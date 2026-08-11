Od ręcznej parownicy do mopa w mgnieniu oka: jest to możliwe dzięki praktycznemu zestawowi do mycia podłóg EasyFix do parownicy SC 1. Wystarczy przymocować uniwersalną ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix za pomocą systemu rzepów i podłączyć dyszę do dwóch rur przedłużających (każda o długości 0,5 m) na parownicy SC 1 – w ten sposób można od razu rozpocząć dokładne czyszczenie twardej posadzki. Uniwersalna ściereczka do czyszczenia posadzek o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia doskonałe i higienicznie czyste czyszczenie narożników i krawędzi. Zestaw do czyszczenia posadzek EasyFix jest częścią standardowego wyposażenia parownicy SC 1 EasyFix.