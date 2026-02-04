IVR-L 100/24-2 är en kompakt industriell sugare från Kärcher. Industrisugaren har en kapacitet på 100 liter och kan suga upp grova fasta ämnen (som svarvspån) på ett pålitligt sätt och tack vare en filterkorg separera dom på ett bekvämt sätt ifrån vätskan. Slangkopplingen uppe på sugmotorn är otroligt flexibel (360° rörlighet) och garanterar maximal rörlighet utan risk att trassla in sig vid uppsugningsarbete. Fyllnadsnivån i behållaren läses enkelt av på tömningsslangen när man vill. I flänsen på maskinen finns fästen för upplyftning även vid max uppfyllnad. Högkvalitets ABS-hjul garanterar den högsta nivån av mobilitet.