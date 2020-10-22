Säker industriproduktion av sten och glas

Vid arbeten med sten och glas uppstår mycket fint, vasst och slipande sugmaterial. En utmaning för sugsystem som du med våra dammsugningslösningar kan övervinna på ett hållbart sätt.

Stein- und Glasindustrie

Användning:

  • Maskinrengöring med ibland stora mängder vätska
  • Uppsugning av cementdamm på transportband, påfyllningstrattar, fyllningsledningar o.s.v.

Utmaning:

  • Stora mängder damm
  • Sugmaterial med vassa kanter
  • Stora mängder kylvatten

Resultat:

  • Kvalitetssäkring och säkerställande av operativa processer

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för vätskor/spån

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industriella stoftavskiljare