HGE 18-50
Utrustad med ett handtag som kan roteras 180 grader och praktisk lövfösare: den batteridrivna häcksaxen HGE 18-50 gör arbetet bekvämt, säkert och exakt. Bladlängd 50 cm och grenkapacitet 2,2 cm. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Den batteridrivna häcktrimmern HGE 18-50 gör häcklippningen enklare än någonsin. Handtaget som kan roteras i 180 grader hjälper till för att förhindra trötthet i axlar och armar från olika arbetsställningar, exempelvis vid vertikal klippning. Lövfösaren fungerar också som en extremt användbar assistent. Den ser till att klippresterna istället för att falla in i häcken sveps ned och därefter enkelt samlas upp från marken. Svärdet är diamantslipat för ett exakt klippresultat. Svärdet är också utrustat med ett integrerat svärdsskydd och lyftögla. Detta skyddar byggnader, golv och, givetvis, själva svärdet från skador – och gör det möjligt att hänga upp produkten på väggen för att spara utrymme.Ytterligare en fördel med den batteridrivna häcktrimmern är sågfunktionen som gör det enkelt att ta hand om tjockare grenar. Häcksaxen har även ett anti-blocksystem för arbete utan avbrott. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Egenskaper och fördelar
Roterbart bakre handtag
Lövfösare
Sågfunktion
Diamantslipat blad
Ergonomiskt utformat handtag
Reglageskydd
2-hands säkerhetskrets
18 V Kärcher batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärlängd (cm)
|50
|Tandavstånd (mm)
|22
|Hastighetsjustering
|nej
|Bladhastighet (snitt/min)
|2700
|Typ av skärblad
|Stansad, diamantslipad
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 325 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 40 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|44 / 83
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Häckhöjd: 1 m, klippning på ena sidan
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V laddare (1 st.)
- Bladskydd
- Lövfösare
Standardutrustning
- Vikbart transporthandtag: Vridbart
- Sågfunktion
- Reglageskydd
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- Häckar, bustar
Tillbehör
