Przenośna myjka ciśnieniowa akumulatorowa czy ze zbiornikiem na wodę?

Myjka terenowa z wbudowaną baterią oraz zbiornikiem na wodę

Seria OC 3 Kärcher to gama przenośnych i wszechstronnych myjek niskociśnieniowych przeznaczonych do użytku w terenie, czyli wszędzie, gdzie potrzebujesz. Urządzenia są całkowicie przystosowane do pracy niezależnie od źródła wody i zasilania, zaś kompaktowa budowa ułatwia transport i przechowywanie.

Myjki terenowe OC 3 zasilane są zintegrowaną baterią litowo-jonową (nie jest kompatybilna z platformą bakteryjną Kärcher), która umożliwia pracę przez 15 minut, co pozwala na wielokrotne użycie urządzenia na jednym ładowaniu. Dla ułatwienia diody LED sygnalizują konieczność ładowania. W wersji OC 3 Plus Car myjka może być zasilana (nie ładowana) z gniazdka zapalniczki samochodowej. Zasilacz samochodowy jest także dostępny jako wyposażenie dodatkowe dla każdego modelu.

Wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 4 lub 7 litrów (model OC 3 Plus) można napełnić wcześniej. Optymalna pojemność wystarcza na umycie 2 rowerów lub kilku mniejszych przedmiotów. Dodatkowo myjka posiada funkcję zasysania wody z alternatywnych źródeł.

Urządzenia OC 3 generują niskie ciśnienie na poziomie 5 barów. Dzięki temu strumień wody jest wydajny, a jednocześnie delikatny. Idealnie nadaje się do spłukiwania lekkich zabrudzeń, nawet z wrażliwych powierzchni. Myjki terenowe mają wszechstronne zastosowanie do usuwania różnego rodzaju brudu, w tym błota i kurzu. W terenie sprawdzają się do szybkiego czyszczenia:

butów

rowerów, w tym elementów pokrytych smarem

wózków i zabawek dziecięcych

psich łap

sprzętu na kempingu

narzędzi ogrodowych.

W ofercie dostępne są gotowe zestawy myjek terenowych OC 3, które są dostosowane do potrzeb: