Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec H Z22

Certifierad enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 med dammklass H är lämplig för användning i potentiellt explosiva områden klassificerade som zon 22.

Den säkra dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 är certifierad enligt den EU-bindande ATEX-direktivet 2014/34/EU av det oberoende och välrenommerade testinstitutet IBExU för eliminering av brännbart och annat damm av dammklass H i explosiva områden i zon 22. Den kraftfulla, borstlösa EC-motorn garanterar en livslängd på 5000 timmar. Den explosionssäkra våt- och torrdammsugaren har en helt jordad design och de motsvarande elektriskt ledande tillbehören förhindrar statisk urladdning. Tack vare den 75-litersbehållaren i rostfritt stål och det robusta chassit med justerbart handtag kan stora mängder damm, grov smuts eller vätskor enkelt avlägsnas från farozonen. Ett säkerhetsfiltersats säkerställer att det uppsugda materialet avyttras säkert. I leveransen av NT 75/1 Me Ec H Z22 ingår även: Säkerhetsfilter för dammklass H som är särskilt motståndskraftigt och långvarigt tack vare dess speciella PTFE-beläggning och dessutom garanterar dammretentionskapacitet på 99,995%.

Egenskaper och fördelar
Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)
Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)
Högsta användarsäkerhet i potentiellt explosiv miljö i zon 22 Lämplig för avlägsnande av hälsovådliga typer av damm klassificerade som dammklass H
Borstlös EC-motor
Borstlös EC-motor
Hög slitstyrka och lång livslängd (5000 timmar)
Antistatiskt system
Antistatiskt system
Komplett antistatiskt system med elektriskt ledande tillbehör
Säkerhetsfilter
  • Garanterad dammkapsling till en grad av 99.995%
  • Synnerligen tåligt och hållbart tack vare höljet av PTFE
  • Godkänd för användning i hälsovådlig miljö klassad som dammklass H
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 61
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Behållarkapacitet (l) 75
Anslutningseffekt (W) Max. 1000
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 10
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 76
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 25,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 31,9
Mått (L × B × H) (mm) 695 x 540 x 1012

Följande ingår

  • Säkerhetsfilterpåse: 1 Del(ar)
  • Sugslangens längd: 4 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Böj: elektriskt ledande
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Behållare i rostfritt stål
  • Planfilter: Glasfiber
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Antistatiskt system
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
  • Dammklass: H
  • Behållarmaterial: Rostfritt stål
Användningsområden
  • Säkerhetsdammsugare för användning i potentiellt explosiv miljö klassad som zon 22
  • Säkerhetsdammsugare för dammklass H för säkert avlägsnande av hälsofarligt och/eller cancerframkallande damm
