Ile kosztuje i jak działa odkurzacz, który sam odkurza?
Popularność robotów sprzątających stale rośnie. Na rynku pojawia się coraz więcej modeli w zróżnicowanych cenach. Czym się różnią? Dlaczego najlepiej zainwestować w zaawansowany technologicznie odkurzacz, który sam sprząta?
Odkurzacz, który sam sprząta. Zapomnij o odkurzaniu!
Odkurzacz automatyczny to bezprzewodowe urządzenie, które porusza się samodzielnie po domu i odkurza podłogi. Działa w pełni autonomicznie, a to oznacza, że jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie lubią lub nie mają czasu sprzątać. Dzięki temu urządzeniu można zapomnieć o odkurzaniu i oszczędzić w ten sposób sporo czasu oraz wysiłku. Roboty znacznie ułatwiają prace domowe i utrzymanie porządku.
Odkurzacz, który sam sprząta, to doskonałe rozwiązanie dla osób starszych, które mają problemy z poruszaniem się. Tego typu urządzenie sprawdzi się także dla alergików, ponieważ dokładnie czyści podłogi z kurzu i innych alergenów. Dodatkowo wiele modeli wyposażonych jest w filtr HEPA, który zatrzymuje nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Tego typu sprzęt sprawdzi się także w przypadku rodzin z małymi dziećmi, które lubią bawią się na podłodze.
Odkurzacz automatyczny to też duże ułatwienie dla właścicieli zwierząt, które mieszkają w domu. Z jego pomocą usunięcie sierści jest bardzo proste i szybkie.
Budowa i zasada działania odkurzacza samosprzątającego
Robot sprzątający jest znacznie mniejszy niż tradycyjny odkurzacz. Zwykle jest płaski i okrągły, ale może mieć także inny kształt. Mały rozmiar nie oznacza, że sprzęt jest mniej skuteczny, wręcz przeciwnie – dzięki temu dociera do każdego zakamarka, np. pod meblami, i nie jest kłopotliwy w przechowywaniu.
Pod względem konstrukcyjnym odkurzacze samojezdne mają podobną budowę:
● silnik i turbina ssąca – sprawiają, że zanieczyszczenia trafiają do pojemnika
● szczotki z gumy, mikrofibry lub włosia – obrotowa (czasem 2) odprowadzającą brud do pojemnika oraz 1 lub 2 szczotki boczne, które zbierają kurz przy krawędziach
● pojemnik na brud
● filtry
● akumulator – robot jest bezprzewodowy i dzięki temu bardziej mobilny
● stacja dokująca lub ładowarka – miejsce, w którym robot ładuje baterię; nie wszystkie odkurzacze mają stację w zestawie
● algorytm sterowania – inteligentne oprogramowanie odpowiadające za system poruszania się robota i posiadane funkcje
● aplikacja mobilna – umożliwia sterowanie robotem i planowanie jego pracy
● czujniki – różnego rodzaju wbudowane sensory na podczerwień lub ultradźwiękowe, a także mapujące kamery umożliwiające poruszanie się robota.
Odkurzacze automatyczne to urządzenia zaawansowane technologicznie. Zasada ich działania opiera się na wbudowanej elektronice i różnego rodzaju czujnikach, a nawet kamerach. Dzięki algorytmom odkurzacz wie, jak poruszać się w przestrzeni, planować drogę, omijać przeszkody itp. Wystarczy wcześniej zaprogramować odkurzacz, by np. o wyznaczonych porach uruchomił się i zaczął sprzątać.
Filtry, szczotki i inne części wymienne odkurzacza samojezdnego. Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji odkurzaczy, które same sprzątają, obejmują: filtry, szczotki i akumulator. Wymiana tych części zależy od poziomu ich zużycia.
Wymiana filtrów zalecana jest co 2–3 miesiące, a ich cena nie jest zbyt wysoka – 10–20 zł. Szczotki mogą się szybko zużywać i nawet co pół roku trzeba kupować nowy komplet, którego koszt wynosi 100–200 zł. Po 2–3 latach konieczna może być też wymiana akumulatora. To największy wydatek – w zależności od modelu to 100–400 zł. Producenci oferują często wymienne akcesoria w zestawach.
Łatwo zauważyć, że koszty eksploatacji tradycyjnego odkurzacza są niższe. Trzeba jednak mieć na uwadze, że roboty sprzątające oszczędzają sporą ilość czasu, a to może się okazać bezcenne.
Tani odkurzacz, który sam sprząta – uwaga na ograniczenia!
Różnice między cenami odkurzaczy, które same odkurzają, są duże. Wynika to z konstrukcji i wyposażenia, które decydują o funkcjonalności takich urządzeń.
Tanie roboty sprzątające nie mają w zestawie stacji dokującej, a to oznacza, że po każdym odkurzaniu (a często w trakcie) trzeba je podłączyć do ładowarki. Słaba jakość i mała pojemność akumulatora sprawiają, że czas pracy jest krótki – do godziny. Tańsze odkurzacze automatyczne są głośniejsze. Zwykle mają też mały zbiornik na brud i są wykonane z niskiej jakości materiałów.
Najważniejsze różnice dotyczą oprogramowania. Automatyczne odkurzacze z niższej półki wyposażone są w najprostsze algorytmy ruchu. Ich system poruszania jest chaotyczny. Robot odbija się od przeszkód i zmienia kierunek ruchu, przez co czyszczenie jest mniej efektywne. Inny typ algorytmu to system uporządkowany, który także ma wady. Robot jeździ po linii prostej, a w przypadku napotkania przeszkody może pomijać przestrzenie.
