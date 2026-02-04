Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec H Z22
Certifierad enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 med dammklass H är lämplig för användning i potentiellt explosiva områden klassificerade som zon 22.
Den säkra dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 är certifierad enligt den EU-bindande ATEX-direktivet 2014/34/EU av det oberoende och välrenommerade testinstitutet IBExU för eliminering av brännbart och annat damm av dammklass H i explosiva områden i zon 22. Den kraftfulla, borstlösa EC-motorn garanterar en livslängd på 5000 timmar. Den explosionssäkra våt- och torrdammsugaren har en helt jordad design och de motsvarande elektriskt ledande tillbehören förhindrar statisk urladdning. Tack vare den 75-litersbehållaren i rostfritt stål och det robusta chassit med justerbart handtag kan stora mängder damm, grov smuts eller vätskor enkelt avlägsnas från farozonen. Ett säkerhetsfiltersats säkerställer att det uppsugda materialet avyttras säkert. I leveransen av NT 75/1 Me Ec H Z22 ingår även: Säkerhetsfilter för dammklass H som är särskilt motståndskraftigt och långvarigt tack vare dess speciella PTFE-beläggning och dessutom garanterar dammretentionskapacitet på 99,995%.
Egenskaper och fördelar
Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)Högsta användarsäkerhet i potentiellt explosiv miljö i zon 22 Lämplig för avlägsnande av hälsovådliga typer av damm klassificerade som dammklass H
Borstlös EC-motorHög slitstyrka och lång livslängd (5000 timmar)
Antistatiskt systemKomplett antistatiskt system med elektriskt ledande tillbehör
Säkerhetsfilter
- Garanterad dammkapsling till en grad av 99.995%
- Synnerligen tåligt och hållbart tack vare höljet av PTFE
- Godkänd för användning i hälsovådlig miljö klassad som dammklass H
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Behållarkapacitet (l)
|75
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1000
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|76
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|25,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|31,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Följande ingår
- Säkerhetsfilterpåse: 1 Del(ar)
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Behållare i rostfritt stål
- Planfilter: Glasfiber
- Körhandtag
Standardutrustning
- Antistatiskt system
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Dammklass: H
- Behållarmaterial: Rostfritt stål
Videos
Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för användning i potentiellt explosiv miljö klassad som zon 22
- Säkerhetsdammsugare för dammklass H för säkert avlägsnande av hälsofarligt och/eller cancerframkallande damm