Kiedy, jak i czym przycinać trawy ozdobne?
Trawy ozdobne to często spotykane w ogrodach rośliny. Dużą popularność zawdzięczają przede wszystkim walorom dekoracyjnym – charakterystycznemu pokrojowi czy zróżnicowanej fakturze liści i kwiatostanów. Pozostają atrakcyjne przez większą część roku, a przy tym są łatwe w uprawie. Kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie. Sprawdź, jak i kiedy przycinać trawy ozdobne.
Uprawa traw ozdobnych w ogrodzie – najważniejsze informacje
Trawy ozdobne chętnie sadzimy w ogrodach ze względu na atrakcyjny wygląd przez znaczną część roku. Zachwycają zwłaszcza pięknymi kwiatostanami i pozostają dekoracyjne nawet po przekwitnięciu. Są także trwałe oraz odporne na czynniki atmosferyczne, szkodniki i choroby. Trawy ozdobne mogą być elementem dominującym lub stanowić uzupełnienie innych roślin. Pasują do każdego ogrodu, zarówno klasycznego, jak i nowoczesnego.
W sprzedaży dostępnych jest wiele różnych odmian traw. Poszczególne gatunki różnią się między sobą kolorami, wyglądem źdźbeł, kształtem kwiatostanów czy rozmiarami kęp. Możemy wybierać spośród gatunków jednorocznych oraz wieloletnich. Najpopularniejsze trawy ozdobne to:
- miskanty,
- trawy pampasowe (kortaderie),
- kostrzewy,
- ostnice (stipa),
- rozplenice,
- turzyce,
- proso rózgowate,
- imperata,
- hakonechloa.
Warto wiedzieć, że trawy ozdobne są łatwe w uprawie. Większość gatunków preferuje słoneczne stanowisko (są także odmiany cieniolubne) oraz wilgotną i przepuszczalną glebę. Trawy nie wymagają również wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Do najważniejszych należą:
- podlewanie – zgodnie z wymaganiami danego gatunku;
- nawożenie – warto stosować zwłaszcza nawozy z dodatkiem potasu, który poprawia krzewienie;
- odchwaszczanie – usuwanie chwastów i innych traw z kępy;
- odmładzanie – stare trawy, które nie są już dekoracyjne i słabiej kwitną, można wykopać i podzielić na mniejsze części;
- przycinanie i przeczesywanie – skracanie kępy i usuwanie uschniętych pędów jest ważne dla jej dobrej kondycji oraz wyglądu traw.
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Jesień czy wiosna? Jaki jest idealny termin cięcia traw ozdobnych?
Cięcie traw ozdobnych przeprowadzane jest wiosną lub jesienią. Jednak to ten pierwszy termin jest zdecydowanie korzystniejszy. Przycinanie traw jesienią może spowodować przemarznięcie roślin, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niespodziewanych przymrozków. Pamiętajmy, że suche źdźbła chronią bryłę korzeniową przed niskimi temperaturami i pomagają przetrwać sezon zimowy. Poza tym trawy ozdobne, nawet uschnięte, zdobią ogród jesienią i zimą.
Kiedy przycinamy trawy ozdobne wiosną? Zwykle zabieg ten można przeprowadzać już od połowy marca. Jest to jednak termin umowny. Jeżeli zima nie odpuszcza, cięcie traw trzeba przełożyć. Nie należy jednak zwlekać zbyt długo. Przycinanie traw trzeba wykonać najpóźniej w pierwszej połowie kwietnia. Oznaką wskazującą odpowiednią porę może być pojawienie się młodych pędów w środku kępy.
Warto także zapoznać się z wymaganiami oraz charakterystyką ozdobnych traw, które mamy w ogrodzie. Mniej odporne na niskie temperatury gatunki (np. rozplenice, ostnice, niektóre turzyce) najlepiej przycinać w ostatniej kolejności. Bez obaw (gdy pogoda pozwala) możemy ciąć natomiast miskanty, trawy pampasowe, trzcinniki, trzęślice, proso rózgowate, imperaty czy hakonechloe.
Jak przycinać trawy ozdobne krok po kroku?
Przycinanie traw ozdobnych nie jest skomplikowanym zadaniem. W przypadku niewielkich kęp wystarczy jedną ręką zebrać w pęk wszystkie pędy, a drugą ściąć źdźbła na odpowiedniej wysokości. Wysokie trawy warto najpierw związać, aby usuwanie starych pędów było łatwiejsze. Jeżeli mamy w ogrodzie bardzo rozrośnięte kępy, może się okazać, że potrzebna jest pomoc drugiej osoby.
Uwaga! Trawy ozdobne zwykle przycinamy około 10 cm nad ziemią. Zbyt mocne cięcie może uszkodzić pojawiające się młode pędy. Natomiast starsze okazy traw przycinamy nieco wyżej – około 20 cm nad powierzchnią gruntu. Dla zachowania ładnego pokroju roślin warto ciąć je w kulisty kształt.
Wycięte suche pędy traw możemy umieścić w kompostowniku lub przekazać firmie, która zajmuje się odbiorem bioodpadów. W przypadku dużej ilości liści można wykorzystać rozdrabniarkę. Drobniejsze kawałki szybciej się rozkładają i zajmują mniej miejsca.
Jakich narzędzi używać do cięcia traw ozdobnych?
Do cięcia traw ozdobnych wykorzystuje się różne narzędzia. Dobór właściwego sprzętu zależy do gatunku oraz szerokości i wysokości kępy. Pamiętajmy jednak, że nożyce do cięcia traw ozdobnych lub inne narzędzia powinny być przede wszystkim ostre. Dzięki temu uzyskamy równą powierzchnię cięcia, a praca będzie łatwiejsza.
W przypadku młodych i niskich traw ozdobnych sprawdzi się sekator ręczny. Aby maksymalnie usprawnić sobie pracę, warto sięgnąć po akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów GSH 18-20 Battery Kärcher. Urządzenie ma dwa wymienne ostrza: do trawy – o szerokości 12 cm oraz do krzewów, o długości 20 cm z obosiecznymi, szlifowanymi diamentowo krawędziami tnącymi. Dzięki temu bez problemu można przycinać różnej wielkości kępy. Przy tym wymiana ostrzy odbywa się szybko, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Wyższe i grubsze kępy traw ozdobnych wymagają zastosowania nożyc elektrycznych. Sprawdzą się te przeznaczone do przycinania żywopłotu. Z usuwaniem grubych źdźbeł traw ozdobnych poradzą sobie akumulatorowe nożyce Kärcher z serii HGE ze szlifowanym diamentowo ostrzem. Warto też podkreślić ergonomiczną konstrukcję urządzenia. Takie rozwiązania, jak obracany w zakresie 180° tylny uchwyt, funkcja piłowania czy regulacja prędkości znacząco ułatwiają pracę.
Co więcej, właściciele ogrodów z silnie rozrośniętymi, starymi kępami traw ozdobnych do ich przycinania używają także pił łańcuchowych. Przy tym warto postawić na lekki, cichy model, który jest łatwy w obsłudze oraz nie generuje spalin i nadmiernego hałasu. Warunki te spełniają akumulatorowe piły łańcuchowe Kärcher z serii CNS.
Warto także pamiętać, że wiele gatunków traw ma ostre łodygi, które mogą rozciąć skórę. Przykładowo, podczas przycinania trawy pampasowej warto nosić rękawice ochronne oraz okulary zabezpieczające oczy.
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Fot. Dokładne przycinanie trawy w ogrodzie
Jakich traw lepiej nie ciąć wcale?
Niektóre gatunki traw nie wymagają przycinania, ewentualnie wykonuje się je w ograniczonym zakresie. Do tej grupy należą odmiany, które nie osiągają dużych rozmiarów, są zimozielone lub zachowują barwę kłosów na zimę. Nie przycinamy:
- dekoracyjnych turzyc (Carex),
- kostrzewy sinej (Festuca glauca),
- kostrzewy niedźwiedziej (Festuca gautieri),
- kosmatki (Luzula).
Co ważne, w przypadku wyżej wymienionych gatunków traw przycinanie może się okazać konieczne, gdy są w złym stanie po zimie. Wówczas usunięcie uschniętych pędów sprawi, że rośliny wypuszczą nowe.
A może… wyczesywać? Inne metody pielęgnacji traw ozdobnych
Warto wiedzieć, że gatunki traw, które nie wymagają przycinania, można pielęgnować w inny sposób, czyli wyczesywać. Pomocne są druciane grabie, a nawet różnego rodzaju metalowe zgrzebła (np. do czesania sierści zwierząt). Dzięki temu szybko oczyścimy kępę, pozbywając się pojedynczych uschniętych źdźbeł.
Co więcej, coraz więcej jest zwolenników wyczesywania ostnicy (stipy) zamiast jej wycinania. Obserwuje się takie korzyści, jak: wcześniejsze kwitnienie, większy pokrój rośliny, lepsze radzenie sobie z ciężarem śniegu. Wyczesane stipy gorzej natomiast znoszą opady deszczu.
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