Przenośna myjka ciśnieniowa akumulatorowa czy ze zbiornikiem na wodę?
Bezprzewodowe myjki ciśnieniowe powstały z myślą o wygodnym czyszczeniu mobilnym. Przedstawiamy przewodnik po kompaktowych urządzeniach ciśnieniowych Kärcher do użytku przydomowego. Wybierz model odpowiedni dla swoich potrzeb.
Przenośne myjki ciśnieniowe. Przegląd rozwiązań
Myjka ciśnieniowa w formie przenośnej umożliwia elastyczne i swobodne czyszczenie w miejscach bez dostępu do źródła zasilania, a także sieci wodociągowej. Zasilanie akumulatorowe, możliwość zasysania wody z różnych źródeł lub wbudowany zbiornik to funkcje, które decydują o elastycznym i mobilnym zastosowaniu urządzeń. Podobnie jak kompaktowe wymiary oraz błyskawiczna gotowość do pracy.
W ofercie Kärcher znajdziemy bezprzewodowe myjki, które generują wysokie, średnie lub niskie ciśnienie strumienia wody. Każde urządzenie ma szeroki zakres zastosowań i odpowiada na różne potrzeby użytkowników:
- Mobilne myjki niskociśnieniowe z serii OC 3 Kärcher zostały zaprojektowane z myślą o szybkim czyszczeniu w terenie.
- Ręczne urządzenie średniociśnieniowe KHB to doskonały pomocnik do nieograniczonego czyszczenia w domu i poza nim.
- Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa K 2 Battery wyglądem i funkcjonalnością zbliżona jest do tradycyjnych modeli.
Myjka terenowa z wbudowaną baterią oraz zbiornikiem na wodę
Seria OC 3 Kärcher to gama przenośnych i wszechstronnych myjek niskociśnieniowych przeznaczonych do użytku w terenie, czyli wszędzie, gdzie potrzebujesz. Urządzenia są całkowicie przystosowane do pracy niezależnie od źródła wody i zasilania, zaś kompaktowa budowa ułatwia transport i przechowywanie.
Myjki terenowe OC 3 zasilane są zintegrowaną baterią litowo-jonową (nie jest kompatybilna z platformą bakteryjną Kärcher), która umożliwia pracę przez 15 minut, co pozwala na wielokrotne użycie urządzenia na jednym ładowaniu. Dla ułatwienia diody LED sygnalizują konieczność ładowania. W wersji OC 3 Plus Car myjka może być zasilana (nie ładowana) z gniazdka zapalniczki samochodowej. Zasilacz samochodowy jest także dostępny jako wyposażenie dodatkowe dla każdego modelu.
Wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 4 lub 7 litrów (model OC 3 Plus) można napełnić wcześniej. Optymalna pojemność wystarcza na umycie 2 rowerów lub kilku mniejszych przedmiotów. Dodatkowo myjka posiada funkcję zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Urządzenia OC 3 generują niskie ciśnienie na poziomie 5 barów. Dzięki temu strumień wody jest wydajny, a jednocześnie delikatny. Idealnie nadaje się do spłukiwania lekkich zabrudzeń, nawet z wrażliwych powierzchni. Myjki terenowe mają wszechstronne zastosowanie do usuwania różnego rodzaju brudu, w tym błota i kurzu. W terenie sprawdzają się do szybkiego czyszczenia:
- butów
- rowerów, w tym elementów pokrytych smarem
- wózków i zabawek dziecięcych
- psich łap
- sprzętu na kempingu
- narzędzi ogrodowych.
W ofercie dostępne są gotowe zestawy myjek terenowych OC 3, które są dostosowane do potrzeb:
- rowerzystów – zestaw Bike Box ze środkiem czyszczącym do roweru, uniwersalną szczotką oraz szmatką z mikrofibry
- opiekunów zwierząt – zestaw Pet Box z dyszą ze strumieniem stożkowym, szczotką do czyszczenia sierści oraz ręcznikiem do osuszania zwierząt
- ludzi lubiących aktywność poza miastem – zestaw Adventure Box z uniwersalną szczotką i wężem ssącym do pobierania wody z alternatywnych źródeł.
Fot. Z zestawem Bike Box zadbasz o swój rower bez ryzyka uszkodzenia wrażliwych elementów – nawet z dala od cywilizacji!
Myjka terenowa OC 3 cechuje się także przemyślaną konstrukcją. Niewielka waga, kompaktowe rozmiary i regularne kształty znacząco ułatwiają transport i przechowywanie. Praktyczny jest także schowek na akcesoria pod zbiornikiem na wodę. Dzięki temu wygodnie można przechowywać pistolet z wymienną płaską dyszą i spiralnym wężem o długości 2,8 m. W ofercie Kärcher dostępne są także dodatkowe akcesoria, które poszerzają zakres zastosowania standardowej myjki terenowej.
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Niezwykle poręczna bateryjna myjka ciśnieniowa z funkcją zasysania wody
Urządzenia z serii KHB Kärcher (modele KHB 5 i KHB 6) to ręczne myjki średniociśnieniowe zasilane akumulatorem do ekspresowego i wygodnego czyszczenia powierzchni oraz przedmiotów wokół domu, jak również na terenach zewnętrznych (np. ogródki działkowe ROD, kemping). Wyróżniają się prostą obsługą, wygodnym manewrowaniem oraz bezproblemowym przechowywaniem.
Znakiem rozpoznawczym myjek KHB jest błyskawiczna gotowość do pracy. Wystarczy jednym ruchem podłączyć wąż ogrodowy bezpośrednio do pistoletu natryskowego oraz wymienną baterię i można zacząć walkę z zabrudzeniami. Dodatkowo urządzenia posiada funkcję zasysania wody z innych źródeł, np. beczki, wiadra (wąż ssący dostępny jako wyposażenie opcjonalne).
