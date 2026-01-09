Pump för hushåll BP 4 Home & Garden
Den hållbara och kraftfulla hem- och trädgårdspumpen BP 4 Home & Garden är den perfekta lösningen för bevattning av trädgården eller för försörjning av hushållsvatten från t.ex. med regnvatten.
Vare sig det gäller trädgårdsbevattning eller vatten till tvättmaskiner och badrum så är Kärcher BP 4 Home & Garden idealisk att använda tillsammans med alternativa vattenkällor (t ex regnvatten från cisterner). Den automatiska start / stoppfunktionen innebär att pumpen även kan slås på och av automatiskt om det behövs. Maximalt skydd ingår: pumpen stängs av automatiskt tack vare sitt torrskydd och felindikator. Den kraftfulla pumpen är underhållsfri och imponerar med sitt konstanta tryck för optimal trädgårdsvattning. En integrerad fotbrytare, 2 utgångar för samtidig användning av två anslutningsenheter och ljudabsorberande gummifötter är ytterligare komfortfunktioner. Standardförfilteret och den integrerade kontrollventilen säkerställer driftsäkerhet. Material av hög kvalitet garanterar en lång livslängd. En utökad 5 års garanti finns också tillgänglig.
Egenskaper och fördelar
Enkel att använda i hemmet och i trädgårdenTillförlitlig försörjning av hemmet och konstant tryck för trädgårdsbevattning.
Säker och hållbarMed förfilter, backventil och torrkörningsskydd som standard.
Automatisk start/stoppPumpen startar och stoppar automatiskt allt efter behov.
Optimal sugfunktion
- Kvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Funktionsdisplay
- Indikering av sug- eller tryckrelaterade fel.
Två vattenutgångar
- Kan användas för flera uppgifter samtidigt, t.ex. bevattning av gräsmattan med sprinkler och samtidig bevattning av trädgården med slang.
Flexibel T-kopplingsadapter
- Flexibel installation – för optimal dragning av anslutna slangar.
Bekväm fotomkopplare
- Enkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Ergonomiskt handtag
- Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|950
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 3800
|Leveranshöjd (m)
|45
|Tryck (bar)
|Max. 4,5
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 38
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,85
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Automatiskt start-/stopfunktion
- Inkl. förfilter och backventil
- Torrgångsskydd
- Stort påfyllningsrör
- Ergonomiskt bärhandtag
- Sladdförvaring
- Funktionsdisplay
- Två vattenutgångar
- Roterande ljuddämpande gummifötter
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.
Tillbehör
BP 4 Home & Garden Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.