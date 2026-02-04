Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec M Z22

Säkerhetsdammsugaren NT 75/1 Me Ec M Z22 med dammklass M är certifierad i enlighet med ATEX-direktivet 2014/34/EU för användning i potentiellt explosiva områden klassificerade som zon 22.

Certifierad enligt det EU-bindande ATEX-direktivet 2014/34/EU av det oberoende och välrenommerade testinstitutet IBExU, är dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 lämplig för eliminering av brännbara och andra damm av dammklass M i explosiva områden klassificerade som zon 22. Den borstlösa EC-motorn garanterar en livslängd på 5000 timmar. Den helt jordade designen och de tillhörande ledande tillbehören är effektiva för att förhindra elektrostatisk urladdning. Tack vare den 75-litersbehållaren i rostfritt stål och det robusta chassit med justerbart handtag kan stora mängder damm, grov smuts eller vätskor enkelt avlägsnas från farozonen innan de säkert kasseras. NT 75/1 Me Ec M Z22 har planfilter för dammklass M, som garanterar en dammretentionsnivå på 99,9 procent och är också lämplig för uppsugning av vätskor. Denna våt- och torrdammsugare är också lämplig och godkänd för användning utan filterpåse eller avfallspåse, vid behov - för detta bör det valfria Candlefiltret användas, som är speciellt utvecklat för att suga upp fibröst damm utan dammsugarpåse.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec M Z22: Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)
Högsta användarsäkerhet i potentiellt explosiv miljö i zon 22 Lämplig för avlägsnande av damm klassificerat som dammklass M
Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec M Z22: Borstlös EC-motor
Hög slitstyrka och lång livslängd (5000 timmar)
Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/1 Me Ec M Z22: Antistatiskt system
Komplett antistatiskt system med elektriskt ledande tillbehör
Wet & Dry planfilter
  • Planfiltret (PES) i dammklass M tar effektivt upp 99,9 % av alla partiklar.
  • Filter gjort av fuktresistent PES material
  • Godkänd för uppsugning av damm i dammklass M
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 61
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Behållarkapacitet (l) 75
Anslutningseffekt (W) Max. 1000
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 10
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 76
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 25,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 31,9
Mått (L × B × H) (mm) 695 x 540 x 1012

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 4 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Böj: elektriskt ledande
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Behållare i rostfritt stål
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Antistatiskt system
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
  • Dammklass: M
  • Behållarmaterial: Rostfritt stål
