Tack vare sitt enorma flöde på 1800 liter per timme levererar HDS 18/18-4 S Classic maximal effektivitet vid avlägsnande av de mest envisa föroreningarna. Den robusta vevaxelpumpen, som skyddas av ett finfilter för vatten, möjliggör också ett arbetstryck på upp till 180 bar och parallell användning av två spolrör. EASY!Force Advanced-högtryckspistolen med en servokontroller för att justera vattenvolym och tryck direkt från handtaget garanterar arbete utan ansträngning. Punkteringssäkra hjul, två styrhjul och en kranögla bidrar till användarvänlig hantering och gör det enkelt att transportera maskinen. HDS 18/18-4 S Classic är dessutom utrustad med en luftkyld, fyrpolig, lågvarvig elmotor med mjukstart, flammanslutning för stationär drift, systemunderhållsdosering i flottörboxen för att skydda mot kalkavlagringar samt Kärchers eco!efficiency-läge för ekonomisk drift. Utöver detta skyddar en robust ram av stålrör pålitligt maskinen från skador. En tio meter lång högtrycksslang ingår som standardutrustning.