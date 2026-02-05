Spryskiwacz

Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonywanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów typu Click-on.

Ustawianie kształtu strumienia spryskiwania od silnego do delikatnego. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek

Cechy i zalety
Continuous regulation of the water quantity
  • Wygodna i prosta obsługa
Możliwość regulowania strumienia wody
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 119 x 34 x 34

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)