Jak umyć szyby w aucie od zewnątrz i od środka?

Jak myć szyby w aucie? Uważaj na uszczelki!



Podczas mycia szyb łatwo zapomnieć o elementach sąsiadujących bezpośrednio ze szkłem. Uszczelki, listwy i krawędzie drzwi są szczególnie narażone na działanie wilgoci oraz chemii, dlatego warto zadbać o ich ochronę.

Jak to zrobić krok po kroku?

1. Odkurz okolice szyb i uszczelek

Zanim sięgniesz po wodę lub preparat, usuń kurz i piasek z krawędzi szyb oraz z rowków przy uszczelkach. Dzięki temu nie będziesz wcierać zanieczyszczeń w gumę ani w szkło.

2. Zabezpiecz uszczelki suchą szmatką lub ręcznikiem

Wsuń cienką, suchą ściereczkę lub ręcznik papierowy między szybę a uszczelkę. To prosty sposób, aby ograniczyć spływanie płynu czyszczącego w głąb gumowych elementów.

3. Nie rozpylaj preparatu bezpośrednio na szybę

Zawsze nanoś środek czyszczący najpierw na ściereczkę. Dzięki temu masz kontrolę nad ilością płynu i zmniejszasz ryzyko jego kontaktu z uszczelkami oraz tapicerką.

4. Myj szybę ruchem od środka do krawędzi

Zacznij od centralnej części szyby i stopniowo przesuwaj się ku brzegom. Pozwoli to zebrać zabrudzenia bez niepotrzebnego zalewania krawędzi płynem.

5. Osusz okolice uszczelek

Po umyciu szyb wyjmij zabezpieczające ściereczki i przetrzyj uszczelki do sucha. Jeśli zauważysz wilgoć, usuń nadmiar wody, aby nie gromadziła się w szczelinach.

6. Regularnie sprawdzaj stan gumowych elementów

Jeżeli uszczelki są przesuszone lub popękane, łatwiej chłoną wilgoć i środki czyszczące. Warto je okresowo czyścić osobno i konserwować przeznaczonym do tego preparatem.