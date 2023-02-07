Jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać? Ranking odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher
Odkurzacze bezprzewodowe zrewolucjonizowały sektor urządzeń sprzątających, a ich popularność stale rośnie. Doceniane są zwłaszcza za wygodę użytkowania, mobilność czy natychmiastową gotowość do pracy. Jeżeli zastanawiasz się, jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać, zapoznaj się z naszym poradnikiem. Prezentujemy popularne modele i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie odkurzacza bateryjnego.
Rodzaje konstrukcji odkurzaczy bezprzewodowych
Odkurzacze bezprzewodowe nie są nowością, ale rozwój technologii pozwolił w ostatnich latach znacząco podnieść ich wydajność i czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki temu na rynku pojawiły się różne rodzaje odkurzaczy akumulatorowych. Wyróżniamy:
● bezprzewodowe odkurzacze pionowe,
● bezprzewodowe odkurzacze ręczne,
● bezprzewodowe odkurzacze uniwersalne,
● bezprzewodowe odkurzacze kominkowe.
Bezprzewodowe odkurzacze pionowe charakteryzują się jednoczęściową konstrukcją, która składa się z silnika, uchwytu, rury i ssawki podłogowej. W odróżnieniu od modeli tradycyjnych nie ciągnie się ich za sobą, a lekko pcha. Najczęściej są to odkurzacze bezworkowe (cyklonowe) o wysokiej efektywności filtracji. Ich zaletą jest funkcja 2 w 1, czyli odłączany odkurzacz ręczny.
Odkurzacze ręczne to także oddzielna kategoria urządzeń. Są to kompaktowe wersje modeli pionowych o mniejszej wydajności i krótszym czasie pracy. Bezprzewodowe odkurzacze ręczne najlepiej sprawdzają się podczas szybkiego, sporadycznego sprzątania, np. wnętrza samochodu.
Klasyczne odkurzacze akumulatorowe znane jako odkurzacze do pracy na mokro i sucho, co oznacza, że zbierają różne rodzaje zanieczyszczeń, np. piasek, pył, potłuczone szkło, błoto, rozlane płyny itp. Cechują się wysoką wydajnością, wytrzymałą konstrukcją i szerokim wachlarzem zastosowań do czyszczenia w domu i w jego otoczeniu. Są szczególnie polecane do odkurzania w domu, np. posprzątania dywanu czy twardych posadzek.
Bezprzewodowe odkurzacze kominkowe znane szerzej jako odkurzacze do popiołu i sadzy powstały, aby ułatwić czyszczenie paleniska w kominku czy piecu. Pod względem zasady działania nie różnią się od standardowych modeli domowych, ale cechują się szczelną konstrukcją i wieloetapową filtracją. Dzięki temu świetnie doskonale radzą sobie z popiołem i sadzą bez ryzyka uszkodzenia odkurzacza oraz efektu pylenia.
Dobre odkurzacze bezprzewodowe umożliwiają sprzątanie bez dostępu do źródła prądu, co daje nieograniczony zasięg pracy. Brak kabla to również większa swoboda ruchów i komfort użytkowania, a także oszczędność czasu (nie trzeba rozwijać/zwijać i podłączać kabla).
Stwórz własny ranking odkurzaczy bezprzewodowych - na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje odkurzaczy bezprzewodowych o zróżnicowanych parametrach i funkcjach. Aby znaleźć ten, który najlepiej odpowie na Twoje potrzeby, porównaj dostępne na rynku modele, tworząc własny ranking odkurzaczy bezprzewodowych. Weź pod uwagę następujące parametry:
Moc odkurzacza
Moc silnika odkurzacza wpływa na jego siłę ssania. Do niezbyt wymagających zadań związanych z czyszczeniem nada się urządzenie o mniejszej wydajności. W przypadku odkurzaczy wielofunkcyjnych natomiast moc ma decydujące znaczenie dla efektywności zbierania zabrudzeń.
