Dränkbar smutsvattenpump SP 11.000 Dirt
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 11 000 l/tim med den kompakta och robusta smutsvattenpumpen SP 11 000 Dirt inkl. flottörbrytare.
Med en pumpkapacitet på upp till 11 000 liter per timme är det inga problem för den dränkbara pumpen SP 11 000 Dirt att snabbt pumpa vatten ur regntunnor och trädgårdsdammar. Den pumpar tillförlitligt ut rent och smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 20 millimeter i diameter. Ett förfilter finns också som tillval för att skydda pumphjulet vid större smutspartiklar. Den dränkbara smutsvattenpumpen är också försedd med en flottörbrytare som kopplar på och av pumpen beroende på vattennivån, vilket skyddar mot torrkörning. Flottörbrytaren kan fixeras så att pumpen även kan användas vid låg vattennivå – ner till ett restvattendjup på 25 mm.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Flottörbrytare
Quick Connect
Passar för smutsigt vatten
Nivåvippa kan fixeras
Bekvämt lyfthandtag
Robust förfilter (tillbehör) som är lätt att fästa
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|400
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 11000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|7
|Tryck (bar)
|Max. 0,7
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 20
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|25
|Resterande vattenhöjd (mm)
|25
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Följande ingår
- Slangsockel: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: Nivåvippan kan fixeras
- Flottörbrytare
- Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
- Keramisk tätning.
Videos
Användningsområden
- För användning i översvämmade områden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm