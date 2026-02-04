Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp

För uppsamling av torrt damm och material som exempelvis mineraldamm finns här vår modell IVC 60/24-2 Tact² Lp med innovativ automatisk filterrengöring och Longopac påssystem.

Den kompakta IVC 60/24-2 Tact² Lp är perfekt för rengöring av tillverkningsytor och tillverkande maskiner. Enheten är utrustad med stora hjul med låsfunktion som gör den lätt att förflytta och idealisk för mer mobil användning. Den automatiskt rengörande Tact² filtreringen möjliggör långa driftstider utan avbrott.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp: Säkert Longopac® påssystem
Säkert Longopac® påssystem
Möjliggör dammfri tömning och hälsovänligt arbete För uppsamling och separat avlägsnande av en stor mängd varierande uppsuget material Också tillgänglig i en hållbar och biologiskt nedbrytbar version
Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp: Utrustad med två turbiner
Utrustad med två turbiner
För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behållarkapacitet (l) 60
Behållarmaterial Rostfritt stål
Nominell effekt (kW) 2,4
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 50 ID 40
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 0,95
Vikt utan tillbehör (kg) 66
Vikt inkl. förpackning (kg) 78
Mått (L × B × H) (mm) 950 x 690 x 1170

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Planfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp
Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp
Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp
Videos
Tillbehör
SE ALLA VÅRA INDUSTRIDAMMSUGARE