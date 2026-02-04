Industriell dammsugare IVM 60/36 -3

IVM 60/36-3 är en mobil och robust industridammsugare i mellanklassen med tre motorer, avsedd för universalanvändning på fina och grova fasta ämnen inom industrin. Med stjärnfilter i dammklass M.

Hållbar, robust, mobil: vår industridammsugare IVM 60/36-3 i mellanklassen med tre motorer, för universalupptagning av fina och grova fasta ämnen i industrimiljöer. Den driftsäkra maskinen arbetar med enfasdrift. Var och en av de tre motorerna kan regleras individuellt. Det stora stjärnfiltret i dammklass M med transmission är enkelt, bekvämt och tryggt att rengöra. Filterrengöringen ger längre livslängd och minskar behovet av underhåll. Maskinens chassi och uppsamlingsbehållare är tillverkade i syrabeständigt rostfritt stål medan kåpan är tillverkad i beständigt stål och försedd med stora hjul för enklare transport.

Egenskaper och fördelar
Utrustad med tre turbiner
Tre individuella turbiner för imponerande rengöringsresultat Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
Manuell IVM-filterrengöring
Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov. Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet. Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med extra stort stjärnfilter
För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M Också lämplig för stora mängder löst damm
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 221 / 799
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behållarkapacitet (l) 60
Nominell effekt (kW) 3,6
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 70 ID 50 ID 40
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 79
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 2,2
Vikt utan tillbehör (kg) 68
Vikt inkl. förpackning (kg) 71,8
Mått (L × B × H) (mm) 1020 x 680 x 1490

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Stjärnfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
