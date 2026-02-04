Industriell dammsugare IVR-L 100/30 Sc

Kraftfull dammsugare för uppsugning av vätskor och fasta ämnen. Med tre-fasmotor byggd för skiftarbete inom tillverkningsindustrin. Extra lång livslängd.

En slitstark och kraftfull industriell sugare, särskilt lämpad för uppsugning av vätskor och/eller spån i metallbearbetande industri. Spånet kan samlas upp i en korg. Den uppsugna vätskan kan återföras eller på annat sätt samlas upp genom avtappningsslangen på maskinen. Den robusta konstruktionen garanterar en lång livslängd trots tuff användning. Med sin konstruktion, tre-fasmotor och pålitlighet är maskinen även lämplig för stationärt bruk i tillverkningsindustrin. Vätskenivån i behållaren kan enkelt avläsas på tömningsslangen.

Egenskaper och fördelar
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
  • Kompressor ger hög sugeffekt och hållbarhet. Maskinerna är optimala för konstant drift
Visuell nivåindikator
Robust och pålitlig
  • Idealisk för användning i bearbetande industri.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Behållarkapacitet (l) 100
Behållarmaterial Metall
Nominell effekt (kW) 3
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 70 ID 50
Huvudfilter för damm L
Filteryta för huvudfilter (m²) 0,45
Vikt utan tillbehör (kg) 132
Vikt (med tillbehör) (kg) 132
Vikt inkl. förpackning (kg) 132
Mått (L × B × H) (mm) 850 x 760 x 1800

Standardutrustning

  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
