Industriell dammsugare IVC 60/24-2 Tact² Lp
För uppsamling av torrt damm och material som exempelvis mineraldamm finns här vår modell IVC 60/24-2 Tact² Lp med innovativ automatisk filterrengöring och Longopac påssystem.
Den kompakta IVC 60/24-2 Tact² Lp är perfekt för rengöring av tillverkningsytor och tillverkande maskiner. Enheten är utrustad med stora hjul med låsfunktion som gör den lätt att förflytta och idealisk för mer mobil användning. Den automatiskt rengörande Tact² filtreringen möjliggör långa driftstider utan avbrott.
Egenskaper och fördelar
Säkert Longopac® påssystemMöjliggör dammfri tömning och hälsovänligt arbete För uppsamling och separat avlägsnande av en stor mängd varierande uppsuget material Också tillgänglig i en hållbar och biologiskt nedbrytbar version
Utrustad med två turbinerFör kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|60
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,95
|Vikt utan tillbehör (kg)
|66
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|78
|Mått (L × B × H) (mm)
|950 x 690 x 1170
Standardutrustning
- Huvudfilter: Planfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej