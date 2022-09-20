Kiedy, jak i czym przycinać trawy ozdobne?

Uprawa traw ozdobnych w ogrodzie – najważniejsze informacje

Trawy ozdobne chętnie sadzimy w ogrodach ze względu na atrakcyjny wygląd przez znaczną część roku. Zachwycają zwłaszcza pięknymi kwiatostanami i pozostają dekoracyjne nawet po przekwitnięciu. Są także trwałe oraz odporne na czynniki atmosferyczne, szkodniki i choroby. Trawy ozdobne mogą być elementem dominującym lub stanowić uzupełnienie innych roślin. Pasują do każdego ogrodu, zarówno klasycznego, jak i nowoczesnego.

W sprzedaży dostępnych jest wiele różnych odmian traw. Poszczególne gatunki różnią się między sobą kolorami, wyglądem źdźbeł, kształtem kwiatostanów czy rozmiarami kęp. Możemy wybierać spośród gatunków jednorocznych oraz wieloletnich. Najpopularniejsze trawy ozdobne to:

miskanty,

trawy pampasowe (kortaderie),

kostrzewy,

ostnice (stipa),

rozplenice,

turzyce,

proso rózgowate,

imperata,

hakonechloa.

Warto wiedzieć, że trawy ozdobne są łatwe w uprawie. Większość gatunków preferuje słoneczne stanowisko (są także odmiany cieniolubne) oraz wilgotną i przepuszczalną glebę. Trawy nie wymagają również wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Do najważniejszych należą:

podlewanie – zgodnie z wymaganiami danego gatunku;

– zgodnie z wymaganiami danego gatunku; nawożenie – warto stosować zwłaszcza nawozy z dodatkiem potasu, który poprawia krzewienie;

– warto stosować zwłaszcza nawozy z dodatkiem potasu, który poprawia krzewienie; odchwaszczanie – usuwanie chwastów i innych traw z kępy;

– usuwanie chwastów i innych traw z kępy; odmładzanie – stare trawy, które nie są już dekoracyjne i słabiej kwitną, można wykopać i podzielić na mniejsze części;

– stare trawy, które nie są już dekoracyjne i słabiej kwitną, można wykopać i podzielić na mniejsze części; przycinanie i przeczesywanie – skracanie kępy i usuwanie uschniętych pędów jest ważne dla jej dobrej kondycji oraz wyglądu traw.

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