En slitstark och kraftfull industriell sugare, särskilt lämpad för uppsugning av vätskor och/eller spån i metallbearbetande industri. Spånet kan samlas upp i en korg. Den uppsugna vätskan kan återföras eller på annat sätt samlas upp genom avtappningsslangen på maskinen. Den robusta konstruktionen garanterar en lång livslängd trots tuff användning. Med sin konstruktion, tre-fasmotor och pålitlighet är maskinen även lämplig för stationärt bruk i tillverkningsindustrin. Vätskenivån i behållaren kan enkelt avläsas på tömningsslangen.