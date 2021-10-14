Sinners cirkel: Grundkurs i rengöring
Varför diskar man i varmt vatten och varför ska vissa sorters smuts blötläggas? När det kommer till rengöring kretsar allt kring fyra grundläggande faktorer: tid, mekanik, kemi och temperatur. Om du lär dig att förstå relationerna mellan dessa blir även de svåraste rengöringsproblemen en enkel sak.
Rengöringscirkeln
Rengöringscirkeln, som uppfanns av Dr. Sinner och därför även kallas “Sinners cirkel”, beskriver de effektiva mekanismerna vid rengöring. Den består av de fyra grundläggande faktorer som spelar roll i rengöringen: Tid, mekanisk kraft, kemi och temperatur. Cirkeln är alltid sluten: Om en eller två av de fyra faktorerna ökas kan de andra faktorerna automatiskt minskas. Om en faktor minskas måste de andra faktorerna ökas. Principen demonstreras lätt med exemplet diskning.
Rengöringens fyra grundfaktorer
Tid
Tidsfaktorn beskriver både kontakttiden och arbetstiden. Längre kontakttid betyder att envis smuts mjuknar och blir lättare att få bort. Ett typexempel är en kastrull med fastbrända matrester. Om kastrullen blötläggs under en längre tid blir det mycket lättare att få bort smutsen. Det betyder att arbetstiden går ner, och att det krävs färre mekaniska rörelser och mindre rengöringsmedel.
Temperatur
Alla som någonsin försökt diska i kallt vatten känner till det här: Oljig, fet och vaxartad smuts löser sig bäst om du använder varmt eller hett vatten. Detsamma gäller också för andra typer av smuts. Kontakttiden och arbetstiden minskar och det går mycket fortare att diska för hand. Temperaturen minskar behovet av mekanik och kemi.
Mekanik
Med “mekanik” avses den kraft som krävs för att smutsen ska lossna. Den består av olika faktorer: Slipeffektivitet (den skrubbande effekten), kontakttrycket och hur ofta rörelsen upprepas. Stålull är t.ex. mycket slipande men repar enkelt mjukare ytor. Om du använder en mjuk trasa krävs istället högre kontakttryck och det smutsiga stället måste skrubbas många gånger för att bli helt rent.
Kemikalier
I många rengöringsmoment är det viktigt att välja rätt rengöringsmedel. Ofta är det nödvändigt att använda rengöringsmedel för att få bort smutsen, eftersom de övriga tre faktorerna inte kan ökas i det oändliga. För fastbränd smuts på en bakplåt hjälper det till exempel inte med lång kontakttid och kraftigt skrubbande; ett lämpligt rengöringsmedel eller en bra hushållskemikalie krävs för att återställa plåten till sin forna glans. Kemikalier kan även användas för att bli av med smuts som inte är vattenlöslig. Dessa kemikalier minskar vattnets ytspänning, så att hela ytan kan fuktas och rengöringslösningen tränger in även i de minsta sprickorna och porerna.
Sinners cirkel i praktiken
Sinners cirkel är grundläggande kunskaper för professionella lokalvårdare, och de verkningssätt som beskrivs används ofta inom kommersiell städning. Rengöringscirkelns grundprinciper kan dock även tillämpas på många rengöringsmoment i vardagen och är mycket bra att känna till även i hemmet.
Tvättmaskinens ekoprogram
På många moderna tvättmaskiner finns det så kallade ekoprogram, där kläderna tvättas under en längre tid, men vid lägre temperatur. Därmed uppnås samma resultat med lägre energianvändning, och cirkeln förblir sluten.
Ångtvätt
Med en ångtvätt kommer rengöringseffekten främst från den heta ångan. Ångtvätten kräver endast mycket lite mekaniskt arbete för att lösa upp smutsen, och kemiska rengöringsmedel kan oftast avvaras helt.
Högtryckstvätt
En högtryckstvätt använder stark mekanisk effekt som ofta ger utmärkt rengöringsresultat även utan de andra faktorerna. Arbetshastigheten styr faktorn “tid” – med lättare smuts kan du arbeta snabbare. Rengöringseffekten kan även ökas med särskilda rengöringsmedel.