Kemikalier

I många rengöringsmoment är det viktigt att välja rätt rengöringsmedel. Ofta är det nödvändigt att använda rengöringsmedel för att få bort smutsen, eftersom de övriga tre faktorerna inte kan ökas i det oändliga. För fastbränd smuts på en bakplåt hjälper det till exempel inte med lång kontakttid och kraftigt skrubbande; ett lämpligt rengöringsmedel eller en bra hushållskemikalie krävs för att återställa plåten till sin forna glans. Kemikalier kan även användas för att bli av med smuts som inte är vattenlöslig. Dessa kemikalier minskar vattnets ytspänning, så att hela ytan kan fuktas och rengöringslösningen tränger in även i de minsta sprickorna och porerna.