IVM 40/12-1 M Z22 är en explosionssäker industridammsugare i mellanklassen, lämplig för universell uppsugning av små till medelstora mängder fint och grovt material i industriella miljöer – även idealisk för användning i områden med strikta hygienkrav och i ATEX Zon 22. Den pålitliga, hållbara, kompakta och mobila maskinen drivs med enfas, är utrustad med en EC-turbin och används i alla applikationer där särskilda säkerhetsåtgärder måste följas. Stora hjul gör den enkel att transportera dit den behövs. Tack vare det innovativa Pull and Clean-filtersystemet kan det stora stjärnfiltret i dammklass M rengöras enkelt och bekvämt under drift. Uppsamlingstank och filtertank är tillverkade av högkvalitativt syraresistent rostfritt stål, medan chassit är gjort av hållbart stål.