Pojemność akumulatora i czas pracy
Pojemność akumulatora wyrażona w amperogodzinach (Ah) ma decydujące znaczenie dla długości czasu pracy. Im wyższa wartość tego parametru, tym dłużej można odkurzać. Standardem w większości odkurzaczy bezprzewodowych są baterie o pojemności do 2 Ah. Na czas pracy wpływa także tryb wydajności odkurzania. Przy maksymalnej sile ssącej sprzątanie trwa krócej.
W odkurzaczach bezprzewodowych Kärcher dla zmaksymalizowania czasu pracy zastosowano akumulatory litowo-jonowe o różnej pojemności, np. 2,0 Ah w modelach ręcznych CVH 2 i 2,5 Ah w urządzeniach z linii VC, natomiast w sprzętach z serii WD istnieje możliwość zamontowania baterii o pojemności aż 5,0 Ah. Poziom naładowania pozwalają kontrolować wskaźniki, a nawet wyświetlacze pokazujące czas pracy w minutach (seria WD). Co więcej, baterie litowo-jonowe nie mają tzw. „efektu pamięci”, więc można je doładowywać, nawet gdy nie są w pełni rozładowane, bez uszczerbku dla ich wydajności.
Wybrane modele odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher mają dodatkową baterię w zestawie (np. VC 6 Cordless Premium ourFamily), co wydłuża czas sprzątania dwukrotnie. Modele uniwersalne WD pracują natomiast w oparciu o wymienną baterię, która jest kompatybilna z platformą bateryjną. Oznacza to, że mając przynajmniej dwa akumulatory, można odkurzać bez limitu czasowego.
Czas i sposób ładowania akumulatora
Czas ładowania odkurzacza bezprzewodowego zależny od pojemności baterii oraz parametrów ładowarki. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na natężenie prądu, które podane jest w amperach (A). Wartość parametru decyduje o tym, jak szybko akumulator jest ładowany. Im wyższy prąd ładowania, tym szybciej naładujesz baterię.
Waga odkurzacza
Waga odkurzacza ma znaczenie dla ergonomii. Im lżejsze urządzenie, tym wygodniejsza praca, a także łatwiejsze manewrowanie. Kompaktowe odkurzacze bezprzewodowe są także bezproblemowe przy przechowywaniu.
Wielkość pojemnika na kurz
Jeśli planujesz regularnie sprzątać duże powierzchnie, najlepszym wyborem będzie odkurzacz o jak największym pojemniku na odpady. Poprawi on komfort sprzątania, eliminując konieczność częstego opróżniania pojemnika.
Funkcje urządzenia
Odkurzacze bezprzewodowe, w zależności od typu, mogą mieć różne funkcje. Przykładowo, najlepsze pionowe odkurzacze bezprzewodowe mają ssawkę podłogową z oświetleniem LED, co umożliwia dokładniejsze odkurzanie, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności, np. pod meblami. Innowacją jest także czujnik kurzu, który dostosuje moc ssania do ilości zabrudzeń. Z kolei odkurzacze uniwersalne mogą mieć funkcję wydmuchu, która pozwala pozbyć się zanieczyszczeń ze szczelin.
Dołączone akcesoria i wyposażenie
Wybierając odkurzacz bezprzewodowy, warto zwrócić uwagę na zakres wyposażenia standardowego, a także możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów czy części zamiennych. Ważne są takie aspekty, jak:
- rodzaje filtrów – zwłaszcza alergicy, opiekunowie zwierząt domowych i rodzice małych dzieci powinni wziąć pod uwagę rodzaj i efektywność filtracji,
- rodzaje ssawek – im więcej różnego typu ssawek i szczotek w zestawie, tym wygodniejsze i dokładniejsze sprzątanie,
- ładowarka i akumulator w zestawie – dzięki temu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów.
