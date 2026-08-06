Hållbar, robust, kompakt, mobil: vår IVM 40/24-2 H industridammsugare med dubbla motorer för universell dammsugning av fina och grova fasta ämnen. Den tillförlitliga maskinen fungerar i enfasdrift och båda motorerna kan styras individuellt. Det stora stjärnfiltret i dammklass M kan enkelt, bekvämt och tillförlitligt rengöras med hjälp av Pull and Clean-filterrengöringssystemet utan att dammsugaren stängs av. Dessutom är maskinen utrustad med ett certifierat H-filter och är certifierad för dammklass H. Maskinens filter och uppsamlingstankar är tillverkade av syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av hållbart stål och har stora hjul för enkel transport.