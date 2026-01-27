Dränkbar smutsvattenpump SP 16.000 Dual
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 16 000 l/tim. Den robusta dränkbara pumpen SP 16 000 Dual med 2-i-1-funktion för smutsvatten, uppsugning av smutsvatten ner till 1 mm och flottörbrytare som är reglerbar i höjd.
Tack vare 2-i-1-funktionen kan den robusta dränkbara pumpen SP 16 000 Dual användas med både rent vatten och smutsvatten, och den pumpar på ett tillförlitligt sätt ut smutsvatten med smutspartiklar på upp till 20 mm i diameter. Dessutom kan den ställbara filterkorgen mycket snabbt regleras från uppsugning av smutsvatten till insugning av vatten för moppningsklara resultat på ner till 1 mm. Med en maximal kapacitet på 16 000 l/h är SP 16 000 Dual perfekt för att pumpa ut vatten ur översvämmade källare, trädgårdsdammar och bassänger. Glidringstätningen – en beprövad lösning från vår Professional-serie – säkerställer att pumpen får extra lång livslängd. Den kan sättas på och stängas av automatiskt via en flottörbrytare. Flottören är också fäst på en skena och kan justeras vertikalt för pumpning på låga nivåer. 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar kan snabbt och enkelt anslutas via gängan i Quick Connect-kopplingen.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
2-i-1-funktion
Justerbar höjd på nivåvippa
Quick Connect
Passar för smutsigt vatten
Nivåvippa kan fixeras
Bekvämt lyfthandtag
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|550
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 16000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|9
|Tryck (bar)
|Max. 0,9
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 20
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|1
|Resterande vattenhöjd (mm)
|1
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|237 x 241 x 279
Följande ingår
- Slangsockel: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: Nivåvippan kan fixeras
- 2-i-1-funktion
- Justerbar höjd på nivåvippa för större flexibilitet
- Keramisk tätning.
- Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
Videos
Användningsområden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
- För användning i översvämmade områden
- För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
- För att pumpa rent poolen.