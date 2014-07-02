Spryskiwacz z regulacją strumienia

Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonywanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów typu Click-on.

Regulacja strumienia spryskiwania i ilości wody. Obsługa jedną ręką - wygodna regulacja strumienia wody. Regulacja strumienia wody od mgiełki do silnego strumienia. System Click-on. Ergonomiczny i innowacyjny design.

Cechy i zalety
Continuous regulation of the water quantity
  • Łatwy w użyciu.
Możliwość regulowania strumienia wody
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 165 x 39 x 39

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.