypadku szronu i lodu – od ozdobienia oczka roślinami o długich łodygach, aż po przerębel wykonany ze styropianu.
Technologia zabezpieczona przed zimą
Pompy do wody nie powinny pozostawać w oczku na zimę, ponieważ mróz może całkowicie je uszkodzić. Dotyczy to również myjki ciśnieniowej. Po oczyszczeniu oczka nie będzie już potrzebne. Resztę wody należy spuścić. Wąż jest również odłączany, aby przerwać dopływ wody. Następnie na krótko należy uruchomić pistolet urządzenia wysokociśnieniowego – na około pół minuty – w celu usunięcia z systemu ciśnienia i resztek wody. Tak przygotowane urządzenie, bezpiecznie przetrwa zimę i do czasu wiosennych porządków można je umieścić w miejscu, gdzie nie zamarzanie. Dlatego zalecamy przechowywanie urządzenia wysokociśnieniowego w miejscu, w którym temperatura nie spadnie poniżej zera, aby uniknąć uszkodzenia pompy.
Pielęgnacja oczka ogrodowego: Regularne usuwanie liści
Jak oczyścić oczko wodne z liści i gałęzi drzew? Aby oczko ogrodowe pozostało dekoracją ogrodu przez cały rok, zawsze należy dbać o jego czystość. Liście, które opadły z drzew, zielone glony na powierzchni wody oraz martwe części roślin można bez większego wysiłku wyłowić przy pomocy domowego sposobu - podbieraka. Jesienią siatka rozciągnięta nad oczkiem doskonale ochroni je przed liśćmi spadającymi z sąsiednich drzew.
Czysta woda w oczku wodnym: walka z glonami
Zdecydowanie lepiej zapobiegać powstawaniu glonów niż usuwać je z oczka wodnego. Kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost glonów (w oczkach wodnych często występują zwłaszcza zielenice sinice i glony nitkowate) jest ilość składników odżywczych w wodzie (do nadmiernego rozrostu glonów przyczyniają się m.in.: azot, fosfor i fosforany). Można to sprawdzić za pomocą prostego testu pH. Idealne jest neutralne pH o wartości od 6,8 do 8,2. Wyższa wartość (oznacza zasadowe pH, czyli wyższą ilość składników odżywczych w wodzie. Glony mogą szybciej się rozwijać.
Jak zadbać o czyste oczko wodne i sprawić, aby woda była przejrzysta? Warto zatroszczyć się o to, aby powierzchnia oczek wodnych i stawów nie była narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ nadmierne ciepło sprzyja rozwojowi glonów, bakterii i innych mikroorganizmów. Ponadto warto zastosować podłoże z możliwie najniższą zawartością składników odżywczych oraz różne gatunki roślin wodnych, co pozwoli uzyskać homeostazę zbiornika wodnego. Glony do wzrostu potrzebują składników odżywczych. Aby powstrzymać ich rozprzestrzenianie, należy regularnie przycinać rośliny.
Warto wziąć pod uwagę poniższe zasady: Małe oczko wymaga większej pielęgnacji niż duże. Duża ilość biomasy powstaje na niewielkiej przestrzeni z powodu mniejszej głębokości oraz ilości wody. Płytkie zbiorniki wodne latem szybciej się nagrzewają. Z kolei wyższa temperatura wody powoduje większą zawartość składników odżywczych, gorszą jakość wody i szybszy wzrost glonów. To oznacza, że większe oczko generuje niższe koszty pielęgnacji.