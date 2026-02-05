Spryskiwacz
Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonywanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów typu Click-on.
Ustawianie kształtu strumienia spryskiwania od silnego do delikatnego. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek
Cechy i zalety
Continuous regulation of the water quantity
- Wygodna i prosta obsługa
Możliwość regulowania strumienia wody
- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|119 x 34 x 34
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)