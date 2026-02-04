Industriell dammsugare IVC 60/30 Tact² Lp
Den industriella modellen IVC 60/30 Tact² Lp är en kompakt modell med en sidokanal i sugmotorn för att suga torrt material på ett effektivt sätt. Med Tact² filterrengöring och Longopac påssystem.
Rengöring av produktionsytor och maskiner är hemmaplan för vår industridammsugare IVC 60/30 Tact² Lp. Tack vare den slitagefria sidokanalsuppbyggnaden av sugmotorn samt det innovativa filterrengöringssystemet Tact² kan man arbeta kontinuerligt under långa arbetspass utan driftsstopp. Torrt material som exempelvis mineraldamm tas om hand dammfritt vid tömning tack vare Longopac påssystemet.
Egenskaper och fördelar
Säkert Longopac® påssystemMöjliggör dammfri tömning och hälsovänligt arbete För uppsamling och separat avlägsnande av en stor mängd varierande uppsuget material Också tillgänglig i en hållbar och biologiskt nedbrytbar version
Slitstark turbin med sidokanalsutblåsEn sidokanalkompressor ger hög sugeffekt och mycket lång livslängd på minst 20 000 timmar. Det betyder att dessa maskiner är idealiska för arbeten i flera skift.
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Behållarkapacitet (l)
|60
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|77
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,9
|Vikt utan tillbehör (kg)
|100
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|115,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Standardutrustning
- Huvudfilter: Planfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej