Den kompakta IVC 60/24-2 Tact² Lp är perfekt för rengöring av tillverkningsytor och tillverkande maskiner. Enheten är utrustad med stora hjul med låsfunktion som gör den lätt att förflytta och idealisk för mer mobil användning. Den automatiskt rengörande Tact² filtreringen möjliggör långa driftstider utan avbrott.