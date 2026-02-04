Certifierad enligt det EU-bindande ATEX-direktivet 2014/34/EU av det oberoende och välrenommerade testinstitutet IBExU, är dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 lämplig för eliminering av brännbara och andra damm av dammklass M i explosiva områden klassificerade som zon 22. Den borstlösa EC-motorn garanterar en livslängd på 5000 timmar. Den helt jordade designen och de tillhörande ledande tillbehören är effektiva för att förhindra elektrostatisk urladdning. Tack vare den 75-litersbehållaren i rostfritt stål och det robusta chassit med justerbart handtag kan stora mängder damm, grov smuts eller vätskor enkelt avlägsnas från farozonen innan de säkert kasseras. NT 75/1 Me Ec M Z22 har planfilter för dammklass M, som garanterar en dammretentionsnivå på 99,9 procent och är också lämplig för uppsugning av vätskor. Denna våt- och torrdammsugare är också lämplig och godkänd för användning utan filterpåse eller avfallspåse, vid behov - för detta bör det valfria Candlefiltret användas, som är speciellt utvecklat för att suga upp fibröst damm utan dammsugarpåse.