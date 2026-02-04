Hållbar, robust, mobil: vår industridammsugare IVM 60/36-3 i mellanklassen med tre motorer, för universalupptagning av fina och grova fasta ämnen i industrimiljöer. Den driftsäkra maskinen arbetar med enfasdrift. Var och en av de tre motorerna kan regleras individuellt. Det stora stjärnfiltret i dammklass M med transmission är enkelt, bekvämt och tryggt att rengöra. Filterrengöringen ger längre livslängd och minskar behovet av underhåll. Maskinens chassi och uppsamlingsbehållare är tillverkade i syrabeständigt rostfritt stål medan kåpan är tillverkad i beständigt stål och försedd med stora hjul för enklare transport.