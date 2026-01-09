Vare sig det gäller trädgårdsbevattning eller vatten till tvättmaskiner och badrum så är Kärcher BP 4 Home & Garden idealisk att använda tillsammans med alternativa vattenkällor (t ex regnvatten från cisterner). Den automatiska start / stoppfunktionen innebär att pumpen även kan slås på och av automatiskt om det behövs. Maximalt skydd ingår: pumpen stängs av automatiskt tack vare sitt torrskydd och felindikator. Den kraftfulla pumpen är underhållsfri och imponerar med sitt konstanta tryck för optimal trädgårdsvattning. En integrerad fotbrytare, 2 utgångar för samtidig användning av två anslutningsenheter och ljudabsorberande gummifötter är ytterligare komfortfunktioner. Standardförfilteret och den integrerade kontrollventilen säkerställer driftsäkerhet. Material av hög kvalitet garanterar en lång livslängd. En utökad 5 års garanti finns också tillgänglig.