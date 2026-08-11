Zestaw ssawek podłogowych EasyFix do SC 1
Czystość bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami: Dzięki zestawowi do czyszczenia posadzek EasyFix do SC 1 można błyskawicznie przekształcić ręczną parownicę w mop.
Od ręcznej parownicy do mopa w mgnieniu oka: jest to możliwe dzięki praktycznemu zestawowi do mycia podłóg EasyFix do parownicy SC 1. Wystarczy przymocować uniwersalną ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix za pomocą systemu rzepów i podłączyć dyszę do dwóch rur przedłużających (każda o długości 0,5 m) na parownicy SC 1 – w ten sposób można od razu rozpocząć dokładne czyszczenie twardej posadzki. Uniwersalna ściereczka do czyszczenia posadzek o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia doskonałe i higienicznie czyste czyszczenie narożników i krawędzi. Zestaw do czyszczenia posadzek EasyFix jest częścią standardowego wyposażenia parownicy SC 1 EasyFix.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
- Specjalna struktura pętli w ściereczce zapewnia szczególnie skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni o zamkniętej strukturze.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Proste mocowanie zestawu dysz podłogowych EasyFix do parownicy SC 1
- Dyszę podłogową EasyFix można szybko i bezproblemowo podłączyć do urządzenia wraz z rurkami parownicy.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Obszar zastosowania (np. oddzielenie kuchni od łazienki) można odnotować w przeznaczonym na to polu na klapce na stopę.
Innowacyjna technologia lameli
- Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
- Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
- Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|520 x 115 x 100
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki