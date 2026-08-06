Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Mobil industridammsugare i mellanklassen, utrustad med stjärnfilter i dammklass M och EC-turbin, för uppsugning av fina och grova partiklar i ATEX Zon 22.
IVM 40/12-1 M Z22 är en explosionssäker industridammsugare i mellanklassen, lämplig för universell uppsugning av små till medelstora mängder fint och grovt material i industriella miljöer – även idealisk för användning i områden med strikta hygienkrav och i ATEX Zon 22. Den pålitliga, hållbara, kompakta och mobila maskinen drivs med enfas, är utrustad med en EC-turbin och används i alla applikationer där särskilda säkerhetsåtgärder måste följas. Stora hjul gör den enkel att transportera dit den behövs. Tack vare det innovativa Pull and Clean-filtersystemet kan det stora stjärnfiltret i dammklass M rengöras enkelt och bekvämt under drift. Uppsamlingstank och filtertank är tillverkade av högkvalitativt syraresistent rostfritt stål, medan chassit är gjort av hållbart stål.
Egenskaper och fördelar
Certifierad för ATEX Zon 22Explosionssäker industridammsugare för säker dammsugning i ATEX Zon 22.
Dammklass MHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 dammklass M
Lågslitage EC-turbinBorstmotorfri konstruktion för drift med minimalt slitage. Lämplig för treskiftsdrift tack vare en minimal livslängd på 5000 timmar.
Manuell pull-and-clean filterrengöring
- Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning
- Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med ett stort stjärnfilter
- För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
- Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vakuum (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Behållarvolym (l)
|40
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|1 x 1,2
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Kabellängd (m)
|10
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|50
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|50,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
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Användningsområden
- För användning i ATEX zon 22
- För små till medelstora mängder material och damm i klass M
- För mycket krävande användning, även lämpligt för dammsugning av klibbiga material