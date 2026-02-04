Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp
Ultralätt och extremt robust tack vare det innovativa EPP materialet. Den kraftfulla och uthålliga sladdlösa ryggdammsugaren BVL 3/1 Bp Pack från Kärcher är det perfekta valet.
Vår ultralätta, kraftfulla och batteridrivna ryggdammsugare BVL 3/1 Bp Pack väger tack vare det innovativa EPP materialet under 4,6 kg (buren vikt på ryggen) och som med materialets egenskaper dessutom är extremt robust och slagtålig. Med en effekt på 500 watt, en lång batteridriftstid och en 5 liters behållare så blir ryggdammsugaren sammantaget det första valet överallt där utrymmet och miljön gör dammsugning till en utmaning med en traditionell dammsugare. Det kan vara i en biograf, på ett flygplan, i en buss eller ett tåg, på ett trångt möblerat kontor eller i trapphus. Den ergonomiska konstruktionen och ramen och den genomtänkta utformningen av maskinen med alla viktiga funktioner kontrollerade via en fjärrkontroll som fästs i midjefästet samt även det enkla handhavandet oavsett om du är höger eller vänsterhänt säkerställer bekvämt och bekymmersfritt arbete. Dammsugarturbinens utformning helt utan borstar gör den långlivad och oerhört motståndskraftig mot slitage. Olika tillbehör såsom ett HEPA 14 filter finns tillgängligt. Tänk på att batteri samt tillhörande laddare måste beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Ultralätt sladdlös ryggdammsugareTillverkad av extremt lätt, innovativt EPP (expanderad polypropylen) Möjliggör ergonomiskt arbete Möjliggör bekymmersfri transport
Mycket innovativ EPP (expanderad polypropylen)Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd Ultralätt Mycket miljövänlig då den är 100% återvinningsbar
Utmärkt ergonomideuter® bärram är oerhört bekväm även när man använder produkten under långa arbetspass Manöverpanel på midjeselen ger bekväm styrning och övervakning av alla funktioner. Sugslangen kan kopplas in från båda håll för att passa högerhänta såväl som vänsterhänta användare
Borstlös EC-motor
- Väldigt slitstark med lång livslängd.
- Möjliggör lång användningstid och ökar effektivitet samt produktivitet.
eco!efficiency-läge
- Läget eco!efficiency minskar maskinens energibehov och ljudnivå, och förlänger även batteriet livslängd.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarkapacitet (l)
|3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Luftflöde (l/s)
|35,4
|Nominella prestanda (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 120 (5,0 Ah) / cirka 130 (6,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 52 (5,0 Ah) Powerläge: / Max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency läge / Max. 73 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 41 (7,5 Ah)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 1 m
- Typ av sugslang: med böj
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
- Bärställning
Videos
Användningsområden
- Passar i skolmiljöer
- Passar även för hantverkare
- Även lämplig i privata hushåll
- Gör trapprengöring bekväm och enkel
- Punktinsatser