Najlepsze odkurzacze bezprzewodowe Kärcher. Porady, który odkurzacz bezprzewodowy kupić
Marka Kärcher, lider na rynku urządzeń czyszczących, ma w asortymencie różne typy odkurzaczy bezprzewodowych. Jeżeli potrzebujesz najnowocześniejszego sprzętu o długim czasie pracy, wybierz model VC 7. Do sporadycznego użytku i sprzątania w tzw. międzyczasie przyda się odkurzacz ręczny CVH 2. Do najbardziej wymagających zastosowań natomiast niezawodny jest model uniwersalny WD 1 lub WD 3. Posiadaczom kominków przyda się akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2.
Wydajny odkurzacz pionowy do podłóg z bezworkowym systemem filtracji i filtrem HEPA
Zastanawiasz się, jaki odkurzacz pionowy kupić do codziennego sprzątania w dużym domu? Ranking odkurzaczy bezprzewodowych pionowych wygrywa z pewnością model VC 7 Cordless yourMax. Wyróżnia się on najnowocześniejszą technologią i bogatym wyposażeniem. Sprawia, że sprzątanie staje się przyjemnością.
Odkurzacz pionowy bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax zachwyca przede wszystkim długim czasem pracy, który wynosi aż 60 minut. Jego wyróżnikiem jest innowacyjny czujnik kurzu wykrywający zabrudzenia i dostosowujący siłę ssania do zastosowania. Wysoką skuteczność odkurzania zapewnia aktywna ssawka z oświetleniem LED, która poprawia widoczność kurzu na podłodze. Do zestawu dołączone są też dodatkowe ssawki umożliwiające odkurzanie tapicerki czy delikatnych powierzchni.
Najlepszy odkurzacz pionowy (odkurzacz stojący) Kärcher to nie tylko skuteczność odkurzania, ale także maksymalna wygoda pracy. Decydują o tym takie rozwiązania, jak funkcja Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego wciskania włącznika, regulacja mocy ssania, tryb Boost do uciążliwych zabrudzeń, narzędzie do czyszczenia filtra, wskaźnik naładowania akumulatora czy uchwyt ścienny z funkcją ładowania. Zaletą jest także 3-stopniowy system filtracji z filtrami: cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA.
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Fot.: Wydajny odkurzacz pionowy do podłóg VC 7
Najlepszy odkurzacz pionowy - poręczny i kompaktowy
Który odkurzacz pionowy wybrać do codziennego sprzątania kuchni, salonu, sypialni i samochodu? Doskonałym wyborem będzie lekki, kompaktowy odkurzacz ręczny CVH 2 z akumulatorem. Jest zawsze gotowy do użycia i bez trudu zbiera pył, okruchy, kurz, sierść i włosy z mebli, podłóg czy wnętrza auta. Nadaje się do czyszczenia delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Atutem CVH 2 jest dwustopniowy system filtracji. Filtr przeznaczony do dużych zanieczyszczeń, sierści i włosów wykonany jest z drobnej, stalowej siatki. Drugi to higieniczny filtr HEPA 12, który zatrzymuje najdrobniejsze cząstki kurzu i pyłu oraz roztocza, które są jednym z najczęstszych alergenów. Oba możesz łatwo umyć pod bieżącą wodą.
Bezprzewodowy odkurzacz ręczny CVH 2 ze względu na niewielką masę i kompaktową konstrukcję jest niezwykle wygodny w użytkowaniu i łatwy w przechowywaniu. Przy tym jego optymalna moc zasysania jest wystarczająca do wszystkich drobnych prac związanych z czyszczeniem. Ten model wyróżnia się także znakomitym stosunkiem ceny do jakości.
Fot.: Poręczny i kompaktowy odkurzacz pionowy CVH 2
Uniwersalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro
Jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać do wymagających zastosowań? Oczywiście model WD 3 Battery. Ten akumulatorowy odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro charakteryzuje się wysoką mocą, którą zapewnia mocna bateria litowo-jonowa 36 V z ekranem LCD i innowacyjną technologią Real Time (możesz sprawdzić, ile czasu w minutach pozostało do końca pracy).
