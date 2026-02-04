Industriell dammsugare IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp är byggd att hantera stora mängder vätskor såsom olja eller skärvätskor och fasta ämnen som exempelvis svarvspån. Underhållsvänlig robust design.
En kraftfull tvåturbinskonstruktion med en prestanda på 2.4 kW gör IVR-L 200/24-2 Tc Dp perfekt för uppsugning av stora mängder av exempelvis olja, skärvätska eller svarvspån. Det hållbara pocketfiltret med svetsade fogar är tvättbart och bibehåller maskinens höga sugförmåga. En filterkorg separerar effektivt fasta föremål från vätskor. Tömningssystemet med tippchassi möjliggör säker tömning med minimal ansträngning tack vare en avrullningsfunktion. Det är också möjligt att tömma maskinen med hjälp av en gaffeltruck. Vätskor kan tömmas från 200 litersbehållaren även med hjälp av tömningsslangen som har en inbyggd synlig fyllnadsnivåindikator. Den integrerade, justerbara fatpumpen gör det möjligt att markant påskynda tömningsprocessen till en tömningshöjd på hela 6 meter. Låg ljudnivå vid drift är möjligt tack vare den ljuddämpade motorenheten.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt tippbart chassiGenomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.
FatpumpsfunktionEn självständig fatpump ger avsevärt förbättrade möjligheter att återföra uppsuget material. Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinnehåll
Hög robusthet, flexibilitet och modularitetMycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer
- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behållarkapacitet (l)
|200
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,45
|Vikt utan tillbehör (kg)
|131
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|131
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|131
|Mått (L × B × H) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Standardutrustning
- Fatpumpsfunktion
Videos
Användningsområden
- För stora kvatiteter av vätskor som exempelvis oljor eller skärvätskor
- För stora kvatiteter fasta ämnen som exempelvis svarvspån