IVR-L 100/24-2 – den kompakta industriella sugaren med 100-liters behållarvolym. Bekväm uppsugning och enkel separering av exempelvis spån och skärvätska.

IVR-L 100/24-2 är en kompakt industriell sugare från Kärcher. Industrisugaren har en kapacitet på 100 liter och kan suga upp grova fasta ämnen (som svarvspån) på ett pålitligt sätt och tack vare en filterkorg separera dom på ett bekvämt sätt ifrån vätskan. Slangkopplingen uppe på sugmotorn är otroligt flexibel (360° rörlighet) och garanterar maximal rörlighet utan risk att trassla in sig vid uppsugningsarbete. Fyllnadsnivån i behållaren läses enkelt av på tömningsslangen när man vill. I flänsen på maskinen finns fästen för upplyftning även vid max uppfyllnad. Högkvalitets ABS-hjul garanterar den högsta nivån av mobilitet.

Egenskaper och fördelar
Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinnehåll Slangen används även för enkel tömning
För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
  • Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Behållarkapacitet (l) 100
Behållarmaterial Metall
Nominell effekt (kW) 2,4
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 50
Nominell diameter på tillbehör ID 50 ID 40
Huvudfilter för damm L
Filteryta för huvudfilter (m²) 0,45
Vikt utan tillbehör (kg) 44
Vikt (med tillbehör) (kg) 44
Vikt inkl. förpackning (kg) 45,5
Mått (L × B × H) (mm) 640 x 620 x 1060

Standardutrustning

  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
