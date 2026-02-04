Industriell dammsugare IVR-L 100/30 Sc
Kraftfull dammsugare för uppsugning av vätskor och fasta ämnen. Med tre-fasmotor byggd för skiftarbete inom tillverkningsindustrin. Extra lång livslängd.
En slitstark och kraftfull industriell sugare, särskilt lämpad för uppsugning av vätskor och/eller spån i metallbearbetande industri. Spånet kan samlas upp i en korg. Den uppsugna vätskan kan återföras eller på annat sätt samlas upp genom avtappningsslangen på maskinen. Den robusta konstruktionen garanterar en lång livslängd trots tuff användning. Med sin konstruktion, tre-fasmotor och pålitlighet är maskinen även lämplig för stationärt bruk i tillverkningsindustrin. Vätskenivån i behållaren kan enkelt avläsas på tömningsslangen.
Egenskaper och fördelar
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
- Kompressor ger hög sugeffekt och hållbarhet. Maskinerna är optimala för konstant drift
Visuell nivåindikator
Robust och pålitlig
- Idealisk för användning i bearbetande industri.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Behållarkapacitet (l)
|100
|Behållarmaterial
|Metall
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 70 ID 50
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,45
|Vikt utan tillbehör (kg)
|132
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|132
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|132
|Mått (L × B × H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej