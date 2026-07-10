En hållbar sidkanalsfläkt med trefasdrift, det stora stjärnfilteret i dammklass M och den bekväma manuella filterrengöringen med transmission är några av de viktigaste interna funktionerna hos vår industriella dammsugare för medelstora företag, modell IVM 60/30. Utifrån imponerar den robusta maskinen med ett motståndskraftigt stålhus, en syrabeständig rostfri stålkropp och behållare, samt stora hjul för enkel transport och säker rörlighet. Dammsugaren kan användas nästan universellt i industriella miljöer för borttagning av fina och grova material - också i tre skift om det behövs.