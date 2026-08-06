Högtryckstvätt HDS 18/18-4 Classic
Den mobila hetvattentvätten erbjuder en mycket hög spolkapacitet på 1800 l/h och möjliggör parallell användning av två spolrör vid ett vattentryck på 180 bar.
Tack vare sitt enorma flöde på 1800 liter per timme levererar HDS 18/18-4 S Classic maximal effektivitet vid avlägsnande av de mest envisa föroreningarna. Den robusta vevaxelpumpen, som skyddas av ett finfilter för vatten, möjliggör också ett arbetstryck på upp till 180 bar och parallell användning av två spolrör. EASY!Force Advanced-högtryckspistolen med en servokontroller för att justera vattenvolym och tryck direkt från handtaget garanterar arbete utan ansträngning. Punkteringssäkra hjul, två styrhjul och en kranögla bidrar till användarvänlig hantering och gör det enkelt att transportera maskinen. HDS 18/18-4 S Classic är dessutom utrustad med en luftkyld, fyrpolig, lågvarvig elmotor med mjukstart, flammanslutning för stationär drift, systemunderhållsdosering i flottörboxen för att skydda mot kalkavlagringar samt Kärchers eco!efficiency-läge för ekonomisk drift. Utöver detta skyddar en robust ram av stålrör pålitligt maskinen från skador. En tio meter lång högtrycksslang ingår som standardutrustning.
Egenskaper och fördelar
Robust och pålitlig för tuffa miljöerRobust vevaxelpump i beprövad Kärcher kvalitet. En robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
Effektiv brännarteknikHög grad av effektivitet med låga utsläpp och lång livslängd Långa arbetspass möjliga tack vare 30L bränsletank I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Tillförlitlig
- Stort vattenfilter för maximalt skydd av pump
- Kraftfull, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor.
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
Utmärkt mobilitet
- Punkteringsfria stora hjul för säker förflyttning även på ojämna underlag
- Med krok för enkel transport med kran
Förberedd för stationär användning
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|870 - 1730
|Arbetstryck (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|6,5
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|5,2
|Effekt (kW)
|11
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|025
|Vattentillopp
|1″
|Bränsletank (l)
|30
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|210
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|222,2
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
- För två operatörer (tillval)
- Fasvändarkontakt (trefas)
- SDS-System
- Torrgångsskydd
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem