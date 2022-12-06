Czyszczenie wykładziny dywanowej – skuteczne pranie wykładziny w domu
Wykładzina dywanowa jako sposób na miękkie wykończenie podłóg w domu ma wiele zalet. Wymaga jednak regularnego czyszczenia, bowiem szybko ulega zabrudzeniu oraz gromadzi kurz, drobnoustroje i alergeny. Pranie wykładziny wbrew pozorom może być zadaniem łatwym i przynoszącym doskonałe efekty. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie środki i sprzęt. Sprawdź, jaki odkurzacz piorący i płyn do prania dywanów wybrać.
Wykładzina dywanowa – praktyczna alternatywa dywanu
Wykładziny dywanowe jako sposób wykończenia podłogi są często spotykane w biurach czy hotelach. Ze względu na liczne zalety zdobywają także coraz większą popularność w domach prywatnych. To rozwiązanie jest ciekawą alternatywą dla parkietów, paneli czy posadzek z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Najważniejsze zalety wykładziny dywanowej:
- miękkie wykończenie całej podłogi, a nie jej części jak w przypadku dywanów,
- jednolite wykończenie podłogi,
- podłoga przyjemna w dotyku,
- doskonałe właściwości akustyczne – wykładzina wycisza pomieszczenie i tłumi kroki,
- dobra izolacja cieplna,
- właściwości antypoślizgowe,
- ocieplenie wnętrza i nadanie mu przytulnego charakteru.
Wykładziny dywanowe wykonane są z różnych materiałów. Różnią się zatem nie tylko wyglądem, ale także właściwościami i np. łatwością czyszczenia. Wykładziny z włókien naturalnych mogą być pochodzenia roślinnego (bawełna, sizal, trawa morska czy włókno kokosowe) lub zwierzęcego (wełna owcza lub wielbłądzia). Cenione są za walory estetyczne i naturalny wygląd. Wymagają jednak czyszczenia na sucho, ponieważ są wrażliwe na wilgoć.
Większa odporność na działanie wilgoci i środków chemicznych oraz łatwość utrzymania w czystości cechuje natomiast wykładziny z włókien sztucznych. Mogą być one wykonane z: polipropylenu, poliamidu, poliestru, akrylu czy nylonu. Są także bardziej wytrzymałe i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne oraz na zabrudzenia.
Wykładziny dywanowe to znakomity pomysł na wykończenie podłogi w sypialni, pokoju dziecka czy w salonie. Doskonale sprawdza się także na schodach. Natomiast nie jest polecana do łazienki czy kuchni, a także w miejscach o podwyższonym poziomie wilgoci.
Jak dbać o wykładzinę dywanową?
Dbanie o wykładzinę dywanową jest konieczne nie tylko ze względów estetycznych, ale także higienicznych. Pamiętajmy, że nagromadzony brud jest doskonałą pożywką dla bakterii i innych chorobotwórczych drobnoustrojów oraz alergenów. Poza tym odpowiednia pielęgnacja wykładziny dywanowej wydłuża jej żywotność.
Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne odkurzanie wykładziny dywanowej. Zaleca się wykonywanie tej czynności co najmniej jeden, a nawet dwa razy w tygodniu. Wszystko zależy od tego, w jakim pomieszczeniu znajduje się wykładzina i w jakim stopniu ulega zabrudzeniu. Systematyczne odkurzanie sprawia, że większość zanieczyszczeń nie dostaje się w głąb struktury. Pozwala to uniknąć powstawania trwałych i trudnych do usunięcia zabrudzeń. Opóźnia także konieczność czyszczenia na mokro.
Do odkurzania wykładziny dywanowej nadaje się odkurzacz ze zwykłą ssawką podłogową, którą przełącza się między ustawieniem dla podłóg twardych i dywanów. Dobrze sprawdza się także turboszczotka. Napędzana powietrzem ssawka zapewnia jeszcze lepszy efekt czyszczenia dzięki działaniu szczotki obrotowej. Skutecznie zbiera zanieczyszczenie nawet z głębszych warstw, w tym także sierść zwierząt domowych. Ogólnie rzecz biorąc, podczas odkurzania wykładziny dywanowej należy zawsze pracować powoli i równomiernie przesuwać ssawkę po podłodze.
Trzeba jednak mieć świadomość, że nawet regularnie odkurzana wykładzina dywanowa z czasem wymaga gruntownego czyszczenia. Codzienne chodzenie sprawia, że brud, kurz, pył i inne zanieczyszczenia są wbijane w głąb włókien. Mogą pojawić się także miejscowe plamy oraz nieprzyjemny zapach. Dogłębne czyszczenie przywraca świeżość, ładny wygląd i zapewnia higienę.
Czyszczenie możemy przeprowadzić na sucho lub na mokro. Pierwszy sposób jest konieczny w przypadku wykładzin wykonanych z delikatnego materiału. Wówczas można wykorzystać sodę oczyszczoną lub specjalne proszki czy spraye dostępne w sklepach. Wystarczy równomiernie rozsypać wybrany środek na odkurzonej powierzchni wykładziny, a następnie wetrzeć go we włókna za pomocą specjalnej szczotki. Proszek pozostawiamy na czas określony przez producenta (sodę na pięć godzin). Ostatnim etapem czyszczenia wykładziny dywanowej na sucho jest dokładne jej odkurzenie.
Wykładziny tekstylne, które są odporne na działanie wilgoci, najlepiej wyczyścić na mokro. Pranie można przeprowadzić ręcznie lub z użyciem odkurzacza piorącego. Ważne, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, z jakiego materiału wykonana jest wykładzina i jaki jest rekomendowany przez producenta sposób jej czyszczenia.
Czyszczenie wykładziny dywanowej – dostępne rozwiązania
Czyszczenie na mokro wykładziny dywanowej można przeprowadzić na różne sposoby. Dostępne rozwiązania to:
- czyszczenie ręczne,
- odkurzacze piorące,
- usługi prania wykładzin.
Pranie ręczne to najpopularniejszy sposób usuwania zabrudzeń z dywanów. Do czyszczenia przeznaczone są różne preparaty, szampony oraz gąbki i szczotki z odpowiednim włosiem, które nie niszczą struktury włókien. Można także wykorzystać domowe sposoby, np. wodę z dodatkiem octu czy płynu do naczyń.
Trzeba jednak mieć świadomość, że ręczne pranie wykładziny dywanowej ma wiele wad. Przede wszystkim to męczące i czasochłonne zajęcie. Przy tym efekty czyszczenia mogą być dalekie od zamierzonych, ponieważ intensywne pocieranie sprawia, że zabrudzenia są wcierane w strukturę wykładziny. Rezultat prania może być zatem pozorny – powierzchnia, co prawda, jest czystsza, ale w głębszych warstwach nadal jest brud. Trzeba też pamiętać, że wykładzina po czyszczeniu ręcznym bardzo długo schnie, a to sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest pranie mechaniczne przy pomocy odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE. Te urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o praniu wykładzin, dywanów i tapicerki. Uwzględniono zatem każdy aspekt. Odkurzacze piorące gwarantują:
- doskonałe efekty czyszczenia – usuwają zabrudzenia z najgłębszych warstw materiału, a także niwelują nieprzyjemny zapach,
- łatwość obsługi i niemal bezwysiłkową pracę,
- szybkie wysychanie powierzchni.
Jeżeli nie mamy czasu samodzielnie wyprać wykładziny lub nie dysponujemy odkurzaczem piorącym, możemy skorzystać z usług firm zajmujących się czyszczeniem na mokro. Specjaliści dysponują profesjonalnym sprzętem (w dużej mierze są to odkurzacze piorące do dywanów, wykładzin i tapicerki marki Kärcher), wysokiej jakości chemią do prania dywanów, a także wiedzą i doświadczeniem.
Piorący odkurzacz do wykładzin dywanowych – jak działa?
Zasada działania odkurzacza piorącego polega na metodzie ekstrakcji. Technika natryskowo-ssąca w praktyce oznacza, że roztwór czyszczący jest rozpylany na powierzchnię tekstylną za pomocą specjalnej dyszy spryskująco-odsysającej. Wysokie ciśnienie sprawia, że jego cząsteczki wnikają głęboko w strukturę materiału, rozpuszczając nagromadzony brud. Zarazem, w tym samym przejściu roboczym, system odsysający zbiera nadmiar wilgoci wraz z zanieczyszczeniami.
Odkurzacz piorący pozwala zatem skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń i uciążliwych plam, ale również niewidocznych gołym okiem drobnoustrojów, roztoczy i alergenów. Dogłębne czyszczenie niweluje też brzydki zapach. Wykładzina po praniu odzyskuje ładny wygląd i świeżość. Co ważne, odkurzacze piorące metodą ekstrakcyjną pozostawiają na powierzchni niewielką ilość wilgoci. Dzięki temu wykładzina wysycha w bardzo krótkim czasie, co eliminuje ryzyko rozwoju pleśni i grzybów.
- Głównym przeznaczeniem odkurzaczy piorących Kärcher jest czyszczenie na mokro dywanów, wykładzin tekstylnych, mebli tapicerowanych, materacy czy tapicerki samochodowej. Oprócz tego mogą one pełnić funkcję zwykłego odkurzacza. Modele z serii SE pracują na sucho, zbierając luźne zanieczyszczenia, ale także na mokro – odsysają rozlane płyny.
Odkurzacz piorący, wbrew nazwie, nie służy wyłącznie do prania dywanów, wykładzin i tapicerki. To urządzenie o uniwersalnym zastosowaniu.
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Jak wybrać dobry odkurzacz do wykładziny dywanowej?
