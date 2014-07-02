Pistolet Plus

Zapewnia komfort obsługi i wysoką skuteczność działania oraz gwarantuje zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasuje do wszystkich popularnych systemów Click-on.

Wytrzymały metalowy korpus. System Click-on (odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Funkcja blokowania - praca jednolitym, wybranym strumieniem wody.

Cechy i zalety
Blokada
  • Regulacja wydatku wody
Regulowany kształt strumienia od silnego – punktowego, po delikatną mgiełkę
  • Kształt strumienia od silnego po delikatny
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Metalowy korpus
  • Duża wytrzymałość.
Pokryty przeciwślizgowym materiałem
  • Odporny na uderzenia
Funkcja spustu
  • Bezstopniowa regulacja trumienia wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 110 x 38 x 195

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.