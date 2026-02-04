Industriell dammsugare IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – den kompakta industriella sugaren med 100-liters behållarvolym. Bekväm uppsugning och enkel separering av exempelvis spån och skärvätska.
IVR-L 100/24-2 är en kompakt industriell sugare från Kärcher. Industrisugaren har en kapacitet på 100 liter och kan suga upp grova fasta ämnen (som svarvspån) på ett pålitligt sätt och tack vare en filterkorg separera dom på ett bekvämt sätt ifrån vätskan. Slangkopplingen uppe på sugmotorn är otroligt flexibel (360° rörlighet) och garanterar maximal rörlighet utan risk att trassla in sig vid uppsugningsarbete. Fyllnadsnivån i behållaren läses enkelt av på tömningsslangen när man vill. I flänsen på maskinen finns fästen för upplyftning även vid max uppfyllnad. Högkvalitets ABS-hjul garanterar den högsta nivån av mobilitet.
Egenskaper och fördelar
Hög robusthet, flexibilitet och modularitetMycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Visuell nivåindikatorTransparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinnehåll Slangen används även för enkel tömning
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorerFör kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behållarkapacitet (l)
|100
|Behållarmaterial
|Metall
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,45
|Vikt utan tillbehör (kg)
|44
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|44
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|45,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej