Vår ultralätta, kraftfulla och batteridrivna ryggdammsugare BVL 3/1 Bp Pack väger tack vare det innovativa EPP materialet under 4,6 kg (buren vikt på ryggen) och som med materialets egenskaper dessutom är extremt robust och slagtålig. Med en effekt på 500 watt, en lång batteridriftstid och en 5 liters behållare så blir ryggdammsugaren sammantaget det första valet överallt där utrymmet och miljön gör dammsugning till en utmaning med en traditionell dammsugare. Det kan vara i en biograf, på ett flygplan, i en buss eller ett tåg, på ett trångt möblerat kontor eller i trapphus. Den ergonomiska konstruktionen och ramen och den genomtänkta utformningen av maskinen med alla viktiga funktioner kontrollerade via en fjärrkontroll som fästs i midjefästet samt även det enkla handhavandet oavsett om du är höger eller vänsterhänt säkerställer bekvämt och bekymmersfritt arbete. Dammsugarturbinens utformning helt utan borstar gör den långlivad och oerhört motståndskraftig mot slitage. Olika tillbehör såsom ett HEPA 14 filter finns tillgängligt. Tänk på att batteri samt tillhörande laddare måste beställas separat.