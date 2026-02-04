Industriell dammsugare IVR-L 200/24-2 Tc Dp

IVR-L 200/24-2 Tc Dp är byggd att hantera stora mängder vätskor såsom olja eller skärvätskor och fasta ämnen som exempelvis svarvspån. Underhållsvänlig robust design.

En kraftfull tvåturbinskonstruktion med en prestanda på 2.4 kW gör IVR-L 200/24-2 Tc Dp perfekt för uppsugning av stora mängder av exempelvis olja, skärvätska eller svarvspån. Det hållbara pocketfiltret med svetsade fogar är tvättbart och bibehåller maskinens höga sugförmåga. En filterkorg separerar effektivt fasta föremål från vätskor. Tömningssystemet med tippchassi möjliggör säker tömning med minimal ansträngning tack vare en avrullningsfunktion. Det är också möjligt att tömma maskinen med hjälp av en gaffeltruck. Vätskor kan tömmas från 200 litersbehållaren även med hjälp av tömningsslangen som har en inbyggd synlig fyllnadsnivåindikator. Den integrerade, justerbara fatpumpen gör det möjligt att markant påskynda tömningsprocessen till en tömningshöjd på hela 6 meter. Låg ljudnivå vid drift är möjligt tack vare den ljuddämpade motorenheten.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomiskt tippbart chassi
Ergonomiskt tippbart chassi
Genomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.
Industriell dammsugare IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Fatpumpsfunktion
Fatpumpsfunktion
En självständig fatpump ger avsevärt förbättrade möjligheter att återföra uppsuget material. Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinnehåll
Industriell dammsugare IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Hög robusthet, flexibilitet och modularitet
Hög robusthet, flexibilitet och modularitet
Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer
  • För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
  • Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
  • Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
  • Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Behållarkapacitet (l) 200
Nominell effekt (kW) 2,4
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 50
Nominell diameter på tillbehör ID 50 ID 40
Huvudfilter för damm L
Filteryta för huvudfilter (m²) 0,45
Vikt utan tillbehör (kg) 131
Vikt (med tillbehör) (kg) 131
Vikt inkl. förpackning (kg) 131
Mått (L × B × H) (mm) 1485 x 760 x 1550

Standardutrustning

  • Fatpumpsfunktion
Användningsområden
  • För stora kvatiteter av vätskor som exempelvis oljor eller skärvätskor
  • För stora kvatiteter fasta ämnen som exempelvis svarvspån
