Kärcher PGS 4-18 - Piła szablasta akumulatorowa do gałęzi (Wersja bez akumulatora i ładowarki)

Akumulatorowa piła szablasta Kärcher PGS 4-18 to idealne narzędzie do przycinania gałęzi o średnicy do 8 cm. Wyposażona w odpinany uchwyt do gałęzi, który zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi podczas pracy. Ostrza piły szablastej Kärcher PGS 4-18 można łatwo zdemontować bez użycia narzędzi. Opcjonalny teleskopowy wysięgnik ułatwia pracę na wysokości. Wersja bez akumulatora i ładowarki.

Akumulatorowo zasilana piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 Kärcher została zaprojektowana z myślą o przycinaniu gałęzi o średnicy do 80 milimetrów. Demontowalny uchwyt do gałęzi jest bezpieczny i łatwy w użyciu oraz zapobiega ześlizgnięciu się gałęzi. Ostrza piły można zdemontować bez użycia narzędzi. Opcjonalnie dostępny jest również teleskopowy wysięgnik (nie jest dostarczany z urządzeniem), który ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.

Cechy i zalety
Piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ostrze piły zostało wyprodukowane w Niemczech
Ostrze piły zostało wyprodukowane w Niemczech
Optymalne przycinanie.
Piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymiana ostrza piły nie wymaga użycia narzędzi
Wymiana ostrza piły nie wymaga użycia narzędzi
Szybka i łatwa wymiana ostrza piły bez konieczności użycia narzędzi.
Piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Odpinany uchwyt do gałęzi
Odpinany uchwyt do gałęzi
Umożliwia stabilny uchwyt nawet podczas przycinania jedną ręką. Może zostać odłączone (bez użycia narzędzi), aby pomóc wykonać bieżące zadanie.
Odpinana baza akumulatora
  • Zamocowanie piły na teleskopowym wysięgniku nie powoduje zwiększenia wagi urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
Gumowy uchwyt
  • Dla maksymalnego komfortu, szczególnie podczas długiej pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Liczba uderzeń (min​-1) maks. 2500
Średnica cięcia z uchwytem do gałęzi (mm) maks. 50
Średnica cięcia bez uchwytu do gałęzi (mm) maks. 80
Długość ostrza piły (mm) 150
Poziom hałasu (dB(A)) 83
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć) maks. 120 (2,5 Ah) / maks. 240 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 18 (2,5 Ah) / maks. 36 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø gałęzi: 5 cm

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Wysięgnik do gałęzi
  • Podstawa akumulatora
  • Ostrze piły: Drewno
Piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Gałęzie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.