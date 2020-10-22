Uppsugning av granulat och gjutrester
Vid produktion och bearbetning av gummi och plast genereras farliga fina och grova partiklar. Under transport- eller underhållsarbete kan dessa ämnen förekomma i stora mängder.
Användning:
- Rengöring av maskiner och arbetsstationer, särskilt uppsugning av plastgranulat, flisor och damm
- Uppsugning av damm från tillverkningsprocesser, t.ex. under granulatpåfyllning
Utmaning:
- Farligt och miljöfarligt damm
- Explosivt damm
- Förhindrar kontaminering av produkter
Resultat:
- Tillverkningsprocesserna hålls rena och driftstoppen minimeras
- Säkrar en trygg och effektiv arbetsplats
- Pålitlig sugning av explosivt damm av maskiner med ATEX-certifiering