USUWANIE LIŚCI: PIĘĆ WSKAZÓWEK NA KAŻDY SEZON
Jesienią większość drzew i krzewów zrzuca kolorowe liście. Kiedy trzeba usunąć liście z chodników, podjazdów, trawników, a także ogrodu? Zwłaszcza w przypadku większych obszarów zamiatanie liści grabiami i miotłami jest często bardzo pracochłonne. Dzięki naszym wskazówkom ogrodnicy mogą szybko i skutecznie pozbyć się liści.
Wskazówka 1: Kiedy i gdzie musisz zamiatać liście?
Dlaczego w ogóle musisz zamiatać liście? W wielu regionach usuwanie liści jest obowiązkowe. Jest to obligatoryjne podobnie jak usuwania śniegu i lodu zimą. Właściciele działek przylegających do chodników muszą usunąć liście, a także mogą przenieść ten obowiązek na swoich najemców. Liście trzeba usuwać wystarczająco często, aby przechodnie nie mogli się na nich poślizgnąć. Z tego samego powodu rozsądnie jest usuwać jesienią liście z podjazdów, aby nie wydłużyć drogi hamowania.
Z kolei, nie musisz usuwać liści w ogrodzie spod drzew i żywopłotów. Tutaj możesz zaczekać do wiosny, co zapewni ochronę mniejszym zwierzętom, takim jak: jeże i owady. Poza tym liście to naturalna ochrona roślin przed mrozem i nawóz. Na grządkach nie należy rozsypywać zbyt grubej warstwy liści, ponieważ powietrze nie będzie docierało do gleby. Każdy, kto obawia się, że jesienne burze zdmuchną liście, może dodatkowo przykryć je gałęziami, czyli np.: miękkim drewnem. Wiosną, w okresie marzec/kwiecień można usunąć liście.
Wyjątek w ogrodzie stanowią trawniki. Każdy, kto lubi mieć zadbany trawnik, powinien usunąć liście, ponieważ na nienasłonecznionych miejscach na trawniku powstaną żółte plamy. Teoretycznie w zależności od grubości warstwy liści – można to zrobić kosiarką. Usuwanie liści kosiarką nie jest sposobem przyjaznym dla zwierząt. Lepszym wyborem są grabie lub, gdy chcesz zaoszczędzić energię, dmuchawa albo odkurzacz do liści.
Wskazówka 2: Usuwanie liści dmuchawą
Zamiatanie liści grabiami lub miotłą wymaga użycia siły i zajmuje sporo czasu. Każdy, kto pragnie szybciej i łatwiej usunąć liście z chodników, podjazdów i trawnika, powinien sięgnąć po dmuchawę do liści. Silny strumień powietrza praktycznie sam zamiata liście, a także pomaga usuwać liście z trudno dostępnych miejsc oraz rabat lub ściółki z kory.
Dzięki akumulatorowym dmuchawom do liści Kärcher, z liści można uformować kupkę. Dodatkowy skrobak umożliwia kontrolowanie i przesuwanie liści w danym kierunku oraz usuwanie wilgotnych i zdeptanych liści Dmuchawa do liści LBL 4 posiada dwa zakresy prędkości. Dzięki temu liście można ostrożnie usunąć ze żwiru, a większą moc wykorzystać w przypadku chodnika i trawnika. Dzięki odłączanej rurze nadmuchowej, do przechowywania dmuchawy do liści Kärcher potrzeba jest niewiele miejsca.
Sprytne połączenie: Dmuchawy i odkurzacze do liści
Dla każdego, kto chce usunąć liście z większych obszarów, a także docenia rozwiązania ułatwiające czyszczenie podwórka i ogrodu, idealnym wyborem jest akumulatorowa dmuchawa do liści lub odkurzacz do liści Kärcher. Dzięki funkcji ssania i dużej pojemności worka pomaga również usuwać liście. W razie potrzeby demontowalne części akcesoriów zapewniają zmniejszenie wagi urządzeń takich jak: akumulatorowa dmuchawa do liści BLV 36-240 Battery i odkurzacz do liści. Istnieje także możliwość regulowania w ciągły sposób prędkości w trybie wydmuchu i zasysania. Umożliwia to delikatne usuwane liści ze żwiru lub skalnego ogrodu. Odpinane rolki prowadzące są pomocne na większych obszarach, a w razie potrzeby można pociąć liście za pomocą koła rozdrabniającego.
To coś więcej niż tylko zamiatanie liści: Wielofunkcyjne dmuchawy i odkurzacze do liści
Jeżeli liście są usuwane jesienią, dmuchawy i odkurzacze do liści są praktycznie ciągle wykorzystywane. Mogą być używane przez cały rok do czyszczenia dachu domu, na podwórku, jak również w ogrodzie. Kilka przykładowych zastosowań:
- Wydmuchiwanie i zasysanie ściętych krzewów oraz żywopłotu
- Podczas pielenia, zbieranie usuniętych chwastów;
- Zbieranie mulczu, który powstaje podczas koszenia trawnika
- Wydmuchiwanie i zasysanie zanieczyszczeń na tarasach i w garażach
- Usuwanie z grządek zwiędłych liści oraz kwiatów
Ważna informacja
- Aby nie utrudniać życia sąsiadom, przed użyciem dmuchawy do liści należy zapoznać się z regionalnymi przepisami dotyczącymi ochrony przed hałasem.
- Zasysanie dużych gałązek, ziemi z rabat kwiatowych lub mokrych liści może zablokować lub nawet uszkodzić urządzenie.
