Zestaw ssawek podłogowych EasyFix do SC 1

Czystość bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami: Dzięki zestawowi do czyszczenia posadzek EasyFix do SC 1 można błyskawicznie przekształcić ręczną parownicę w mop.

Od ręcznej parownicy do mopa w mgnieniu oka: jest to możliwe dzięki praktycznemu zestawowi do mycia podłóg EasyFix do parownicy SC 1. Wystarczy przymocować uniwersalną ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix za pomocą systemu rzepów i podłączyć dyszę do dwóch rur przedłużających (każda o długości 0,5 m) na parownicy SC 1 – w ten sposób można od razu rozpocząć dokładne czyszczenie twardej posadzki. Uniwersalna ściereczka do czyszczenia posadzek o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia doskonałe i higienicznie czyste czyszczenie narożników i krawędzi. Zestaw do czyszczenia posadzek EasyFix jest częścią standardowego wyposażenia parownicy SC 1 EasyFix.

Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
  • Specjalna struktura pętli w ściereczce zapewnia szczególnie skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni o zamkniętej strukturze.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Proste mocowanie zestawu dysz podłogowych EasyFix do parownicy SC 1
  • Dyszę podłogową EasyFix można szybko i bezproblemowo podłączyć do urządzenia wraz z rurkami parownicy.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
  • Obszar zastosowania (np. oddzielenie kuchni od łazienki) można odnotować w przeznaczonym na to polu na klapce na stopę.
Innowacyjna technologia lameli
  • Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
  • Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
  • Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 520 x 115 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki