Den säkra dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 är certifierad enligt den EU-bindande ATEX-direktivet 2014/34/EU av det oberoende och välrenommerade testinstitutet IBExU för eliminering av brännbart och annat damm av dammklass H i explosiva områden i zon 22. Den kraftfulla, borstlösa EC-motorn garanterar en livslängd på 5000 timmar. Den explosionssäkra våt- och torrdammsugaren har en helt jordad design och de motsvarande elektriskt ledande tillbehören förhindrar statisk urladdning. Tack vare den 75-litersbehållaren i rostfritt stål och det robusta chassit med justerbart handtag kan stora mängder damm, grov smuts eller vätskor enkelt avlägsnas från farozonen. Ett säkerhetsfiltersats säkerställer att det uppsugda materialet avyttras säkert. I leveransen av NT 75/1 Me Ec H Z22 ingår även: Säkerhetsfilter för dammklass H som är särskilt motståndskraftigt och långvarigt tack vare dess speciella PTFE-beläggning och dessutom garanterar dammretentionskapacitet på 99,995%.