Wskazówka 3: Zamiatanie większych obszarów zamiatarką
Usuwanie liści grabiami lub szczotką oznacza, że później muszą zostać zebrane. Jednak jesienny wiatr może utrudniać to zadanie i ponownie porozrzucać kupki liści. Dlatego najlepiej wykonywać dwie czynności jednocześnie, to znaczy zamiatać i zbierać liście przy pomocy jednego urządzenia, jakim jest zamiatarka.
Zamiatarki nadają się szczególnie do utwardzonych powierzchni, takich jak: chodniki, podjazdy lub ulice. Usuwają liście i zanieczyszczenia bez konieczności schylania się dzięki uchwytowi z regulacją wysokości i możliwości łatwego przesuwania urządzenia. Duży zbiornik zanieczyszczeń można błyskawicznie opróżnić. W zależności od modelu istnieje możliwość zamontowania jednej lub dwóch szczotek bocznych bez użycia narzędzi. To umożliwia czyszczenie wzdłuż krawędzi, szczelin, jak również narożników. Ręcznie prowadzona zamiatarka S 4 Twin 2 w 1 bez trudu usuwa nawet mokre liście. Szczotki posiadają twarde włosie, co umożliwia czyszczenie bez problemu nawet mokrych obszarów.
Zamiatarki mogą być używane przez cały rok - do zamiatania liści i roślin, a także usuwania piasku zimą. Co po pracy? Złóż składany uchwyt i przechowuj zamiatarkę w altanie, garażu lub piwnicy. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.
Wskazówka 4: Usuwanie liści z rynien i rur
Każdy, kto posiada w pobliżu domu drzewa wie, że szczególnie jesienią liście, małe gałęzie i zanieczyszczenia gromadzą się w rynnach i rurach. Dlatego należy regularnie usuwać z nich zanieczyszczenia oraz liście, tak aby deszcz mógł swobodnie spływać z dachu nie powodując uszkodzeń. Usunięcie uporczywych zanieczyszczeń jest męczące i zajmuje dużo czasu. W wielu przypadkach do czyszczenia trzeba użyć drabiny, która umożliwia dosięgnięcie do całej rynny. Rynny i rury można bez wysiłku wyczyścić za pomocą zestawu do czyszczenia rynien i rur Kärcher kompatybilnego z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher.
Dzięki ciśnieniu generowanemu przez urządzenie wysokociśnieniowe ssawka czyszcząca rynny dachowe praktycznie samodzielnie się przesuwa. Dwie ssawki wysokociśnieniowe są zamocowane pod spodem wózka czyszczącego, dzięki czemu woda spływa do tyłu. Siła odrzutu popycha wózek do przodu, unosi zanieczyszczenia i wypłakuje je do tyłu. Wąż o długości 20 metrów zapewnia szeroki zasięg czyszczenia bez konieczności korzystania z drabiny. Po odpowiednim dostosowaniu można również użyć zestawu do czyszczenia rur odpływowych oraz kanalizacyjnych. Używa się tutaj węża wysokociśnieniowego bez wózka. Zamiast tego stosuje się specjalną ssawkę do czyszczenia rur, która wykorzystuje odrzut skierowanego do tyłu strumienia wody, aby wniknąć w blokadę z liści i innych zanieczyszczeń, aby ponownie udrożnić rurę. Wskazówka: W celu zapewnienia bezpieczeństwa wąż do czyszczenia rur został oznaczony czerwonym kolorem. Wąż należy zawsze wprowadzić do rury przynajmniej do oznaczonego miejsca, a proces czyszczenia przerwać, gdy zaznaczone na wężu miejsce będzie ponownie widoczne. To zabezpiecza je przed wodą pryskającą do tyłu oraz niekontrolowanym obracaniem się węża wysokociśnieniowego.
Wskazówka: Czyszczenie kanalizacji i odpływów
Z czasem liście oraz luźne zanieczyszczenia odkładają się w domowej kanalizacji i odpływach. Dlatego należy je regularnie czyścić. Mokre, jak i suche zanieczyszczenia można bez wysiłku usunąć odkurzaczem do czyszczenia na sucho i na mokro. Wiele urządzeń posiada również funkcję wydmuchu, co jest wyjątkowo praktyczne w przypadku trudno dostępnych miejsc.
Wskazówka 5: Gdzie utylizować liście? Prawidłowy sposób utylizacji liści
Dzięki dmuchawom, odkurzaczom do liści oraz zamiatarkom usuwanie i zbieranie liści stało się łatwe. Co należy zrobić z liśćmi, jeżeli nie posiadasz kompostownika? Niewielkie ilości liści i zielonych odpadów możesz wrzucać do pojemnika na bio odpady, jednak jesienią szybko się zapełniają. W niektórych regionach gminy oferują specjalne worki lub kosze, które po zapełnieniu umieszcza się na poboczu drogi, a następnie wyrzuca. W przeciwnym razie musisz udać się do punktu zbiórki ogrodowych odpadów znajdującego się w najbliższym centrum recyklingu.
A może jesienne ognisko rozpalone dzięki liściom? W wielu gminach palenie liści oraz gałęzi jest całkowicie albo okresowo zabronione. Jest to uzasadnione, ponieważ nawet podczas spalania zwiędłych liści, które nadal zawierają wystarczającą ilość wody, może powstawać dym i nieprzyjemne zapachy. Może powstać też drobny pył. Czy liście można utylizować w domowymi odpadami? Liście nie mogą być wyrzucane do śmietnika i pojemnika na surowce wtórne – nie można ich opróżnić, gdy są wypełnione niewłaściwymi odpadami. Zatem – worek na liście, centrum recyklingu odpadów lub kompostownik. Jeżeli ogród jest wystarczająco duży, można w nim usypać stertę z liści, w której przezimują jeże i inne zwierzęta.