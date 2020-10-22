Uppsugning av granulat och gjutrester

Vid produktion och bearbetning av gummi och plast genereras farliga fina och grova partiklar. Under transport- eller underhållsarbete kan dessa ämnen förekomma i stora mängder.

IVS 100/55 M

Användning:

  • Rengöring av maskiner och arbetsstationer, särskilt uppsugning av plastgranulat, flisor och damm
  • Uppsugning av damm från tillverkningsprocesser, t.ex. under granulatpåfyllning

Utmaning:

  • Farligt och miljöfarligt damm
  • Explosivt damm
  • Förhindrar kontaminering av produkter

Resultat:

  • Tillverkningsprocesserna hålls rena och driftstoppen minimeras
  • Säkrar en trygg och effektiv arbetsplats
  • Pålitlig sugning av explosivt damm av maskiner med ATEX-certifiering

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industridammsugare Ex

Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare Ex