Industriell dammsugare IVM 60/30

Robust industriell dammsugare för medelstora företag, modell IVM 60/30, med en hållbar sidkanalsfläkt och stor stjärnfilter i dammklass M. Lämplig för borttagning av fina och grova material.

En hållbar sidkanalsfläkt med trefasdrift, det stora stjärnfilteret i dammklass M och den bekväma manuella filterrengöringen med transmission är några av de viktigaste interna funktionerna hos vår industriella dammsugare för medelstora företag, modell IVM 60/30. Utifrån imponerar den robusta maskinen med ett motståndskraftigt stålhus, en syrabeständig rostfri stålkropp och behållare, samt stora hjul för enkel transport och säker rörlighet. Dammsugaren kan användas nästan universellt i industriella miljöer för borttagning av fina och grova material - också i tre skift om det behövs.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVM 60/30: Slitstark turbin med sidokanalsutblås
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
Med 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar. Lämplig för flerskiftsdrift och/eller med flera sugpunkter.
Industriell dammsugare IVM 60/30: Manuell pull-and-clean filterrengöring
Manuell pull-and-clean filterrengöring
Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Industriell dammsugare IVM 60/30: Utrustad med extra stort stjärnfilter
Utrustad med extra stort stjärnfilter
För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Behållarvolym (l) 60
Behållarmaterial Rostfritt stål
Nominell effekt (kW) 3
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 40
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 79
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 2,2
Vikt utan tillbehör (kg) 99
Vikt inkl. förpackning (kg) 100,9
Mått (L × B × H) (mm) 1030 x 680 x 1650

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Stjärnfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Industriell dammsugare IVM 60/30
Industriell dammsugare IVM 60/30
Industriell dammsugare IVM 60/30
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