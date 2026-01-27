Tack vare 2-i-1-funktionen kan den robusta dränkbara pumpen SP 16 000 Dual användas med både rent vatten och smutsvatten, och den pumpar på ett tillförlitligt sätt ut smutsvatten med smutspartiklar på upp till 20 mm i diameter. Dessutom kan den ställbara filterkorgen mycket snabbt regleras från uppsugning av smutsvatten till insugning av vatten för moppningsklara resultat på ner till 1 mm. Med en maximal kapacitet på 16 000 l/h är SP 16 000 Dual perfekt för att pumpa ut vatten ur översvämmade källare, trädgårdsdammar och bassänger. Glidringstätningen – en beprövad lösning från vår Professional-serie – säkerställer att pumpen får extra lång livslängd. Den kan sättas på och stängas av automatiskt via en flottörbrytare. Flottören är också fäst på en skena och kan justeras vertikalt för pumpning på låga nivåer. 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar kan snabbt och enkelt anslutas via gängan i Quick Connect-kopplingen.