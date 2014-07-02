Spryskiwacz z regulacją strumienia
Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonywanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów typu Click-on.
Regulacja strumienia spryskiwania i ilości wody. Obsługa jedną ręką - wygodna regulacja strumienia wody. Regulacja strumienia wody od mgiełki do silnego strumienia. System Click-on. Ergonomiczny i innowacyjny design.
Cechy i zalety
Continuous regulation of the water quantity
- Łatwy w użyciu.
Możliwość regulowania strumienia wody
- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 39 x 39
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Nawadnianie ogrodu
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.