Industriell dammsugare IVM 60/30 M Z22

Mobil industridammsugare för medelstora krav IVM 60/30 M Z22, certifierad enligt 2014/34/EU och lämplig för ATEX Zon 22, utrustad med sidkanalfläkt för universella applikationer inom industrin.

Speciellt utvecklad för borttagning av fint, farligt och även explosivt damm: vår industridammsugare i mellanklassen IVM 60/30 M Z22 imponerar med sin hållbara sidkanalfläkt och trefasdrift för kontinuerlig användning i industrin och, vid behov, även dygnet runt. Den robusta maskinen, med tåligt stålhölje samt syraresistent rostfri stålram och behållare, har ett stort stjärnfilter i dammklass M och uppfyller dessutom kraven för arbete i ATEX Zon 22. Dammsugaren är även certifierad enligt 2014/34/EU. Stora hjul garanterar maximal rörlighet, medan den pålitliga manuella filterrengöringen med transmission förlänger filtrens livslängd och därmed minskar underhållsbehovet.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVM 60/30 M Z22: Certifierad för ATEX Zon 22
Certifierad för ATEX Zon 22
Explosionssäker industridammsugare för säker dammsugning i ATEX Zon 22.
Industriell dammsugare IVM 60/30 M Z22: Dammklass M
Dammklass M
Hela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 dammklass M
Industriell dammsugare IVM 60/30 M Z22: Slitstark turbin med sidokanalsutblås
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
Med 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar. För stark sugkraft och livslängd på minst 20 000 timmar. Lämplig för flerskiftsdrift och/eller med flera sugpunkter.
Manuell IVM-filterrengöring
  • Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov.
  • Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet.
  • Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med extra stort stjärnfilter
  • För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
  • Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Behållarkapacitet (l) 60
Nominell effekt (kW) 3
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 50
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 79
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 2
Vikt utan tillbehör (kg) 102
Vikt inkl. förpackning (kg) 105,5
Mått (L × B × H) (mm) 1040 x 680 x 1840

Standardutrustning

  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
