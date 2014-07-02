Slangset 1/2" - 20 m

Det perfekta startsetet. 20 m 1/2" basslang, spolmunstycke, 3/4" krananslutning med 1/2" reduceringsnippel, universalkoppling 1/2" och 3/4" och universal slangkoppling med vattenstopp.

Den perfekta slangsatsen för trädgårdens nybörjare. Satsen består av en 20 m standardslang (1/2"), ett spolhandtag, en krananslutning G3/4 i mässing med reduceringsnippel G1/2, en universell slangkoppling och en universell slangkoppling med Aqua Stop. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är extremt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. En vinnande formel: Lång livstid plus enkel hantering är lika med förstklassig trädgårdsskötsel. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.

Egenskaper och fördelar
20 m 1/2" standardslang
  • Idealisk sats för nybörjare
System med kardborreband
  • Fungerar med alla välkända varumärken.
Spolhandtag med reglerbar stråle
  • Spolbilden kan regleras från hård till mjuk.
Universell slangkoppling 2.645-191.0
  • Fungerar med alla välkända varumärken.
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″
Slanglängd (m) 20
Storlek på gänga G3/4
Färg Gul
Vikt (kg) 2,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,3
Mått (L × B × H) (mm) 360 x 360 x 100

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg