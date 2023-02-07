Jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać? Ranking odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher

Rodzaje konstrukcji odkurzaczy bezprzewodowych

Odkurzacze bezprzewodowe nie są nowością, ale rozwój technologii pozwolił w ostatnich latach znacząco podnieść ich wydajność i czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki temu na rynku pojawiły się różne rodzaje odkurzaczy akumulatorowych. Wyróżniamy:

● bezprzewodowe odkurzacze pionowe,

● bezprzewodowe odkurzacze ręczne,

● bezprzewodowe odkurzacze uniwersalne,

● bezprzewodowe odkurzacze kominkowe.

Bezprzewodowe odkurzacze pionowe charakteryzują się jednoczęściową konstrukcją, która składa się z silnika, uchwytu, rury i ssawki podłogowej. W odróżnieniu od modeli tradycyjnych nie ciągnie się ich za sobą, a lekko pcha. Najczęściej są to odkurzacze bezworkowe (cyklonowe) o wysokiej efektywności filtracji. Ich zaletą jest funkcja 2 w 1, czyli odłączany odkurzacz ręczny.

Odkurzacze ręczne to także oddzielna kategoria urządzeń. Są to kompaktowe wersje modeli pionowych o mniejszej wydajności i krótszym czasie pracy. Bezprzewodowe odkurzacze ręczne najlepiej sprawdzają się podczas szybkiego, sporadycznego sprzątania, np. wnętrza samochodu.

Klasyczne odkurzacze akumulatorowe znane jako odkurzacze do pracy na mokro i sucho, co oznacza, że zbierają różne rodzaje zanieczyszczeń, np. piasek, pył, potłuczone szkło, błoto, rozlane płyny itp. Cechują się wysoką wydajnością, wytrzymałą konstrukcją i szerokim wachlarzem zastosowań do czyszczenia w domu i w jego otoczeniu. Są szczególnie polecane do odkurzania w domu, np. posprzątania dywanu czy twardych posadzek.

Bezprzewodowe odkurzacze kominkowe znane szerzej jako odkurzacze do popiołu i sadzy powstały, aby ułatwić czyszczenie paleniska w kominku czy piecu. Pod względem zasady działania nie różnią się od standardowych modeli domowych, ale cechują się szczelną konstrukcją i wieloetapową filtracją. Dzięki temu świetnie doskonale radzą sobie z popiołem i sadzą bez ryzyka uszkodzenia odkurzacza oraz efektu pylenia.

Dobre odkurzacze bezprzewodowe umożliwiają sprzątanie bez dostępu do źródła prądu, co daje nieograniczony zasięg pracy. Brak kabla to również większa swoboda ruchów i komfort użytkowania, a także oszczędność czasu (nie trzeba rozwijać/zwijać i podłączać kabla).