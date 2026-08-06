Den vakuumtäta sugslangen 7 m med sugfilter och 3/4 tums diameter är idealisk för att pumpa vatten från alternativa källor och möjliggör särskilt pålitlig tätning och problemfri användning av pumpen tack vare tätningprincipen PerfectConnect. Den integrerade backventilen hindrar det pumpade vattnet från att flöda tillbaka och förkortar därigenom återsugningstiden. Sugsatsen kan väldigt lätt anslutas till sugsidan av trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar för vattentillförsel. Anslutningssatsen kan också användas som en förlängning av sugslangen. Adapter för att använda denna slag som förlängning köps separat (art. nr: 69974730). För pumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm).