Jak wyczyścić basen i przygotować go do zimowania?

Czyszczenie i konserwacja basenu po sezonie – nie pomijaj tego kroku

Dbanie o czystość basenu jest ważne nie tylko latem, gdy z niego korzystamy, ale także na zakończenie sezonu. Intensywne użytkowanie w upalne dni sprawia, że w niecce i instalacjach zbiera się wiele zanieczyszczeń, z którymi nie radzi sobie pompa. Oprócz tego na dnie i ściankach osadza się warstwa kamienia. Mogą rozwijać się także różne formy mikroorganizmów (np. glony).

Dokładne umycie basenu oraz przygotowanie i zabezpieczenie go na okres zimowy sprawia, że będzie on nam służył przez wiele lat. Bagatelizowanie tego zadania może powodować usterki techniczne wskutek ujemnych temperatur, a także rozwój pleśni, grzybów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów. Narażona na uszkodzenia jest również powierzchnia niecki basenowej.

Najwięcej uwagi wymagają całoroczne baseny ogrodowe, które na stałe wkomponowane są w otoczenie. Czyszczenia wymagają także modele stelażowe czy sezonowe, np. pompowane, ale zakres zadań jest znacznie węższy i mniej skomplikowany.