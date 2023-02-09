Jaki odkurzacz do zbierania liści wybrać? Czym się kierować przy wyborze?
Jesienią pracy w ogrodzie jest sporo. Aby zdążyć przed nadejściem zimy, warto szukać rozwiązań, które ułatwiają i przyspieszają wykonywanie zadań. Sprzątanie liści można usprawnić, sięgając po odkurzacz ogrodowy. To urządzenie jest doskonałą alternatywą dla grabi czy dmuchawy do liści. Przedstawiamy kompleksowy poradnik na temat odkurzaczy do zbierania liści. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zakupem.
Liście w ogrodzie. Jak sobie z nimi poradzić?
Grabienie liści jest jedną z podstawowych prac porządkowych wykonywanych jesienią. Nawet jeżeli nie jesteś zwolennikiem ich usuwania, to z pewnych części ogrodu trzeba się ich pozbyć. Pozostawienie mokrych i gnijących liści na chodnikach, alejkach czy podjeździe sprawia, że powierzchnia staje się śliska, co niesie za sobą ryzyko wypadków. Zalegające na tarasie lub innych drewnianych elementach architektury ogrodowej negatywnie wpływają na ich stan i wygląd. Z kolei rozwiewane przez wiatr dostają się na jezdnię, chodniki i ścieżki rowerowe, utrudniając jazdę kierowcom i rowerzystom oraz poruszanie się pieszym.
Powodów, dla których grabienie liści jest konieczne, można wymienić o wiele więcej. A to oznacza, że niemal każdy właściciel ogrodu musi je usuwać czy to ze względów estetycznych, bezpieczeństwa, czy dla utrzymania drzew i roślin w dobrej kondycji. Trzy najpopularniejsze metody zbierania liści jesienią to:
- grabienie za pomocą zwykłych grabi,
- użycie dmuchawy do liści,
- wykorzystanie odkurzacza do liści.
Tradycyjną metodą usuwania liści jest oczywiście grabienie. Jednak nawet najnowocześniejsze grabie nie sprawią, że praca będzie szybka i bezwysiłkowa. Grabienie w porównaniu do innych metod jest niewątpliwie najbardziej męczące i czasochłonne. Lepszym rozwiązaniem jest użycie dmuchawy do liści.
Przemieszczanie liści za pomocą strumienia powietrza wytwarzanego przez dmuchawę jest zdecydowanie wygodniejsze, szybsze i nie wymaga dużego wysiłku. Nie trzeba też się schylać, co odciąża plecy. Wystarczy idąc, kierować strumień powietrza tak, aby uformować stos z liści w jednym miejscu. Ponadto dzięki dmuchawie pozbędziesz się liści z trudno dostępnych miejsc, np. z wąskich szczelin lub nawierzchni żwirowych czy kamiennych, których grabienie jest utrudnione.
Co prawda, dmuchawa do liści eliminuje konieczność grabienia, ale nadal pozostaje problem uprzątnięcia odpadów. Uformowane w stosy liście trzeba przecież zebrać. Problem ten nie występuje w przypadku odkurzaczy do liści. Dlatego to najlepsze rozwiązanie, które umożliwia szybkie i niemal bezwysiłkowe sprzątanie ogrodu z opadłych liści.
Sprawdź pełną ofertę, ceny, opinie odkurzaczy do liści Kärcher >>
Jak działa odkurzacz do liści?
Odkurzacz do zbierania liści wyglądem przypomina dmuchawę, ale są to dwa różne urządzenia. Głównym jego elementem jest korpus i długa rura. W odróżnieniu od dmuchawy ma worek na odpady. To jednak nie koniec różnic. Zasada działania odkurzacza do liści jest bowiem odwrotna niż dmuchawy.
Odkurzacz ogrodowy, jak każdy inny odkurzacz, zasysa liście do specjalnego worka. Dzięki temu nie musisz ich grabić, ale także zbierać. Co więcej, dobrej klasy odkurzacze do liści potrafią dodatkowo rozdrabniać zebrane odpady, przez co ich objętość zmniejsza się kilkukrotnie.
Dostępne są również urządzenia 2 w 1, czyli dmuchawa i odkurzacz do liści. To praktyczne rozwiązanie daje bardzo szeroki zakres zastosowania. Wbrew nazwie odkurzacz do liści nie służy wyłącznie do sprzątania liści jesienią. Można go używać przez cały rok do różnych prac.
