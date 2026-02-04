Industriell dammsugare IVM 60/36 -3
IVM 60/36-3 är en mobil och robust industridammsugare i mellanklassen med tre motorer, avsedd för universalanvändning på fina och grova fasta ämnen inom industrin. Med stjärnfilter i dammklass M.
Hållbar, robust, mobil: vår industridammsugare IVM 60/36-3 i mellanklassen med tre motorer, för universalupptagning av fina och grova fasta ämnen i industrimiljöer. Den driftsäkra maskinen arbetar med enfasdrift. Var och en av de tre motorerna kan regleras individuellt. Det stora stjärnfiltret i dammklass M med transmission är enkelt, bekvämt och tryggt att rengöra. Filterrengöringen ger längre livslängd och minskar behovet av underhåll. Maskinens chassi och uppsamlingsbehållare är tillverkade i syrabeständigt rostfritt stål medan kåpan är tillverkad i beständigt stål och försedd med stora hjul för enklare transport.
Egenskaper och fördelar
Utrustad med tre turbinerTre individuella turbiner för imponerande rengöringsresultat Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
Manuell IVM-filterrengöringEnkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov. Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet. Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med extra stort stjärnfilterFör säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|60
|Nominell effekt (kW)
|3,6
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 70 ID 50 ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|79
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|2,2
|Vikt utan tillbehör (kg)
|68
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|71,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej