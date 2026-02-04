En kraftfull tvåturbinskonstruktion med en prestanda på 2.4 kW gör IVR-L 200/24-2 Tc Dp perfekt för uppsugning av stora mängder av exempelvis olja, skärvätska eller svarvspån. Det hållbara pocketfiltret med svetsade fogar är tvättbart och bibehåller maskinens höga sugförmåga. En filterkorg separerar effektivt fasta föremål från vätskor. Tömningssystemet med tippchassi möjliggör säker tömning med minimal ansträngning tack vare en avrullningsfunktion. Det är också möjligt att tömma maskinen med hjälp av en gaffeltruck. Vätskor kan tömmas från 200 litersbehållaren även med hjälp av tömningsslangen som har en inbyggd synlig fyllnadsnivåindikator. Den integrerade, justerbara fatpumpen gör det möjligt att markant påskynda tömningsprocessen till en tömningshöjd på hela 6 meter. Låg ljudnivå vid drift är möjligt tack vare den ljuddämpade motorenheten.