Wskazówka 1: Kiedy i gdzie musisz zamiatać liście?

Dlaczego w ogóle musisz zamiatać liście? W wielu regionach usuwanie liści jest obowiązkowe. Jest to obligatoryjne podobnie jak usuwania śniegu i lodu zimą. Właściciele działek przylegających do chodników muszą usunąć liście, a także mogą przenieść ten obowiązek na swoich najemców. Liście trzeba usuwać wystarczająco często, aby przechodnie nie mogli się na nich poślizgnąć. Z tego samego powodu rozsądnie jest usuwać jesienią liście z podjazdów, aby nie wydłużyć drogi hamowania.

Z kolei, nie musisz usuwać liści w ogrodzie spod drzew i żywopłotów. Tutaj możesz zaczekać do wiosny, co zapewni ochronę mniejszym zwierzętom, takim jak: jeże i owady. Poza tym liście to naturalna ochrona roślin przed mrozem i nawóz. Na grządkach nie należy rozsypywać zbyt grubej warstwy liści, ponieważ powietrze nie będzie docierało do gleby. Każdy, kto obawia się, że jesienne burze zdmuchną liście, może dodatkowo przykryć je gałęziami, czyli np.: miękkim drewnem. Wiosną, w okresie marzec/kwiecień można usunąć liście.

Wyjątek w ogrodzie stanowią trawniki. Każdy, kto lubi mieć zadbany trawnik, powinien usunąć liście, ponieważ na nienasłonecznionych miejscach na trawniku powstaną żółte plamy. Teoretycznie w zależności od grubości warstwy liści – można to zrobić kosiarką. Usuwanie liści kosiarką nie jest sposobem przyjaznym dla zwierząt. Lepszym wyborem są grabie lub, gdy chcesz zaoszczędzić energię, dmuchawa albo odkurzacz do liści.