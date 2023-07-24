Czym kierować się przy wyborze sekatora elektrycznego?

Sekator elektryczny – co to jest?

W zestawie narzędzi ogrodniczych każdego miłośnika roślin powinien znaleźć się sekator akumulatorowy. To niezbędne urządzenie do przycinania gałęzi drzew i krzewów oraz pędów roślin. Sekator akumulatorowy, w odróżnieniu od ręcznego, ma wbudowany silnik elektryczny zasilany energią zgromadzoną w akumulatorze. Dzięki temu ostrza poruszają się automatycznie. W praktyce oznacza to, że obsługa sekatora elektrycznego nie wymaga używania siły. To urządzenie zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie nawet grubszych gałęzi.

Sekatory akumulatorowe to szeroka gama narzędzi. Wśród nich można wyróżnić:

sekatory ze zintegrowanym akumulatorem – bateria najczęściej zlokalizowana jest w uchwycie sekatora i nie ma zbyt dużej pojemności; takie modele przeznaczone są do pielęgnacji przydomowych ogrodów ze względu na ograniczony czas pracy,

– bateria najczęściej zlokalizowana jest w uchwycie sekatora i nie ma zbyt dużej pojemności; takie modele przeznaczone są do pielęgnacji przydomowych ogrodów ze względu na ograniczony czas pracy, sekatory z akumulatorem zewnętrznym – baterie najczęściej umieszczone są w plecaku i mają dużą pojemność; sekator jest lekki i zapewnia długi czas pracy, dlatego wykorzystywany jest głównie przez profesjonalnych sadowników.

Poza tym sekatory elektryczne z akumulatorem można podzielić ze względu na zastosowanie:

akumulatorowe sekatory do gałęzi – mają większą moc i specjalne ostrza, które umożliwiają cięcie grubszych i twardszych materiałów, przez co doskonale sprawdzają się do usuwania gałęzi o dużej średnicy,

– mają większą moc i specjalne ostrza, które umożliwiają cięcie grubszych i twardszych materiałów, przez co doskonale sprawdzają się do usuwania gałęzi o dużej średnicy, akumulatorowe sekatory do trawy – cechują się lżejszą konstrukcją i mają precyzyjne ostrza, które znakomicie radzą sobie z przycinaniem trawy, mniejszych roślin i niewielkich żywopłotów,

– cechują się lżejszą konstrukcją i mają precyzyjne ostrza, które znakomicie radzą sobie z przycinaniem trawy, mniejszych roślin i niewielkich żywopłotów, uniwersalne sekatory z akumulatorem – przeznaczone są do ogólnego użytku, nadają się do przycinania różnych rodzajów roślin i gałęzi o średniej grubości.

Sekatory elektryczne z akumulatorem znacznie ułatwiają i przyspieszają zabiegi pielęgnacyjne oraz porządkowe w ogrodzie czy sadzie. Trzeba jednak wybrać urządzenie o odpowiednich parametrach i cechach, które będzie dostosowane do rodzaju przeprowadzanych prac.