Dobry odkurzacz ogrodowy z funkcją dmuchawy z powodzeniem zastępuje nie tylko grabie, ale także miotłę. Przy jego pomocy posprzątasz taras, podjazd, chodnik czy nawet szopę lub garaż. Strumień powietrza jest w stanie wessać/przemieścić liście oraz inne odpadki, np. igliwie, skoszoną trawę, fragmenty roślin po przycinaniu. Funkcja dmuchawy przydaje się do oczyszczania trudno dostępnych zakamarków, jakich w ogrodzie nie brakuje. Pomoże także uporządkować nawierzchnie żwirowe.
Główną przewagą odkurzaczy do liści nad tradycyjnymi sposobami sprzątania za pomocą narzędzi ogrodowych jest przede wszystkim szybkość wykonywania prac. Dodatkowo liści nie gromadzisz na stertach, ponieważ od razu trafiają do worka, który następnie w łatwy sposób się opróżnia.
Na co zwrócić uwagę, wybierając odkurzacz do zbierania liści?
Rynek sprzętów ogrodowych oferuje różne rodzaje odkurzaczy do ogrodu. Aby uniknąć rozczarowania, warto przed zakupem zapoznać się z najważniejszymi kwestiami. Odkurzacz do liści powinien być dopasowany do potrzeb pod względem rodzaju zasilania, ergonomii czy oferowanych funkcji.
Sposób zasilania odkurzacza
Jak większość urządzeń ogrodowych, także odkurzacze do liści dostępne są w dwóch wersjach, które różnią się sposobem zasilania. Wyróżniamy:
- elektryczne odkurzacze do liści, w tym akumulatorowe,
- spalinowe odkurzacze ogrodowe.
Wybór przede wszystkim zależy od wielkości ogrodu i tego, jak często odkurzacz do liści będzie używany.
Odkurzacz do liści elektryczny cechuje się dość cichą pracą, lekką konstrukcją i łatwością obsługi. Jest także przyjazny dla środowiska, ponieważ nie generuje spalin. Wersja z kablem zasilającym polecana jest do niewielkich ogrodów z łatwym dostępem do gniazdka elektrycznego. Natomiast odkurzacz do liści akumulatorowy może być używany również do porządkowania dużych działek. Bateria zapewnia nieograniczony zasięg pracy, mobilność i swobodę ruchów.
Decydując się na zakup odkurzacza do liści na akumulator, trzeba wziąć pod uwagę wydajność baterii, decyduje to bowiem o długości czasu pracy na jednym ładowaniu. Ma też znaczenie dla czasu ładowania samej baterii.
Producenci oferują również spalinowe odkurzacze do liści. Wyróżniają się one dużą mocą i pozwalają na szybkie porządkowanie rozległych terenów. Mają jednak wiele wad, przez co stają się coraz mniej popularne. Trzeba pamiętać, że odkurzacze ogrodowe z silnikiem spalinowym wytwarzają duży poziom hałasu i wibracje oraz emitują spaliny. Poza tym są ciężkie, a ich obsługa i konserwacja są nieco bardziej skomplikowane.
Ergonomia
Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy zakupie odkurzacza do ogrodu, jest ergonomia. Dzięki temu praca będzie dużo bardziej komfortowa i wygodna. Liczą się takie czynniki, jak:
- waga i rozmiar – im lżejsze i bardziej kompaktowe urządzenie, tym mniejsze zmęczenie, co przekłada się na możliwość długotrwałej pracy,
- poziom hałasu – głośny odkurzacz do liści jest uciążliwy nie tylko dla użytkownika, ale także dla otoczenia,
- regulacja rury ssącej – możliwość wydłużenia/skrócenia rury ułatwia wykonywanie zadań porządkowych, a dodatkowo daje możliwość przyjęcia prawidłowej pozycji podczas pracy,
- wielkość worka – duży worek eliminuje konieczność częstego opróżniania, ale zwiększa także masę urządzenia,
- pasek na ramię – dołączony do zestawu pasek na ramię umożliwia równomierne rozłożenie masy urządzenia, co poprawia komfort pracy,
- rolki prowadzące – manewrowanie odkurzaczem jest dzięki temu łatwiejsze.
