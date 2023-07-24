Czym kierować się przy wyborze sekatora elektrycznego?
Sekator to podstawowe narzędzie każdego ogrodnika. Umożliwia przycinanie gałęzi i pędów roślin, co jest niezbędne dla ich zdrowego wzrostu. Na rynku dostępne są różne rodzaje sekatorów: ręczne, elektryczne, nożycowe, kowadełkowe, jednoręczne, dwuręczne, teleskopowe. Szczególną uwagę warto zwrócić na narzędzia zasilane akumulatorowo, które mają wiele zalet. Sprawdź, dlaczego warto wybrać sekator elektryczny i czy się kierować przy zakupie.
Sekator elektryczny – co to jest?
W zestawie narzędzi ogrodniczych każdego miłośnika roślin powinien znaleźć się sekator akumulatorowy. To niezbędne urządzenie do przycinania gałęzi drzew i krzewów oraz pędów roślin. Sekator akumulatorowy, w odróżnieniu od ręcznego, ma wbudowany silnik elektryczny zasilany energią zgromadzoną w akumulatorze. Dzięki temu ostrza poruszają się automatycznie. W praktyce oznacza to, że obsługa sekatora elektrycznego nie wymaga używania siły. To urządzenie zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie nawet grubszych gałęzi.
Sekatory akumulatorowe to szeroka gama narzędzi. Wśród nich można wyróżnić:
- sekatory ze zintegrowanym akumulatorem – bateria najczęściej zlokalizowana jest w uchwycie sekatora i nie ma zbyt dużej pojemności; takie modele przeznaczone są do pielęgnacji przydomowych ogrodów ze względu na ograniczony czas pracy,
- sekatory z akumulatorem zewnętrznym – baterie najczęściej umieszczone są w plecaku i mają dużą pojemność; sekator jest lekki i zapewnia długi czas pracy, dlatego wykorzystywany jest głównie przez profesjonalnych sadowników.
Poza tym sekatory elektryczne z akumulatorem można podzielić ze względu na zastosowanie:
- akumulatorowe sekatory do gałęzi – mają większą moc i specjalne ostrza, które umożliwiają cięcie grubszych i twardszych materiałów, przez co doskonale sprawdzają się do usuwania gałęzi o dużej średnicy,
- akumulatorowe sekatory do trawy – cechują się lżejszą konstrukcją i mają precyzyjne ostrza, które znakomicie radzą sobie z przycinaniem trawy, mniejszych roślin i niewielkich żywopłotów,
- uniwersalne sekatory z akumulatorem – przeznaczone są do ogólnego użytku, nadają się do przycinania różnych rodzajów roślin i gałęzi o średniej grubości.
Sekatory elektryczne z akumulatorem znacznie ułatwiają i przyspieszają zabiegi pielęgnacyjne oraz porządkowe w ogrodzie czy sadzie. Trzeba jednak wybrać urządzenie o odpowiednich parametrach i cechach, które będzie dostosowane do rodzaju przeprowadzanych prac.
Czym powinien charakteryzować się dobry sekator elektryczny?
Na rynku narzędzi ogrodniczych dostępna jest szeroka oferta sekatorów akumulatorowych. Aby wybrać odpowiedni, należy uwzględnić swoje potrzeby i preferencje. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na takie cechy i parametry, jak:
- Średnica cięcia – im większy zakres, tym grubsze gałęzie można ciąć. Sekatory bezprzewodowe o dużej średnicy cięcia wyróżniają się także większą mocą tnącą. Przykładowo, akumulatorowa piła szablasta do gałęzi Kärcher PGS 4-18 radzi sobie z gałęziami o średnicy do 8 cm. Z kolei akumulatorowe nożyce do gałęzi Kärcher TLO BATTERY 18-32 mają średnicę cięcia wynoszącą 3 cm.
- Rodzaj ostrza tnącego – sekatory mogą być wyposażone w różne systemy tnące, które decydują o wydajności cięcia. Akumulatorowe nożyce do gałęzi Kärcher TLO BATTERY 18-32 mają ostrza bypass, które zapewniają wyjątkową precyzję cięcia bez wysiłku.
- Jakość ostrza tnącego – wysokiej jakości ostrze zapewnia precyzyjne cięcie, bez uszkadzania roślin, a także decyduje o wydajności pracy. Sekatory akumulatorowe Kärcher wyróżniają się nożami ze stali, które dodatkowo mogą mieć powłokę teflonową lub są szlifowane diamentowo. Dzięki temu nie tylko gwarantują wydajne cięcie, ale także długą żywotność.
