Industriell dammsugare IVC 60/30 Tact² Lp

Den industriella modellen IVC 60/30 Tact² Lp är en kompakt modell med en sidokanal i sugmotorn för att suga torrt material på ett effektivt sätt. Med Tact² filterrengöring och Longopac påssystem.

Rengöring av produktionsytor och maskiner är hemmaplan för vår industridammsugare IVC 60/30 Tact² Lp. Tack vare den slitagefria sidokanalsuppbyggnaden av sugmotorn samt det innovativa filterrengöringssystemet Tact² kan man arbeta kontinuerligt under långa arbetspass utan driftsstopp. Torrt material som exempelvis mineraldamm tas om hand dammfritt vid tömning tack vare Longopac påssystemet.

Egenskaper och fördelar
Säkert Longopac® påssystem
Möjliggör dammfri tömning och hälsovänligt arbete För uppsamling och separat avlägsnande av en stor mängd varierande uppsuget material Också tillgänglig i en hållbar och biologiskt nedbrytbar version
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
En sidokanalkompressor ger hög sugeffekt och mycket lång livslängd på minst 20 000 timmar. Det betyder att dessa maskiner är idealiska för arbeten i flera skift.
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Behållarkapacitet (l) 60
Behållarmaterial Rostfritt stål
Nominell effekt (kW) 3
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 50 ID 40
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 77
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 1,9
Vikt utan tillbehör (kg) 100
Vikt inkl. förpackning (kg) 115,2
Mått (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 1240

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Planfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