Warto też zaznaczyć, że podstawowe odkurzacze automatyczne nadają się tylko do czyszczenia powierzchni płaskich, a to oznacza, że nie usuną zanieczyszczeń z dywanu. Mogą mieć także problem z dokładnym odkurzaniem fug między płytkami. Dużymi ograniczeniami są też brak serwisu i niemożność dokupienia części wymiennych.
U kogo sprawdzi się odkurzacz samojezdny z niższej półki?
Nawet najtańszy robot sprzątający to jednak odkurzacz, którym sam posprząta. Oczywiście nie będzie to dokładne i skuteczne czyszczenie, ale może stanowić doraźne wsparcie. Niemniej trzeba także posiadać tradycyjny odkurzacz, by móc gruntownie usunąć wszelkie zanieczyszczenia z podłóg i dywanów.
Posiadanie dwóch odkurzaczy o różnych zastosowaniach nie jest praktyczne i sprawia problemy w przechowywaniu, szczególnie w małych mieszkaniach. Najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w robota sprzątającego dobrej jakości, który naprawdę skutecznie i dokładnie odkurzy wszystkie powierzchnie w domu.
Odkurzacz, który sam sprząta – wyższa cena to większe możliwości
Odkurzacze samojezdne z wyższej półki cenowej wyposażone są w zaawansowane systemy elektroniczne oraz wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu nie tylko są solidne i niezawodne, ale także inteligentne.
Droższe roboty sprzątające posiadają stacje dokujące, do której przyjeżdżają, gdy potrzebują ładowania. Automatyczny odkurzacz RCV 5 marki Kärcher automatycznie wraca do stacji ładującej, gdy bateria jest rozładowana, a po naładowaniu kieruje się tam, gdzie skończył odkurzanie.
Zaawansowane technologicznie odkurzacze automatyczne mają lepszy system nawigacji i zwykle posiadają kamery lub lasery, które umożliwiają mapowanie przestrzeni, a przez to sprzątanie jest jeszcze bardziej precyzyjne. Dla przykładu, RCV 5 Kärcher wyposażony jest w technologię inteligentnej nawigacji, dzięki czemu tworzy tymczasową mapę pomieszczenia, żeby optymalnie dopasować trasę czyszczenia. Innowacyjny system czujników zapewnia sprawne omijanie przeszkód i zapobiega upadkowi ze schodów.
Możliwość sterowania robotem zdalnie za pomocą telefonu lub tabletu także jest praktyczną funkcją. Dzięki aplikacji można wybrać tryb sprzątania, zaprogramować harmonogram sprzątania czy zobaczyć bieżący postęp odkurzania. W przypadku RCV 5 zdalne sterowanie jest wygodne, gdy RCV 5 ma pracować w trybie czyszczenia punktowego. Dzięki utworzonym mapom łatwo zaznaczyć obszar, który ma zostać wyczyszczony.
Droższy sprzęt ma szerokie zastosowanie. Automatyczny odkurzacz RCV 5 doskonale sprawdza się zarówno na podłogach twardych (parkiet, laminat, kamień, linoleum i PCV), jaki i na dywanach o krótkim runie. RCV 5 został wyposażony w wyjątkowo wydajny system zbierania zanieczyszczeń – dwie szczotki: gumowa z lamelkami i z tworzywa sztucznego ze spiralnie ułożonym włosiem oraz boczną szczotkę podmiatającą. Dzięki temu precyzyjnie odkurza wszystkie powierzchnie i sięga do rogów pomieszczeń mimo okrągłego kształtu.
Wyższa cena robotów sprzątających wynika też z większej pojemności akumulatora i dłuższego czasu pracy. Kärcher wyposażył RCV 5 w wytrzymałą baterię litowo-jonową, której czas pracy wynosi do 2 godzin.
Jaki odkurzacz samojezdny kupić? Zwróć uwagę na te parametry
Jaki odkurzacz samojezdny kupić? Zwróć uwagę na te parametry
Zastanawiając się nad tym, jaki automatyczny odkurzacz wybrać, warto zapoznać się z parametrami, które wpływają na funkcjonalność i wygodę użytkowania.
Bardzo ważna jest pojemność i jakość akumulatora. Im lepszy, tym dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, a odkurzanie jest sprawniejsze i szybsze. Optymalny czas sprzątania to około 120 min.
Nie bez znaczenia jest również czas ładowania. Trzeba też pamiętać, że bateria będzie wymagała wymiany, stąd warto wybrać producenta, który oferuje łatwy dostęp do serwisu i części wymiennych.
Warto także zwrócić uwagę na pojemność zbiornika na zanieczyszczenia. Roboty sprzątające są dość małe, więc zbiorniki także mają ograniczoną wielkość. Im większy, tym rzadziej trzeba go opróżniać, ale zbyt duży może wystawać i uniemożliwiać odkurzanie, np. pod meblami.
Koniecznie trzeba sprawdzić, jakie rodzaje czujników ruchu ma odkurzacz automatyczny. Sensory decydują nie tylko o sprawnym poruszaniu się po pomieszczeniu, ale także zapobiegają upadkom ze schodów czy kolizjom z meblami, które mogą skończyć się uszkodzeniami. Im więcej czujników, tym lepiej robot poradzi sobie z omijaniem przeszkód.
Nie bez znaczenia jest też moc silnika robota sprzątającego. Decyduje bowiem o tym, jak szybko i jak dokładnie wyczyści powierzchnie w domu. Najlepiej wybrać odkurzacz sprawdzonego producenta. Wówczas zyskujemy pewność, że produkt jest najlepszej jakości.
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