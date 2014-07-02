Pistolet Plus
Zapewnia komfort obsługi i wysoką skuteczność działania oraz gwarantuje zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasuje do wszystkich popularnych systemów Click-on.
Wytrzymały metalowy korpus. System Click-on (odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Funkcja blokowania - praca jednolitym, wybranym strumieniem wody.
Cechy i zalety
Blokada
- Regulacja wydatku wody
Regulowany kształt strumienia od silnego – punktowego, po delikatną mgiełkę
- Kształt strumienia od silnego po delikatny
System click
- Pasuje również do innych marek.
Metalowy korpus
- Duża wytrzymałość.
Pokryty przeciwślizgowym materiałem
- Odporny na uderzenia
Funkcja spustu
- Bezstopniowa regulacja trumienia wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|110 x 38 x 195
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.