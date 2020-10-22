Säker industriproduktion av sten och glas
Vid arbeten med sten och glas uppstår mycket fint, vasst och slipande sugmaterial. En utmaning för sugsystem som du med våra dammsugningslösningar kan övervinna på ett hållbart sätt.
Användning:
- Maskinrengöring med ibland stora mängder vätska
- Uppsugning av cementdamm på transportband, påfyllningstrattar, fyllningsledningar o.s.v.
Utmaning:
- Stora mängder damm
- Sugmaterial med vassa kanter
- Stora mängder kylvatten
Resultat:
- Kvalitetssäkring och säkerställande av operativa processer