Speciellt utvecklad för borttagning av fint, farligt och även explosivt damm: vår industridammsugare i mellanklassen IVM 60/30 M Z22 imponerar med sin hållbara sidkanalfläkt och trefasdrift för kontinuerlig användning i industrin och, vid behov, även dygnet runt. Den robusta maskinen, med tåligt stålhölje samt syraresistent rostfri stålram och behållare, har ett stort stjärnfilter i dammklass M och uppfyller dessutom kraven för arbete i ATEX Zon 22. Dammsugaren är även certifierad enligt 2014/34/EU. Stora hjul garanterar maximal rörlighet, medan den pålitliga manuella filterrengöringen med transmission förlänger filtrens livslängd och därmed minskar underhållsbehovet.