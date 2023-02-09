Jaki odkurzacz do zbierania liści wybrać? Czym się kierować przy wyborze?

Liście w ogrodzie. Jak sobie z nimi poradzić?

Grabienie liści jest jedną z podstawowych prac porządkowych wykonywanych jesienią. Nawet jeżeli nie jesteś zwolennikiem ich usuwania, to z pewnych części ogrodu trzeba się ich pozbyć. Pozostawienie mokrych i gnijących liści na chodnikach, alejkach czy podjeździe sprawia, że powierzchnia staje się śliska, co niesie za sobą ryzyko wypadków. Zalegające na tarasie lub innych drewnianych elementach architektury ogrodowej negatywnie wpływają na ich stan i wygląd. Z kolei rozwiewane przez wiatr dostają się na jezdnię, chodniki i ścieżki rowerowe, utrudniając jazdę kierowcom i rowerzystom oraz poruszanie się pieszym.

Powodów, dla których grabienie liści jest konieczne, można wymienić o wiele więcej. A to oznacza, że niemal każdy właściciel ogrodu musi je usuwać czy to ze względów estetycznych, bezpieczeństwa, czy dla utrzymania drzew i roślin w dobrej kondycji. Trzy najpopularniejsze metody zbierania liści jesienią to:

grabienie za pomocą zwykłych grabi,

użycie dmuchawy do liści,

wykorzystanie odkurzacza do liści.

Tradycyjną metodą usuwania liści jest oczywiście grabienie. Jednak nawet najnowocześniejsze grabie nie sprawią, że praca będzie szybka i bezwysiłkowa. Grabienie w porównaniu do innych metod jest niewątpliwie najbardziej męczące i czasochłonne. Lepszym rozwiązaniem jest użycie dmuchawy do liści.

Przemieszczanie liści za pomocą strumienia powietrza wytwarzanego przez dmuchawę jest zdecydowanie wygodniejsze, szybsze i nie wymaga dużego wysiłku. Nie trzeba też się schylać, co odciąża plecy. Wystarczy idąc, kierować strumień powietrza tak, aby uformować stos z liści w jednym miejscu. Ponadto dzięki dmuchawie pozbędziesz się liści z trudno dostępnych miejsc, np. z wąskich szczelin lub nawierzchni żwirowych czy kamiennych, których grabienie jest utrudnione.

Co prawda, dmuchawa do liści eliminuje konieczność grabienia, ale nadal pozostaje problem uprzątnięcia odpadów. Uformowane w stosy liście trzeba przecież zebrać. Problem ten nie występuje w przypadku odkurzaczy do liści. Dlatego to najlepsze rozwiązanie, które umożliwia szybkie i niemal bezwysiłkowe sprzątanie ogrodu z opadłych liści.

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