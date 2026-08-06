Industriell dammsugare IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H är en tvåmotorig, mobil och robust mellanregisterdammsugare för fin och grov smuts. Dammklass H-certifiering ingår.
Hållbar, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 H industridammsugare med dubbla motorer för universell dammsugning av fina och grova fasta ämnen. Den tillförlitliga maskinen fungerar i enfasdrift och båda motorerna kan styras individuellt. Det stora stjärnfiltret i dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att dammsugaren stängs av. Dessutom är maskinen utrustad med ett certifierat H-filter och är certifierad för dammklass H. Maskinens filter och uppsamlingstankar är tillverkade av syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av hållbart stål och har stora hjul för enkel transport.
Egenskaper och fördelar
Dammklass HHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H För säker uppsugning av fasta föremål och damm i dammklass H
Manuell pull-and-clean filterrengöringFiltret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med två turbinerFör kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar)
|225
|Behållarvolym (l)
|40
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|2,3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|77
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,6
|Dammklass sekundärt filter
|H
|Filteryta för sekundärt filter (m²)
|1,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|39,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|40,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Sekundärt filter: Patronfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
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Användningsområden
- För mindre mängder av hälsofarligt damm