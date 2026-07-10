Industriell dammsugare IVM 60/30
Robust industriell dammsugare för medelstora företag, modell IVM 60/30, med en hållbar sidkanalsfläkt och stor stjärnfilter i dammklass M. Lämplig för borttagning av fina och grova material.
En hållbar sidkanalsfläkt med trefasdrift, det stora stjärnfilteret i dammklass M och den bekväma manuella filterrengöringen med transmission är några av de viktigaste interna funktionerna hos vår industriella dammsugare för medelstora företag, modell IVM 60/30. Utifrån imponerar den robusta maskinen med ett motståndskraftigt stålhus, en syrabeständig rostfri stålkropp och behållare, samt stora hjul för enkel transport och säker rörlighet. Dammsugaren kan användas nästan universellt i industriella miljöer för borttagning av fina och grova material - också i tre skift om det behövs.
Egenskaper och fördelar
Slitstark turbin med sidokanalsutblåsMed 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar. Lämplig för flerskiftsdrift och/eller med flera sugpunkter.
Manuell pull-and-clean filterrengöringFiltret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med extra stort stjärnfilterFör säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Behållarvolym (l)
|60
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|79
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|2,2
|Vikt utan tillbehör (kg)
|99
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|100,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej