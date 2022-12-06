Czyszczenie wykładziny dywanowej – skuteczne pranie wykładziny w domu

Wykładzina dywanowa – praktyczna alternatywa dywanu

Wykładziny dywanowe jako sposób wykończenia podłogi są często spotykane w biurach czy hotelach. Ze względu na liczne zalety zdobywają także coraz większą popularność w domach prywatnych. To rozwiązanie jest ciekawą alternatywą dla parkietów, paneli czy posadzek z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Najważniejsze zalety wykładziny dywanowej:

miękkie wykończenie całej podłogi, a nie jej części jak w przypadku dywanów,

całej podłogi, a nie jej części jak w przypadku dywanów, jednolite wykończenie podłogi,

podłoga przyjemna w dotyku ,

, doskonałe właściwości akustyczne – wykładzina wycisza pomieszczenie i tłumi kroki,

– wykładzina wycisza pomieszczenie i tłumi kroki, dobra izolacja cieplna ,

, właściwości antypoślizgowe ,

, ocieplenie wnętrza i nadanie mu przytulnego charakteru.

Wykładziny dywanowe wykonane są z różnych materiałów. Różnią się zatem nie tylko wyglądem, ale także właściwościami i np. łatwością czyszczenia. Wykładziny z włókien naturalnych mogą być pochodzenia roślinnego (bawełna, sizal, trawa morska czy włókno kokosowe) lub zwierzęcego (wełna owcza lub wielbłądzia). Cenione są za walory estetyczne i naturalny wygląd. Wymagają jednak czyszczenia na sucho, ponieważ są wrażliwe na wilgoć.

Większa odporność na działanie wilgoci i środków chemicznych oraz łatwość utrzymania w czystości cechuje natomiast wykładziny z włókien sztucznych. Mogą być one wykonane z: polipropylenu, poliamidu, poliestru, akrylu czy nylonu. Są także bardziej wytrzymałe i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne oraz na zabrudzenia.

Wykładziny dywanowe to znakomity pomysł na wykończenie podłogi w sypialni, pokoju dziecka czy w salonie. Doskonale sprawdza się także na schodach. Natomiast nie jest polecana do łazienki czy kuchni, a także w miejscach o podwyższonym poziomie wilgoci.