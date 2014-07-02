Den perfekta slangsatsen för trädgårdens nybörjare. Satsen består av en 20 m standardslang (1/2"), ett spolhandtag, en krananslutning G3/4 i mässing med reduceringsnippel G1/2, en universell slangkoppling och en universell slangkoppling med Aqua Stop. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är extremt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. En vinnande formel: Lång livstid plus enkel hantering är lika med förstklassig trädgårdsskötsel. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.