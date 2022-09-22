Jak wyczyścić basen i przygotować go do zimowania?
Czyszczenie basenu należy przeprowadzać po każdym sezonie letnim. Odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie na okres zimowy daje pewność, że w następnym roku także będziemy mogli z niego bez problemu korzystać. Nie jest to jednak zadanie proste, dlatego warto wiedzieć, jakie czynności są konieczne. Czym wyczyścić basen po sezonie? Jak usunąć piasek z dna? Jak pozbyć się glonów z basenu? Odpowiadamy na te i inne pytania!
Czyszczenie i konserwacja basenu po sezonie – nie pomijaj tego kroku
Dbanie o czystość basenu jest ważne nie tylko latem, gdy z niego korzystamy, ale także na zakończenie sezonu. Intensywne użytkowanie w upalne dni sprawia, że w niecce i instalacjach zbiera się wiele zanieczyszczeń, z którymi nie radzi sobie pompa. Oprócz tego na dnie i ściankach osadza się warstwa kamienia. Mogą rozwijać się także różne formy mikroorganizmów (np. glony).
Dokładne umycie basenu oraz przygotowanie i zabezpieczenie go na okres zimowy sprawia, że będzie on nam służył przez wiele lat. Bagatelizowanie tego zadania może powodować usterki techniczne wskutek ujemnych temperatur, a także rozwój pleśni, grzybów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów. Narażona na uszkodzenia jest również powierzchnia niecki basenowej.
Najwięcej uwagi wymagają całoroczne baseny ogrodowe, które na stałe wkomponowane są w otoczenie. Czyszczenia wymagają także modele stelażowe czy sezonowe, np. pompowane, ale zakres zadań jest znacznie węższy i mniej skomplikowany.
Jak szybko wypompować wodę z basenu?
Pierwszym etapem przygotowań basenu do sezonu zimowego jest wypompowanie wody. Przy tym wielu ekspertów uważa, że nie należy opróżniać niecki całkowicie. W wyniku działania wód gruntowych zimą może dojść bowiem do uszkodzenia niecki lub okładziny basenu. Pozostawiona w akwenie woda, gdy zamarznie, zabezpiecza go przed naporem wód gruntowych i w efekcie przed pękaniem ścian. Dodatkowo baseny wyłożone płytkami ceramicznymi chroni przed uszkodzeniami w wyniku przemarzania tego materiału. Zaleca się pozostawienie wody, która sięga ok. 10–20 cm poniżej wlotu skimmera, dysz i pozostałych urządzeń.
Najprostszym sposobem na wypompowanie wody z basenu jest użycie pompy zanurzeniowej. To najszybszy i bezwysiłkowy sposób. Do opróżniania niecki służą pompy z zasysaniem płaskim SP Flat Kärcher do wody czystej i lekko zabrudzonej z zanieczyszczeniami o wielkości do 5 mm. W przypadku większych cząsteczek można zastosować filtr wstępny dla ochrony wirnika.
Pompy zanurzeniowe SP Flat Kärcher wyróżniają się wysoką wydajnością – w krótkim czasie transportują duże ilości wody. Jeżeli basen trzeba opróżnić całkowicie, wystarczy złożyć nóżki, aby wypompować ciecz aż do głębokości 1 mm, co daje rezultat jak po myciu mopem. Pompy mają również włącznik pływakowy, który w zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho. Mogą działać w trybie ręcznym (praca ciągła) lub automatycznym.
Warto też dodać, że pompy zanurzeniowe do basenu są łatwe w obsłudze i niezwykle trwałe. Ich zaletą jest system szybkozłącza Quick Connect, który umożliwia szybkie i łatwe podłączanie węży. Dzięki temu pompa jest natychmiast gotowa do pracy. Z kolei komora olejowa oraz ceramiczny pierścień uszczelniający (stosowany w modelach profesjonalnych) zwiększają wytrzymałość i niezawodność urządzenia.
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Fot. Sposobem na wypompowanie wody z basenu jest użycie pompy zanurzeniowej
Czyszczenie ścian basenu z osadów i kamienia
Dbanie o basen to nie tylko używanie chloru i innych metod dezynfekcji, ale także czyszczenie niecki, zwłaszcza na koniec sezonu. Po wypompowaniu wody możemy łatwo usunąć zabrudzenia i osady ze ścian niecki. Najlepiej to zrobić bezpośrednio po opróżnieniu basenu, wówczas łatwiej pozbędziemy się brudu. Do tego celu możemy wykorzystać specjalną szczotkę o miękkim włosiu – nie uszkodzi ona materiału, którym wyłożona jest niecka.