Uniwersalny odkurzacz WD 3 Battery ma filtr kartridżowy przystosowany do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, bez potrzeby wymiany filtra. Duży zbiornik o pojemności 17 l z wytrzymałej stali nierdzewnej sprawdza się przy usuwaniu różnych zanieczyszczeń, w tym poremontowych czy cieczy. Zaletą WD 3 Battery jest też praktyczne wyposażenie – optymalnie zaprojektowane ssawki, demontowalne kolanko do podłączenia końcówek bezpośrednio do węża ssącego czy funkcja wydmuchu do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.
Wysokie parametry pracy, przemyślane rozwiązania i bogate wyposażenie sprawiają, że odkurzacz akumulatorowy ma taką samą funkcjonalność jak jego odpowiednik zasilany sieciowo. Gwarantuje jednak znacznie większą mobilność. Bezprzewodowy odkurzacz uniwersalny Kärcher jest niezastąpiony do sprzątania domu, garażu, piwnicy, samochodu, warsztatu czy domku letniskowego.
Fot.: Uniwersalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro WD 3
Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro
W ofercie bezprzewodowych odkurzaczy Kärcher dostępny jest także model kompaktowy do pracy na sucho/mokro. WD 1 Compact Battery z akumulatorem 18 V jest idealny do błyskawicznych porządków w domu, na zewnątrz czy w samochodzie. Wysoka moc ssania pozwala na dokładne zbieranie zanieczyszczeń gruboziarnistych, drobnych czy niewielkich ilości wody.
Lekki odkurzacz akumulatorowy WD 1 Compact Battery ma niezawodny filtr kartridżowy, który umożliwia pracę na sucho i na mokro, bez potrzeby wymiany filtra. Jego zaletą jest praktyczna funkcja wydmuchu, która umożliwia usuwanie zanieczyszczeń ze szczelin, gdy nie ma potrzeby zbierania ich do zbiornika (np. suche liście). Na komfort pracy wpływają także takie udogodnienia, jak 7-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia, który łatwo się opróżnia, czy wąż ssący o długości 1,2 m zapewniający duży zasięg pracy.
Odkurzacz bezprzewodowy WD 1 Battery dzięki kompaktowej konstrukcji jest w pełni przystosowany do łatwego przechowywania i transportu.
Fot.: Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro WD 1
Specjalistyczny odkurzacz kominkowy
Bezprzewodowy odkurzacz kominkowy AD 2 jest niezastąpiony do zbierania zimnego popiołu, pyłu i gruboziarnistych pozostałości po spalaniu paliw stałych o temperaturze poniżej 40°C. Jest to możliwe dzięki żaroodpornej konstrukcji i turbinie o dużej mocy. Odkurzanie bez pylenia zapewnia żaroodporny system filtrowania z płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń. Zaletą odkurzacza kominkowego AD 2 jest także system oczyszczania filtra ReBoost, który zapobiega spadkowi siły ssania.
Usuwanie popiołu z paleniska pieca ułatwia zagięta końcówka ręczna oraz długi, elastyczny wąż ssący z metalu powlekanego. Zanieczyszczenia gromadzą się w metalowym, żaroodpornym zbiorniku o pojemności 14 l, który można łatwo opróżnić dzięki systemowi „Pull & Push” oraz wygodnemu uchwytowi.
Fot.: Bezprzewodowy odkurzacz kominkowy AD 2
Jeżeli zastanawiasz się, który odkurzacz bezprzewodowy wybrać, weź pod uwagę rodzaj zanieczyszczeń, częstotliwość użytkowania czy praktyczne rozwiązania. W ofercie Kärcher z pewnością znajdziesz model, który spełni Twoje oczekiwania.
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