Dodatkowe funkcje
Wybierając odkurzacz do liści, warto sprawdzić, w jakie funkcje został wyposażony. Szczególnie praktyczne są takie rozwiązania, jak:
- funkcja dmuchawy – odkurzacz z funkcją dmuchawy ma szerszy zakres zastosowania i przyda się do wielu zadań porządkowych,
- funkcja mielenia (mulczowanie) – odkurzacz do liści z rozdrabniaczem zmniejsza objętość odpadów, ale także pozwala przygotować je w odpowiedni sposób do kompostowania lub ściółkowania,
- regulacja prędkości powietrza – tryb pracy można optymalnie dostosować do zastosowania,
- tryb Turbo Boost – możliwość tymczasowego zwiększenia mocy jest przydatna w przypadku np. mokrych liści.
Polecane odkurzacze do zbierania liści
W ofercie Kärcher dostępne są dwa modele odkurzaczy ogrodowych:
- BLV 18-200 BATTERY z akumulatorem 18 V,
- BLV 36-240 BATTERY z akumulatorem 36 V.
Warto podkreślić, że oba urządzenia działają w oparciu o wymienne akumulatory, które są kompatybilne z platformą bateryjną 18 V lub 36 V. Co więcej, baterie Kärcher cechują się imponująca wytrzymałością, trwałością oraz odpornością na wstrząsy i wilgoć. Mają również wyświetlacz LCD oraz innowacyjną technologię Real Time. Użytkownik na bieżąco może sprawdzać aktualny stan akumulatora – pozostały czas pracy w minutach oraz procentową pojemność, zaś podczas ładowania liczbę minut do końca procesu.
Do mniejszych ogrodów i sporadycznego użytkowania polecany jest odkurzacz do liści Kärcher BLV 18-200 z silnikiem bezszczotkowym o dużej mocy. To urządzenie 3 w 1 – ma funkcję zasysania, wydmuchu i rozdrabniania. Dzięki temu możesz zdmuchnąć liście z trawnika lub zebrać je do worka, do którego trafiają już zmielone. Odpowiednią funkcję wybierzesz szybko i łatwo dzięki specjalnej dźwigni.
Zaletą odkurzacza do liści BLV 18-200 jest regulacja prędkości strumienia powietrza oraz funkcja Turbo Boost. Moc możesz zatem dopasować do zastosowania, a tymczasowe zwiększenie prędkości powietrza w trybie odkurzania i dmuchawy pozwala usuwać silnie przylegające odpady. Warto także podkreślić rozwiązania, które optymalnie rozkładają masę urządzenia, przez co praca nie jest męcząca – oburęczny uchwyt, praktyczny pasek na ramę i rolki prowadzące. Z kolei duży worek o pojemności 45 l opróżnia się łatwo za pomocą praktycznego suwaka.
Jeżeli szukasz bezprzewodowego odkurzacza do liści o dużej mocy, to model BLV 36-240 jest najlepszym wyborem. Urządzenie zasilane bezszczotkowym silnikiem o imponującej mocy przepływu powietrza zasysa, wydmuchuje i rozdrabnia odpady ogrodowe zarówno świeże, jak i mokre.
Efektywna praca bez względu na rodzaj zadania jest możliwa dzięki funkcji regulacji prędkości strumienia powietrza. Możesz wybrać między maksymalnym czasem działania lub mocą. Odkurzacz do liści BLV 36-240 został zaprojektowany również z myślą o maksymalnym komforcie pracy.
Worek na odpady ma optymalną pojemność 45 l – jest na tyle pojemny, by nie trzeba było przerywać co chwilę pracy, ale jednocześnie nie zwiększa masy odkurzacza. Opróżnia się go w łatwy sposób za pomocą suwaka. Wielozadaniowy odkurzacz ogrodowy ma też odpinane rury ssące i nadmuchowe, które można demontować w celu redukcji jego wagi. Uchwyt oburęczny oraz rolki prowadzące zapewniają idealny rozkład masy i łatwą obsługę.
Odkurzacze do liści Kärcher to wszechstronne urządzenia do różnorodnych prac porządkowych w ogrodzie przez cały rok.
Co robić z opadłymi liśćmi: jak i czym grabić, zbierać, utylizować liście
Czy grabienie liści w ogrodzie jest konieczne? Gdzie i kiedy należy grabić liście? Jak wykorzystać jesienne liście? Czym zbierać opadłe liście?
Jakie dmuchawy do liści są najlepsze? Ranking Kärcher
Dmuchawa do liści elektryczna, spalinowa czy akumulatorowa? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Ranking dmuchaw Kärcher
Jaką kosiarkę z mulczowaniem trawy wybrać?
Mulczowanie to prosta i ekologiczna metoda zagospodarowania pokosu, polegająca na rozdrobnieniu skoszonej trawy przez kosiarkę.