Odkurzacz do wykładziny dywanowej nie służy wyłącznie do jej odkurzania, ale także prania. Jeżeli potrzebujemy sprzętu tylko do usuwania luźnych zanieczyszczeń, możemy kierować się różnymi kryteriami przy wyborze. Najważniejsze są jednak takie aspekty, jak:
- Skuteczność czyszczenia – odkurzacz do wykładziny powinien dokładnie zbierać najdrobniejsze zanieczyszczenia z głębszych warstw. Decydują o tym wysokie parametry techniczne, ale również zakres wyposażenia standardowego. Do odkurzania wykładziny nadaje się przełączana dysza podłogowa, specjalne szczotki do tapicerki oraz turboszczotka.
- System filtracji – wydajne filtry zatrzymują niemal 100% cząsteczek, pyłów czy zarodników pleśni, dlatego warto wybrać np. model cyklonowy czy z filtrem wodnym, który gwarantuje czyste powietrze w sprzątanym pomieszczeniu.
- Komfort obsługi – o wygodzie sprzątania decyduje np. długość kabla czy zasilanie bezprzewodowe, a także lekka konstrukcja czy praktyczne przechowywanie akcesoriów.
Warto rozważyć zakup odkurzacza piorącego, który może służyć też do codziennego odkurzania. W tym przypadku liczą się takie czynniki, jak:
- efektywność prania i odkurzania – wpływ na skuteczność czyszczenia ma moc i siła ssąca,
- wygoda i łatwość użytkowania – praktyczne rozwiązania (np. zbiorniki o dużej pojemności czy schowki na akcesoria) ułatwiają pracę,
- wyposażenie standardowe i dostępność akcesoriów dodatkowych – różne końcówki i ssawki zwiększają zakres zastosowania odkurzacza, ale także ułatwiają pracę, np. pozwalają skutecznie czyścić trudno dostępne miejsca.
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Skuteczny środek do prania dywanów i wykładzin
Na skuteczność usuwania zabrudzeń z wykładziny dywanowej wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest odpowiedni środek do prania. Przede wszystkim powinien on być dobrany do materiału, z którego wykonana jest wykładzina. Poza tym ważny jest rodzaj zabrudzeń i stopień zanieczyszczenia powierzchni. Pamiętajmy także, że wysokiej jakości środki do prania dywanów, wykładzin i tapicerki nie tylko czyszczą, ale także chronią i pielęgnują.
Płyn do prania dywanów Kärcher
Kärcher oferuje środek do czyszczenia dywanów RM 519. Szybkoschnący płyn doskonale usuwa zabrudzenia, które powstają w wyniku codziennego użytkowania wykładziny tekstylnej, ale także dywanów i mebli tapicerowanych. Przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania z odkurzaczami piorącymi, które czyszczą metodą ekstrakcji.
Profesjonalne czyszczenie wykładzin z Kärcher
Kärcher ma w swojej ofercie nie tylko odkurzacze piorące do użytku domowego, ale również szeroką gamę urządzeń profesjonalnych, które przeznaczone są do czyszczenia zachowawczego, pośredniego oraz zasadniczego podłóg tekstylnych w budynkach komercyjnych czy użyteczności publicznej. Tego rodzaju urządzenia są stosowane też przez firmy sprzątające, które świadczą usługi prania dywanów i wykładzin.
Wykładziny dywanowe przy pomocy urządzeń czyszczących Kärcher można czyścić różnymi metodami:
- ekstrakcja przy użyciu urządzeń spryskująco-odsysających Puzzi,
- kapsułowanie z wykorzystaniem automatu do wykładzin i środka RM 768 iCapsol,
- bonetowanie i szamponowanie za pomocą szorowarek jednotarczowych.
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Proszek do prania dywanów Kärcher
Oprócz urządzeń czyszczących do użytku profesjonalnego stosowana jest także chemia do prania dywanów. Kärcher CarpetPro RM 760 iCapsol OA to środek czyszczący w postaci proszku, który przeznaczony jest do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania. Skutecznie usuwa zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne.
Roztwór czyszczący na bazie proszku do prania dywanów Kärcher RM 760 iCapsol rozprowadzony na powierzchni tekstylnej wnika głęboko w strukturę materiału. Następnie ulega procesowi krystalizacji, w wyniku którego odrywa cząsteczki brudu i zamyka je w mikroskopijnych kapsułkach. Na koniec wystarczy odkurzyć wykładzinę. Proszek nie wymaga płukania. Co więcej, skutecznie usuwa również nieprzyjemne zapachy. Warto też podkreślić wyjątkowo krótki czas schnięcia.
Odkurzacze piorące w połączeniu ze środkami do prania wykładzin, dywanów i tapicerki od Kärcher to niezawodny przepis na szybkie pozbycie się uciążliwych zabrudzeń z powierzchni tekstylnych przy minimalnym nakładzie pracy.
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