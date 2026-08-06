Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22

Mobil industridammsugare i mellanklassen, utrustad med stjärnfilter i dammklass M och EC-turbin, för uppsugning av fina och grova partiklar i ATEX Zon 22.

IVM 40/12-1 M Z22 är en explosionssäker industridammsugare i mellanklassen, lämplig för universell uppsugning av små till medelstora mängder fint och grovt material i industriella miljöer – även idealisk för användning i områden med strikta hygienkrav och i ATEX Zon 22. Den pålitliga, hållbara, kompakta och mobila maskinen drivs med enfas, är utrustad med en EC-turbin och används i alla applikationer där särskilda säkerhetsåtgärder måste följas. Stora hjul gör den enkel att transportera dit den behövs. Tack vare det innovativa Pull and Clean-filtersystemet kan det stora stjärnfiltret i dammklass M rengöras enkelt och bekvämt under drift. Uppsamlingstank och filtertank är tillverkade av högkvalitativt syraresistent rostfritt stål, medan chassit är gjort av hållbart stål.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22: Certifierad för ATEX Zon 22
Certifierad för ATEX Zon 22
Explosionssäker industridammsugare för säker dammsugning i ATEX Zon 22.
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22: Dammklass M
Dammklass M
Hela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 dammklass M
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22: Lågslitage EC-turbin
Lågslitage EC-turbin
Borstmotorfri konstruktion för drift med minimalt slitage. Lämplig för treskiftsdrift tack vare en minimal livslängd på 5000 timmar.
Manuell pull-and-clean filterrengöring
  • Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning
  • Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med ett stort stjärnfilter
  • För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
  • Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Vakuum (mbar/kPa) 239 / 23,9
Behållarvolym (l) 40
Behållarmaterial Rostfritt stål
Nominell effekt (kW) 1 x 1,2
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 40
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Kabellängd (m) 10
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 1,6
Vikt utan tillbehör (kg) 50
Vikt inkl. förpackning (kg) 50,8
Mått (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1140

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Stjärnfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 M Z22
Videos
Användningsområden
  • För användning i ATEX zon 22
  • För små till medelstora mängder material och damm i klass M
  • För mycket krävande användning, även lämpligt för dammsugning av klibbiga material
Tillbehör