Fot. Myjka KHB 5 – wygodna, poręczna i natychmiast gotowa do pracy wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz
Ręczna myjka jest zasilana wydajnym akumulatorem 18 V, który umożliwia pracę przez około 10 min. (pojemność 2,5 Ah). Co więcej, bateria jest kompatybilna z platformą bateryjną Kärcher oraz posiada innowacyjny wyświetlacz LCD z technologią Real Time. Dzięki temu użytkownik na bieżąco ma dostęp do aktualnych informacji o stanie akumulatora – pojemność procentowa oraz przewidywany czas pracy podany w minutach. Także podczas ładowania można sprawdzić, ile zostało minut do końca procesu.
Bezprzewodowe urządzenia KHB generują średnie ciśnienie na optymalnym poziomie 24 barów. Moc strumienia i przepływ wody zostały dostosowane do skutecznego i zarazem delikatnego czyszczenia wielu powierzchni, w tym wrażliwych. Doskonale sprawdzają się do czyszczenia:
- rowerów
- motocykli
- mebli ogrodowych
- tarasów, balkonów
- kwietników, doniczek
- zabawek ogrodowych
- narzędzi ogrodowych
- koszy na śmieci.
Zaletą kompaktowych myjek KHB jest kompleksowa gama akcesoriów. Urządzenie KHB 5 standardowo zawiera 1-stopniową lancę spryskującą; model KHB 6 dodatkowo posiada dyszę spryskującą i rotacyjną. Zakres zastosowań poszerza opcjonalne wyposażenie. Dostępna jest m.in. szczotka do czyszczenia powierzchni płaskich i schodów, lanca multi jet 5 w 1, która wytwarza 5 rodzajów strumieni (punktowy, płaski, do płukania, rozproszony, do nawadniania) oraz krótka lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia i ruchomym przegubem w zakresie 360° do usuwania zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc.
Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa z możliwością podawania środka czyszczącego
Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa Kärcher K2 Battery jest najbardziej zbliżona wyglądem i wydajnością do standardowych urządzeń wysokociśnieniowych w swojej klasie zasilanych prądem sieciowym. Tym, co ją odróżnia jest mobilność i nieograniczony zasięg pracy oraz kompaktowa konstrukcja.
Urządzenie K 2 Battery zasilane jest mocną baterią litowo-jonową 36 V, która umożliwia efektywne czyszczenie przez 14 minut. Akumulator posiada także wbudowany wyświetlacz i technologię Real Time, dzięki czemu na bieżąco dostępne są informacje o stanie baterii - przewidywany czas pracy (podany w minutach), pojemność procentowa oraz czas pozostały do końca ładowania. Co, więcej bateria jest kompatybilna z innymi urządzeniami o tej samej klasie napięcia opartymi o platformę bateryjną Kärcher.
Fot. Myjka K2 Battery jest zasilana bateryjnie – użyjesz jej nawet na działce bez dostępu do sieci energetycznej
Bezprzewodowa myjka Kärcher może pobierać wodę bezpośrednio z węża ogrodowego lub zasysać z alternatywnych źródeł, np. ze zbiorników wodnych czy kanistrów, co sprawia, że urządzenie jest niezależne nie tylko od zasilania prądem, ale także od sieci wodociągowej. Poza tym posiada wyposażenie typowe dla standardowych myjek, czyli pistolet wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem ciśnienia dla kontroli mocy podawanej wody oraz 2 lance wysokociśnieniowe (rotacyjna, spryskująca). Praktyczną funkcją jest dozowanie środka czyszczącego za pomocą elastycznego wężyka bezpośrednio z opakowania. Dzięki temu zmiana preparatu nie wymaga czyszczenia zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu. Jest to szczególnie wygodne w czasie porządków np. na działce.
Urządzenie K2 Battery generuje maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 110 barów. Do wyboru są 3 różne poziomy mocy podawanej wody w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni. W efekcie myjka doskonale sprawdza się do wszechstronnego czyszczenia, w tym powierzchni delikatnych, jak i mocno zabrudzonych. Sprawdzi się do użytku przydomowego i na działce. Wysoka moc ciśnienia oraz standardowe wyposażenie umożliwiają szybkie, wydajne i elastyczne czyszczenie:
- samochodów
- motocykli
- rowerów
- łodzi
- mebli ogrodowych
- narzędzi ogrodowych
- tarasów, balkonów
- podjazdów i chodników
- kontenerów na odpady.
Urządzenie wysokociśnieniowe K2 Battery posiada także bogatą gamę akcesoriów dodatkowych, co oznacza, że może być wykorzystywane do wielu różnorodnych prac porządkowych, wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania elektrycznego.
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Klasyczne urządzenia wysokociśnieniowe do zastosowań przydomowych
Jeżeli szukasz przenośnej myjki ciśnieniowej, która wyróżnia się kompaktową budową, warto przyjrzeć się linii Compact. Urządzenia te zasilane są sieciowo, ale z założenia przeznaczone są do wydajnego czyszczenia mobilnego. Niewielka waga i rozmiary ułatwiają czyszczenie i przechowywanie (wygodne uchwyty na akcesoria). Dodatkowo mogą pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.
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Myjki ciśnieniowe z linii Compact dostępne są we wszystkich klasach wydajności od K2 do K7, zatem każdy znajdzie urządzenie odpowiednie do potrzeb i przeznaczenia. Kompaktowy design idzie w parze z wydajnym czyszczeniem wielu różnych powierzchni.
Przejdź do poradnika i poznaj także funkcje i możliwości klasycznych urządzeń wysokociśnieniowych z linii Home & Garden Kärcher >>