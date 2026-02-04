Industriell dammsugare IVM 60/30 M Z22
Mobil industridammsugare för medelstora krav IVM 60/30 M Z22, certifierad enligt 2014/34/EU och lämplig för ATEX Zon 22, utrustad med sidkanalfläkt för universella applikationer inom industrin.
Speciellt utvecklad för borttagning av fint, farligt och även explosivt damm: vår industridammsugare i mellanklassen IVM 60/30 M Z22 imponerar med sin hållbara sidkanalfläkt och trefasdrift för kontinuerlig användning i industrin och, vid behov, även dygnet runt. Den robusta maskinen, med tåligt stålhölje samt syraresistent rostfri stålram och behållare, har ett stort stjärnfilter i dammklass M och uppfyller dessutom kraven för arbete i ATEX Zon 22. Dammsugaren är även certifierad enligt 2014/34/EU. Stora hjul garanterar maximal rörlighet, medan den pålitliga manuella filterrengöringen med transmission förlänger filtrens livslängd och därmed minskar underhållsbehovet.
Egenskaper och fördelar
Certifierad för ATEX Zon 22Explosionssäker industridammsugare för säker dammsugning i ATEX Zon 22.
Dammklass MHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 dammklass M
Slitstark turbin med sidokanalsutblåsMed 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar. För stark sugkraft och livslängd på minst 20 000 timmar. Lämplig för flerskiftsdrift och/eller med flera sugpunkter.
Manuell IVM-filterrengöring
- Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov.
- Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet.
- Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med extra stort stjärnfilter
- För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
- Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Behållarkapacitet (l)
|60
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|79
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|2
|Vikt utan tillbehör (kg)
|102
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|105,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej