Industriell dammsugare IVM 60/36-3 H ACD
Kraftfull och robust tre-motors industriell dammsugare för medelstora företag. Speciellt utvecklad för att suga upp större mängder fina och grova antändningsbara dammpartiklar utanför zon 22.
Pålitlig och hållbar industriell dammsugare av medelstor klass, IVM 60/36-3 H ACD, med dammklass H, som är praktiskt taget universell för att suga upp alla typer av antändningsbara fasta ämnen utanför en ATEX-zon. Den kraftfulla dammsugaren fungerar med tre individuellt kontrollerade motorer i enfasdrift, den stora 60-liters uppsamlingsbehållaren gör det också möjligt att samla större mängder. Förutom H-filtret har maskinen ett stort PTFE-stjärnfilter av dammklass M och det innovativa Pull and Clean-filterrengöringssystemet för oavbruten filterrengöring under användning. Högkvalitativa komponenter som uppsamlingsbehållaren och filterbehållaren i rostfritt stål som är motståndskraftig mot syror eller den mycket robusta stålkonstruktionen säkerställer lång livslängd, de stora hjulen gör det enkelt att flytta den från plats till plats.
Egenskaper och fördelar
ACD – Applied for Combustible DustFör säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Dammklass HHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H För säker uppsugning av farliga och antändningsbara fasta ämnen
Manuell pull-and-clean filterrengöringFiltret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Utrustad med tre turbiner
- Tre individuella turbiner för imponerande rengöringsresultat
- Individuellt kontrollerade motorer innebär att sugförmågan kan justeras enligt behov och önskemål
Utrustad med ett stort stjärnfilter samt extra cartridgefilter
- För säker uppsugning av fasta föremål och damm i dammklass H
- Två-stegs filtersystem och maximal separationsgrad för maximal säkerhet
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Vakuum (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Behållarvolym (l)
|60
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|3,6
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|upp till 79
|Kabellängd (m)
|7,5
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|2
|Dammklass sekundärt filter
|H
|Filteryta för sekundärt filter (m²)
|3,5
|Vikt utan tillbehör (kg)
|70,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|71,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Sekundärt filter: Patronfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
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Användningsområden
- För att ta upp brännbart damm