Dla ułatwienia sobie pracy lepiej sięgnąć po myjki ciśnieniowe Kärcher z dyszą rotacyjną. Silny strumień wody szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, osady i glony. Przy tym nie musimy szorować, a praca jest niemal bezwysiłkowa i o wiele krótsza. Ważne, aby dostosować moc ciśnienia do materiału, z którego wykonany jest basen. Pozwala to uniknąć przypadkowych uszkodzeń i czyścić akwen w bezpieczny sposób.
Do czyszczenia basenu ogrodowego stosuje się również specjalnie do tego przeznaczone środki, które mają działanie dezynfekujące. Po ich użyciu wnętrze zbiornika trzeba dokładnie opłukać. Z tym zadaniem także doskonale radzi sobie myjka ciśnieniowa.
Czyszczenie dna basenu przed zimowaniem: osady, kamień, piach
W sezonie letnim podczas użytkowania basenu dostają się niego liczne zanieczyszczenia, np. piasek, liście, trawa, gałązki itp. Większość z nich opada na dno. Jest to newralgiczne miejsce w niecce, w którym gromadzi się brud, wytrąca się osad wapienny i namnażają się glony. Aby basen przez długi czas mógł spełniać swoje funkcje, konieczne jest jego dokładne wyczyszczenie, dlatego poznaj sposoby na czyszczenie dna basenu.
Jak odkamienić dno basenu?
Kamień w basenie to dość powszechny problem, który może mieć różne źródła. Powodem powstawania osadu na dnie jest twarda woda zawierająca nadmiar wapnia i magnezu. Minerały te wytrącają się właśnie w postaci kamienia. Osad pojawia się także z powodu podwyższonego pH wody (dotyczy to zwłaszcza basenów napełnianych wodą ze studni).
Oczyszczenie dna z białego osad w postaci kamienia to nie tylko kwestia estetyki. Trzeba wiedzieć, że prowadzi do niszczenia materiału wykończeniowego niecki. Poza tym negatywnie wpływa na funkcjonowanie instalacji i systemów filtracyjnych, powodując ich awarie. Kamień oczyszcza się z basenu środkami chemicznymi lub ręcznie.
Do usuwania osadu kamiennego z dna basenu stosuje się:
- preparaty obniżające poziom wytrącania się wapnia i magnezu – zawarte w składzie substancje wspomagają proces krystalizacji minerałów,
- preparaty obniżające zasadowość wody,
- środki na bazie kwasu – mogą się jednak okazać zbyt agresywne dla niektórych niecek basenowych, np. wykonanych z tworzyw sztucznych.
W przypadku gdy na dnie basenu znajduje się gruba warstwa kamienia lub materiał wykończeniowy niecki uniemożliwia zastosowanie kwasów, można usunąć osad ręcznie przy pomocy szczotki oraz specjalnie do tego przeznaczonych preparatów. Prace ułatwi również regularne czyszczenie niecki i osadu na dnie basenu.
Jak usunąć piasek z dna basenu?
Czyszczenie basenu z piasku to kolejny częsty problem. Nawet jeżeli staramy się za każdym razem czyścić stopy przed wejściem do basenu, to i tak na jego dnie zwykle gromadzi się osad z piasku.
Jeżeli basen jest wyposażony w pompę piaskową, ilość zanieczyszczeń na koniec sezonu nie jest duża. Urządzenie ma specjalny filtr, który zatrzymuje osady piaskowe, żwirowe oraz żwirowo-antracytowe. Pompa działa na zasadzie ssąco-tłoczącej – pobiera wodę, która przepływa przez system filtracyjny, a następnie ponownie trafia do basenu.
Jeżeli jednak na dnie basenu znajduje się duża ilość piasku, trzeba go usunąć:
- ręcznie za pomocą szczotki do czyszczenia dna basenu z odpowiednim włosiem dostosowanym do materiału, z jakiego została wykonana niecka,
- mechanicznie z użyciem specjalnego odkurzacza basenowego lub uniwersalnego odkurzacza do pracy na sucho/mokro Kärcher z serii WD. Czyszczenie dna basenu odkurzaczem jest znacznie wygodniejsze i szybsze.
