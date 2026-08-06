Industriell stoftavskiljare ID 30/30 AFC
ID 30/30 AFC stoftavskiljare är en mobil maskin för säker separation av envisa damm- och spånrester i bearbetningscentraler. En högtryckskompressor möjliggör detta.
ID 30/30 AFC: en mobil stoftavskiljare för industriella bearbetningscentraler. Med högtryckskompressor som pålitligt separerar allt möjligt fästande damm och spån. En styrenhet med automatisk filterrengöring säkerställer en lång filterlivslängd. På begäran finns en differentiell tryckbrytare för filterövervakning, samt en ultraljudsdistanssensor för övervakning av fyllnadsnivån. Maskinen finns i olika prestanda- och filterklasser (upp till filterklass "H" för separation av cancerogent damm).
Egenskaper och fördelar
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
- Set-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Dammfri tömning av hälsofarligt material
- Låg dammnivå vid tömning tack vare stängningsmekanism och tryckutjämningsslang
- Enkel och säker tömning tack vare PE-påse
Enkel och bekväm filterrengöring med elektriskt vibrerande motor
- Effektiv och funktionell filterrengöring med oförändrad sugförmåga
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
- Damm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Behållarvolym (l)
|50
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|3,2
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|62
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|170
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|170,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|915 x 777 x 1938