ID 30/30 AFC: en mobil stoftavskiljare för industriella bearbetningscentraler. Med högtryckskompressor som pålitligt separerar allt möjligt fästande damm och spån. En styrenhet med automatisk filterrengöring säkerställer en lång filterlivslängd. På begäran finns en differentiell tryckbrytare för filterövervakning, samt en ultraljudsdistanssensor för övervakning av fyllnadsnivån. Maskinen finns i olika prestanda- och filterklasser (upp till filterklass "H" för separation av cancerogent damm).