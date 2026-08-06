Pålitlig och hållbar industriell dammsugare av medelstor klass, IVM 60/36-3 H ACD, med dammklass H, som är praktiskt taget universell för att suga upp alla typer av antändningsbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Den kraftfulla dammsugaren fungerar med tre individuellt kontrollerade motorer i enfasdrift, den stora 60-liters uppsamlingsbehållaren gör det också möjligt att samla större mängder. Förutom H-filtret har maskinen ett stort PTFE-stjärnfilter av dammklass M och det innovativa Pull and Clean-filterrengöringssystemet för oavbruten filterrengöring under användning. Högkvalitativa komponenter som uppsamlingsbehållaren och filterbehållaren i rostfritt stål som är motståndskraftig mot syror eller den mycket robusta stålkonstruktionen säkerställer lång livslängd, de stora hjulen gör det enkelt att flytta den från plats till plats.