- Ergonomia i wygoda użytkowania – sekator powinien mieć wygodną rękojeść, która umożliwia pewny chwyt. Gumowy uchwyt w sekatorach Kärcher zapewnia komfort nawet podczas długotrwałej pracy. Dla wygody użytkowania model PGS 4-18 ma beznarzędziowy system wymiany ostrzy zaś nożyce PGS 4-18 wyposażone są w specjalny hak umożliwiający usuwanie gałęzi, które utknęły w koronie drzewa.
- Zabezpieczenia – sekator elektryczny to urządzenie potencjalnie niebezpieczne, dlatego ważne są rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy. Wszystkie sekatory elektryczne Kärcher mają system blokowania włącznika, który uniemożliwia przypadkowe uruchomienie narzędzia.
- Rodzaj akumulatora – bezprzewodowe sekatory Kärcher wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe, które są nie tylko wydajne i wytrzymałe, ale także energooszczędne, przez co zapewniają długi czas pracy. Dodatkowo należą one do platformy bateryjnej, co oznacza, że są kompatybilne z innymi urządzeniami marki.
- Czas pracy akumulatora na jednym ładowaniu – czas pracy zależy nie tylko od rodzaju akumulatora, ale także jego pojemności, która wyrażona jest w amperogodzinach (Ah). Kärcher oferuje baterie o różnej pojemności.
Jaki dobry sekator elektryczny wybrać do ogrodu?
Sekator elektryczny akumulatorowy znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych w ogrodzie. Przede wszystkim jego obsługa jest komfortowa, ponieważ nie trzeba używać siły. Dzięki temu nawet długotrwała praca nie jest męcząca. Sekator akumulatorowy jest odpowiedni także dla osób, które borykają się z różnymi schorzeniami rąk, np. z problemami z nadgarstkami, stawami itp.
Zasilanie akumulatorowe wpływa także na wydajność pracy. Przy pomocy sekatora elektrycznego w tym samym czasie można przyciąć więcej roślin niż z użyciem modelu ręcznego. Poza tym narzędzia akumulatorowe umożliwiają usuwanie zarówno drobnych, jak i grubych pędów. Sekatory akumulatorowe mają więc uniwersalne zastosowanie i mogą być wykorzystywane do różnych prac.
Decydując się na zakup sekatora akumulatorowego, trzeba mieć świadomość, że zasilanie bateryjne to z jednej strony zaleta, ale może to być też wada. Należy bowiem pamiętać o naładowaniu akumulatora przed rozpoczęciem pracy. Problem ten eliminuje w pewnym stopniu platforma bateryjna Kärcher. Posiadając przynajmniej dwie baterie, można pracować bez przestojów, wykorzystując jedną, podczas gdy druga się ładuje.
Przykładem dobrego sekatora elektrycznego są akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów GSH 18-20 Battery. Wyróżniają się systemem 2 w 1 – dzięki dwóm rodzajom ostrzy można przycinać trawę lub formować krzewy. Co ważne, wymiana noży jest prosta, szybka i nie wymaga używania narzędzi. Zaletą GSH 18-20 są także wysokiej jakości obustronne ostrza szlifowane diamentowo, które umożliwiają precyzyjne cięcie bez strzępienia roślin.
Akumulatorowe nożyce do trawy cechują się także przemyślaną konstrukcją. Mają osłonę ostrza, która jednocześnie chroni noże i różne powierzchnie przed uszkodzeniem. Natomiast wbudowany wieszak ułatwia przechowywanie nożyc. Komfort obsługi zapewnia ergonomiczny uchwyt oraz lekka, poręczna konstrukcja.
Nożyce do żywopłotu – kiedy wybrać je zamiast sekatora?
Jeżeli w ogrodzie rosną wysokie krzewy i żywopłot, zamiast elektrycznego sekatora idealnie sprawdzą się akumulatorowe nożyce do żywopłotu. Pozwalają one uzyskać idealnie równe powierzchnie na większych wysokościach. Nadają się także do formowania krzewów i nadawania im określonego kształtu.
W ofercie Kärcher dostępnych jest kilka rodzajów akumulatorowych nożyc do żywopłotu. Wszystkie narzędzia z serii HGE mają ostrza szlifowane diamentowo, które gwarantują łatwe cięcie. W zależności od modelu nożyce mogą mieć takie rozwiązania, jak: zgarniacz do ścinek, funkcję piły do grubszych pędów, teleskopowy wysięgnik pozwalający na cięcie bez drabiny czy obrotowy uchwyt tylny dla wygodnej pozycji roboczej. Narzędzia mogą być zasilane akumulatorem 18 V lub 36V, które pracują w oparciu o platformę bateryjną.