Slangset 1/2" - 20 m
Det perfekta startsetet. 20 m 1/2" basslang, spolmunstycke, 3/4" krananslutning med 1/2" reduceringsnippel, universalkoppling 1/2" och 3/4" och universal slangkoppling med vattenstopp.
Den perfekta slangsatsen för trädgårdens nybörjare. Satsen består av en 20 m standardslang (1/2"), ett spolhandtag, en krananslutning G3/4 i mässing med reduceringsnippel G1/2, en universell slangkoppling och en universell slangkoppling med Aqua Stop. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är extremt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. En vinnande formel: Lång livstid plus enkel hantering är lika med förstklassig trädgårdsskötsel. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.
Egenskaper och fördelar
20 m 1/2" standardslang
- Idealisk sats för nybörjare
System med kardborreband
- Fungerar med alla välkända varumärken.
Spolhandtag med reglerbar stråle
- Spolbilden kan regleras från hård till mjuk.
Universell slangkoppling 2.645-191.0
- Fungerar med alla välkända varumärken.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″
|Slanglängd (m)
|20
|Storlek på gänga
|G3/4
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|2,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|360 x 360 x 100
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg