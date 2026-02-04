Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec M Z22
Säkerhetsdammsugaren NT 75/1 Me Ec M Z22 med dammklass M är certifierad i enlighet med ATEX-direktivet 2014/34/EU för användning i potentiellt explosiva områden klassificerade som zon 22.
Certifierad enligt det EU-bindande ATEX-direktivet 2014/34/EU av det oberoende och välrenommerade testinstitutet IBExU, är dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 lämplig för eliminering av brännbara och andra damm av dammklass M i explosiva områden klassificerade som zon 22. Den borstlösa EC-motorn garanterar en livslängd på 5000 timmar. Den helt jordade designen och de tillhörande ledande tillbehören är effektiva för att förhindra elektrostatisk urladdning. Tack vare den 75-litersbehållaren i rostfritt stål och det robusta chassit med justerbart handtag kan stora mängder damm, grov smuts eller vätskor enkelt avlägsnas från farozonen innan de säkert kasseras. NT 75/1 Me Ec M Z22 har planfilter för dammklass M, som garanterar en dammretentionsnivå på 99,9 procent och är också lämplig för uppsugning av vätskor. Denna våt- och torrdammsugare är också lämplig och godkänd för användning utan filterpåse eller avfallspåse, vid behov - för detta bör det valfria Candlefiltret användas, som är speciellt utvecklat för att suga upp fibröst damm utan dammsugarpåse.
Egenskaper och fördelar
Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)Högsta användarsäkerhet i potentiellt explosiv miljö i zon 22 Lämplig för avlägsnande av damm klassificerat som dammklass M
Borstlös EC-motorHög slitstyrka och lång livslängd (5000 timmar)
Antistatiskt systemKomplett antistatiskt system med elektriskt ledande tillbehör
Wet & Dry planfilter
- Planfiltret (PES) i dammklass M tar effektivt upp 99,9 % av alla partiklar.
- Filter gjort av fuktresistent PES material
- Godkänd för uppsugning av damm i dammklass M
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Behållarkapacitet (l)
|75
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1000
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|76
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|25,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|31,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Behållare i rostfritt stål
- Körhandtag
Standardutrustning
- Antistatiskt system
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Dammklass: M
- Behållarmaterial: Rostfritt stål
Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för användning i potentiellt explosiv miljö klassad som zon 22
- Certifierad för dammklasserna M och L