Rengöring av produktionsytor och maskiner är hemmaplan för vår industridammsugare IVC 60/30 Tact² Lp. Tack vare den slitagefria sidokanalsuppbyggnaden av sugmotorn samt det innovativa filterrengöringssystemet Tact² kan man arbeta kontinuerligt under långa arbetspass utan driftsstopp. Torrt material som exempelvis mineraldamm tas om hand dammfritt vid tömning tack vare Longopac påssystemet.