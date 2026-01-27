Med en pumpkapacitet på upp till 11 000 liter per timme är det inga problem för den dränkbara pumpen SP 11 000 Dirt att snabbt pumpa vatten ur regntunnor och trädgårdsdammar. Den pumpar tillförlitligt ut rent och smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 20 millimeter i diameter. Ett förfilter finns också som tillval för att skydda pumphjulet vid större smutspartiklar. Den dränkbara smutsvattenpumpen är också försedd med en flottörbrytare som kopplar på och av pumpen beroende på vattennivån, vilket skyddar mot torrkörning. Flottörbrytaren kan fixeras så att pumpen även kan användas vid låg vattennivå – ner till ett restvattendjup på 25 mm.