Fot. Odkurzaczem uniwersalnym Kärcher z serii WD można wyczyścić basen ogrodowy z piasku na dnie
Jak wyczyścić basen z glonów?
Na dnie basenu i powierzchni wody mogą pojawiać się różne rodzaje osadów. Jeżeli pojawiła się zielona woda, nalot ma kolor zielony i jest śliski, oznacza to, że mamy do czynienia z glonami w basenie. Głównym powodem ich narastania jest zbyt wysokie pH wody basenowej. Winna jest też mała ilość środka dezynfekującego i jakość wody.
W trakcie sezonu letniego, aby pozbyć się glonów, należy zastosować chlorowanie szokowe, a następnie usunąć martwe algi za pomocą odkurzacza i napełnić akwen czystą wodą. W przypadku gdy przygotowujemy basen do zimowania i jest on już opróżniony, możemy użyć myjki ciśnieniowej. Woda wydostająca się pod wysokim ciśnieniem skutecznie usuwa zielony osad z dna i ścian niecki. Nadmiar wody wraz z resztkami glonów zbieramy za pomocą odkurzacza basenowego lub uniwersalnego.
Jak odkurzyć basen ogrodowy?
Do odkurzania basenu przeznaczone są specjalne odkurzacze. Dostępne są dwa podstawowe modele:
- Odkurzacze ręczne – pod względem działania przypominają klasyczne odkurzacze domowe. Także pod względem obsługi są do nich podobne. Czyszczenie basenu odkurzaczem polega na prowadzeniu szczotki po jego dnie, która zasysa zanieczyszczenia.
- Odkurzacze automatyczne (roboty do czyszczenia basenu) – polecane są do dużej wielkości basenów. Odkurzacz taki umieszcza się na dnie niecki i obsługuje za pomocą pilota lub aplikacji. Urządzenie, poruszając się po dnie basenu, automatycznie zasysa zanieczyszczenia, dzięki czemu są w stanie dokładnie oczyścić dno basenu.
Możemy także odkurzyć dno basenu po jego opróżnieniu, odkurzaczem uniwersalnym do pracy na sucho/mokro Kärcher z serii WD. Te urządzenia są w pełni przystosowane do zasysania wilgoci bez ryzyka uszkodzenia silnika. Ich cechą charakterystyczną jest wysoka wydajność zbierania zanieczyszczeń różnego rodzaju. Odkurzacze wielofunkcyjne WD wyróżniają się także odporną konstrukcją i wysokiej jakości podzespołami – mogą zatem pracować w trudnych warunkach. Są przy tym łatwe w obsłudze i pozwolą dokładnie wyczyścić basen ogrodowy.
Czyszczenie basenu bez odkurzacza można wykonać za pomocą miotły, manualnie zbierając wszystkie pozostałe zanieczyszczenia. Jest to jednak dużo mniej wygodna, a dodatkowo czasochłonna czynność, gdy nasz basen jest duży.
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Jak zabezpieczyć basen na zimę?
Czyszczenie basenu po sezonie zależy od posiadanego modelu i konstrukcji basenu. Na okres zimowy wszelkiego rodzaju baseny rozporowe, stelażowe, czy dmuchane należy złożyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby nie uległy uszkodzeniu. Akweny całoroczne natomiast wymagają odpowiedniego przygotowania.
Przede wszystkim w przypadku basenów stacjonarnych opróżniamy instalacje i zamykamy odpowiednie zawory. Trzeba także zdemontować niektóre elementy, jak np. pompa czy przeciwprąd, które następnie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym zimą utrzymują się dodatnie temperatury.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody, warto stosować specjalne pokrywy do basenu. Trzeba jednak pamiętać, że takie zabezpieczenie musi być wystarczająco solidne, aby wytrzymało opady deszczu i śniegu. Do zamocowania do gruntu lepiej użyć obciążników z piaskiem niż np. cegieł, które mogłyby wpaść do basenu i uszkodzić nieckę. Można też wykorzystać linki i pasy.
Odpowiednie przygotowanie basenu do zimowania nie tylko pozwala zadbać o jego stan techniczny, ale także sprawia, że wiosną będziemy mieli mniej pracy. Gdy nadejdą upały, będzie on wymagał jedynie rutynowego czyszczenia, jeżeli został gruntownie umyty jesienią.
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